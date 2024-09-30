تخفيضات كبرى على 500 ألف مقعد لـ"العربية للطيران"
كشفت شركة "العربية للطيران"، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عن تخفيضات خاصة بالحجز المبكر تحت عنوان "تخفيضات كبرى على المقاعد"، حيث تقدم خصومات مغرية على 500 ألف مقعد عبر شبكتها العالمية.
يمكن للمسافرين الاستفادة من هذا العرض والسفر إلى عدة وجهات مباشرة مقابل 129 درهماً إماراتياً فقط. العرض متاح للحجز من 30 سبتمبر إلى 20 أكتوبر، مع تواريخ سفر من 1 مارس 2025 إلى 25 أكتوبر 2025.
تنطلق رحلات "العربية للطيران" من الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة، ويمكن للعملاء السفر إلى وجهات مميزة مثل أثينا وكراكوف ووارسو وماليه وميلانو وفيينا وكولومبو وإسطنبول وموسكو وغيرها الكثير.
ويشمل بيع التذاكر رحلات مباشرة إلى مومباي ودلهي وأحمد آباد وجايبور وناجبور وكولكاتا وغوا وبنغالور وحيدر أباد وتشيناي وتيروفانانثابورام وكوتشي وكويمباتور وكوزيكود.
تعتبر "العربية للطيران" واحدة من الشركات الرائدة في مجال الطيران، حيث تشغل رحلات من حوالي 200 وجهة من مراكزها الاستراتيجية الخمسة في الإمارات والمغرب ومصر.
مؤخراً، أعلنت الشركة عن إطلاق خط جديد يربط بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي، حيث ستبدأ الخدمة المباشرة اعتباراً من 27 ديسمبر، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.
وفي أغسطس، أعلنت أكبر شركة طيران اقتصادي عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة تربط الشارقة مع وارسو، عاصمة بولندا.
وفي خطوة أخرى تهدف إلى تحسين تجربة السفر، أعلنت "العربية للطيران" في أبوظبي عن خدمة تسجيل الدخول من المنزل، مما يوفر للركاب سهولة تسجيل أمتعتهم والحصول على بطاقات صعود الطائرة من منازلهم، وبالتالي تعزيز راحة المسافرين وتوفير الوقت وتقليل فترات الانتظار في المطار.