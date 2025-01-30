ترقية منطقة تسجيل الوصول للدرجة الأولى في مطار دبي

"قريباً، عندما تسافر في الدرجة الأولى مع طيران الإمارات، يمكنك الوصول إلى مطار دبي بسيارتك الخاصة مع سائق وتسجيل الوصول من صالة خاصة فاخرة. ادخل من الأبواب الخاصة إلى مساحة مريحة، حيث يمكنك الاسترخاء على الأرائك الناعمة بينما يأخذ فريق تسجيل الوصول حقائبك ويخدمك شخصيًا"، هذا ما ذكرته طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني.