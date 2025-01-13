تريليون دولار زيادة متوقعة لإيرادات شركات الطيران العالمية
أظهرت دراسة أن النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن يساعد في دفع إيرادات شركات الطيران العالمية إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في عام 2025.
وتتوقع دراسة نشرتها شركة "أفولون"، وهي شركة عالمية رائدة في تمويل الطيران، إضافة المزيد من المقاعد إلى الجداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقارنة بجميع المناطق الأخرى مجتمعة في عام 2025، حتى مع تباطؤ نمو شركات الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا.
وساعد انخفاض أسعار النفط في عام 2024 في تعويض زيادة بنسبة 19% في تكاليف الصيانة وارتفاع بنسبة 8% في تكاليف العمالة، ممّا ساعد القطاع على العودة إلى مستويات الربحية قبل الجائحة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025 مع زيادة متوقعة بنسبة 16% في صافي ربح القطاع إلى أكثر من 36 مليار دولار لهذا العام. وسيظل تأمين الطائرات للتوسع واستبدال الأسطول يشكل تحدياً كبيراً في عام 2025، مع بيع جميع فترات الحجز للطائرات الجديدة بعد عام 2030.
وتتكيّف شركات الطيران مع نقص العرض الهيكلي من خلال تمديد عقود الإيجار وإطالة عمر أسطولها الحالي. ونتيجة لهذا، ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة تصل إلى 50% في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تظل قوية في عام 2025، كما ستظل تقييمات الطائرات قوية.
ومن المتوقع أن يساعد عام ثالث من النمو المربح في عام 2025 شركات الطيران على تعويض الخسائر في عامي 2020 و2021 التي محت العقد السابق من الربحية. ولا تزال الأسواق التي كانت أول من تعافت - أمريكا الشمالية وأوروبا - تنمو، ولكن بوتيرة أبطأ، في حين تكتسب منطقة آسيا والمحيط الهادئ زخماً. وعادت عائدات شركات الطيران إلى حصتها المتوسطة طويلة الأجل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع إمكانية تحقيق 100 مليار دولار إضافية من الإيرادات إذا تم تحقيق الذروة التي شهدتها العقد الماضي.
وبعد أن انخفضت في عام 2024، ستزداد عمليات التسليم الجديدة بنحو 20% في عام 2025 مع تسليم أكثر من 1400 طائرة. ورغم زيادة عمليات التسليم، ستواصل "إيرباص" و"بوينج" النضال من أجل تحقيق أهدافهما لزيادة الإنتاج. ويؤدي نقص العرض الهيكلي للطائرات الجديدة إلى دفع ديناميكيات سوق صناعة الطيران. ولن تكون فتحات الإنتاج التالية لشركتي "إيرباص" و"بوينج" متاحة حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، مما يعني أن شركات الطيران ستستمر في تمديد عقود الإيجار ومدة الخدمة لتلبية خطط أسطولها.
وتحتفظ شركات التأجير الآن بإمدادات طائرات جديدة حتى عام 2030 أكثر من "بوينج" و"إيرباص" مجتمعتين. وقد تركزت دفاتر الطلبات حول عدد أقل من شركات التأجير التي ستستفيد من عائدات التوظيف الأعلى مع تنافس شركات الطيران التي تعاني من نقص الطلب على الطائرات النادرة. وذكر التقرير أن: "توافر رأس المال والقدرة على الوصول إلى الطائرات يميز أكبر شركات التأجير الاستثمارية التي تتمتع بأفضل وضع لتحقيق أداء أفضل".
ويولد الطيران 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويدعم 88 مليون وظيفة، ويسرّع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنه يساهم أيضاً بنحو 2% من الانبعاثات العالمية، وبالتالي فإن هدف تحقيق انبعاثات صفرية صافية يظل أساسياً. ويقدّر اتحاد النقل الجوي الدولي أن هناك حاجة إلى 4.7 تريليون دولار لتمويل انتقال الطيران. وذكر التقرير: "تلعب الحكومات دوراً قوياً في وضع سياسات عالمية منسقة تجذب الاستثمار الخاص في كل من إنتاج وقود الطيران المستدام، والتقنيات الجديدة التحويلية مثل الهيدروجين والطيران بالطاقة الكهربائية".
وقال "آندي كرونين"، الرئيس التنفيذي لشركة "أفولون": "إن التوقعات بشأن قطاع الطيران لعام 2025 قوية، وتعكس استمرار النمو في الطلب على السفر في ظل نقص العرض الهيكلي للطائرات الجديدة. وستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ المحرك لهذا النمو، ونتوقع أن تتجاوز إيرادات شركات الطيران العالمية حاجز تريليون دولار لأول مرة".
وأضاف:" في هذه البيئة، سيستفيد المؤجرون من القوة المستمرة في أسعار الإيجار والتقييمات مع تنافس شركات الطيران على الطائرات النادرة. إن المؤجرين الذين يتمتعون بميزانيات عمومية قوية ودفاتر طلبات جذابة للطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة هم في أفضل وضع للتفوق على احتياجات النمو لشركات الطيران العالمية".
وعلّق "جيم موريسون"، كبير مسؤولي المخاطر في "أفولون"، قائلاً: "ستعتمد ربحية شركات الطيران في عام 2025 على الأداء القوي في عام 2024 حيث ساعدت أسعار النفط المنخفضة في تعويض ارتفاع تكاليف الصيانة والعمالة. وفي حين أن الطلب المتزايد على السفر الجوي واضح، فإننا ندخل أيضاً بيئة تشغيلية منخفضة الرؤية. هناك شكوك حول ما تعنيه التغييرات السياسية للتجارة والنمو، لكن الأساسيات البنيوية للصناعة تظل مواتية. سيتطلب تحدي صافي الانبعاثات في الطيران أيضاً تنسيق السياسات العالمية لتحفيز الاستثمار، لكن التخفيف من الانبعاثات يظل أولوية رئيسية للصناعة ".