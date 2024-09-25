تأخر رحلة طيران الإمارات من "تشيناي" لعطل فني
تأخر إقلاع رحلة "طيران الإمارات" من مدينة تشيناي الهندية إلى دبي ليلة الأربعاء بسبب عطل فني، وفقاً لما ذكرته شركة الطيران. واستمر التأخير لأكثر من ساعتين، حيث هبطت الطائرة في مطار دبي الدولي بعد منتصف الليل.
وأوضح المتحدث باسم "طيران الإمارات" في بيان لصحيفة "خليج تايمز": "تأخرت رحلة "طيران الإمارات" EK547 من تشيناي إلى دبي في 24 سبتمبر 2024 بسبب عطل فني. وبعد إجراء الفحص الهندسي، تم السماح للطائرة بالتحليق نحو دبي".
وأضاف المتحدث في البيان: "تعتذر "طيران الإمارات" عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر. سلامة ركابنا وطاقمنا من أهم أولوياتنا".
وفقاً لوسائل الإعلام الهندية ومقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر الإنترنت، انبعث دخان من الجزء الخلفي للطائرة التي كانت تقل 280 راكباً، مما أثار حالة من القلق في المطار ليلة أمس الثلاثاء.
يعد الممر الجوي بين الإمارات والهند من أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في المنطقة. وتتمتع شركات الطيران بمعدل تحميل مرتفع للغاية للركاب، حيث يبلغ معدل التحميل في معظمها 80-90%. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى وجود عدد كبير من المواطنين الهنود الذين يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة، ويشكلون أكثر من 35% من سكان هذه الدولة الخليجية العربية.
إضافةً إلى ذلك، تجذب دبي عدداً كبيراً من السياح الهنود سنوياً.
وقد طالبت شركات الطيران في الإمارات والهند بزيادة عدد الرحلات لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.