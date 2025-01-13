تريليون دولار زيادة متوقعة لإيرادات شركات الطيران العالمية

وقال "آندي كرونين"، الرئيس التنفيذي لشركة "أفولون": "إن التوقعات بشأن قطاع الطيران لعام 2025 قوية، وتعكس استمرار النمو في الطلب على السفر في ظل نقص العرض الهيكلي للطائرات الجديدة. وستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحرك لهذا النمو، ونتوقع أن تتجاوز إيرادات شركات الطيران العالمية حاجز تريليون دولار لأول مرة".

وأضاف:" في هذه البيئة، سيستفيد المؤجرون من القوة المستمرة في أسعار الإيجار والتقييمات مع تنافس شركات الطيران على الطائرات النادرة. إن المؤجرين الذين يتمتعون بميزانيات عمومية قوية ودفاتر طلبات جذابة للطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة هم في أفضل وضع للتفوق على احتياجات النمو لشركات الطيران العالمية".