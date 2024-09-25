تأخر رحلة طيران الإمارات من "تشيناي" لعطل فني

يعد الممر الجوي بين الإمارات والهند من أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في المنطقة. وتتمتع شركات الطيران بمعدل تحميل مرتفع للغاية للركاب، حيث يبلغ معدل التحميل في معظمها 80-90%. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى وجود عدد كبير من المواطنين الهنود الذين يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة، ويشكلون أكثر من 35% من سكان هذه الدولة الخليجية العربية.