ترقية منطقة تسجيل الوصول للدرجة الأولى في مطار دبي
أغلقت طيران الإمارات منطقة تسجيل الوصول للدرجة الأولى في مطار دبي الدولي لعدة أشهر. وقالت شركة الطيران الرائدة في دبي إنه عندما تفتح المنطقة مرة أخرى، سيتمكن الركاب من "الدخول عبر أبواب خاصة" وتسجيل الوصول من الصالة الخاصة الفاخرة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة ووجهات أخرى استخدام مكاتب تسجيل الوصول في المبنى رقم 3، حسبما ذكرت شركة الطيران.
وأضافت الشركة: "حتى يونيو 2025، سيتم إغلاق منطقة تسجيل الوصول للدرجة الأولى في مطار دبي الدولي أثناء إنشاء صالة خاصة جديدة وفاخرة. وخلال عملية الترقية، يرجى استخدام مكاتب تسجيل الوصول للدرجة الأولى 54-60 للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، والمكاتب 16-20 لجميع الوجهات الأخرى".
يوجد لدى طيران الإمارات في مطار دبي الدولي سبع صالات في المبنى رقم 3 الرائد - ثلاث صالات للدرجة الأولى وثلاث صالات لدرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى صالة طيران الإمارات التي افتتحت حديثًا والتي تلبي احتياجات جميع العملاء المميزين.
يستمتع ركاب الدرجة الأولى على متن طائرات شركة الطيران بتجربة عبور سلسة في دبي. وباعتبارهم مسافرين متصلين، فإنهم يستفيدون من خدمات مخصصة مثل الأمن السريع والمرافقة إلى صالة المغادرة الخاصة بهم.
"قريباً، عندما تسافر في الدرجة الأولى مع طيران الإمارات، يمكنك الوصول إلى مطار دبي بسيارتك الخاصة مع سائق وتسجيل الوصول من صالة خاصة فاخرة. ادخل من الأبواب الخاصة إلى مساحة مريحة، حيث يمكنك الاسترخاء على الأرائك الناعمة بينما يأخذ فريق تسجيل الوصول حقائبك ويخدمك شخصيًا"، هذا ما ذكرته طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني.
وتشتهر طيران الإمارات بخدماتها الفاخرة ذات المستوى العالمي، كما تنفق ملايين الدراهم على صالات الانتظار خارج مركزها في دبي.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2024-2025، قالت الشركة إنها استثمرت 44 مليون درهم إماراتي لفتح صالات مميزة جديدة لعملاء الدرجة الأولى في مطاري لندن ستانستيد وجدة وتجديد المنشأة الحالية في مطار باريس شارل ديغول. وكان هذا جزءًا من برنامج مستمر بملايين الدولارات لتعزيز شبكتها من صالات طيران الإمارات المملوكة لها.
ونقلت طيران الإمارات 26.9 مليون مسافر في الفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها ثلاثة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقالت شركة الطيران إنها ستقدم المزيد من التحديثات حول افتتاح صالة تسجيل الوصول الحصرية للدرجة الأولى قريبًا.