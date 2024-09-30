تخفيضات كبرى على 500 ألف مقعد لـ"العربية للطيران"

يمكن للمسافرين الاستفادة من هذا العرض والسفر إلى عدة وجهات مباشرة مقابل 129 درهماً إماراتياً فقط. العرض متاح للحجز من 30 سبتمبر إلى 20 أكتوبر، مع تواريخ سفر من 1 مارس 2025 إلى 25 أكتوبر 2025.