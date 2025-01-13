العربية للطيران: حقيبة يد مجانية بوزن 10 كجم وأخرى للأطفال
قالت شركة العربية للطيران الاقتصادي، اليوم الاثنين أنه أصبح بإمكان المسافرين الآن حمل حقيبة يد بشكل مجاني لا تزيد عن 10 كيلوجرامات.
ويتضمن هذا الوزن المسموح به قطعتين: حقيبة يد واحدة وحقيبة شخصية صغيرة.
وأكدّت شركة الطيران أن أبعاد الحقيبة اليدوية يجب أن تكون 55 سم × 40 سم × 20 سم ويجب أن تكون مصممة لتتناسب بشكل آمن مع المقصورة العلوية.
فيما يجب أن تكون الحقيبة الثانية، والتي يمكن أن تكون حقيبة يد أو حقيبة معفاة من الرسوم الجمركية أو حقيبة ظهر، مناسبة لوضعها أسفل المقعد أمام الراكب. ويجب أن تكون أبعاد هذه الحقيبة 25 سم × 33 سم × 20 سم.
وقالت الشركة إنه سيُسمح للمسافرين برفقة طفل رضيع بحمل 3 كجم إضافية.
وتسمح شركات الطيران الإماراتية الأخرى مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران للمسافرين بالصعود على متن الطائرات بحقيبة يد واحدة لا يتجاوز وزنها 7 كجم.
أما بالنسبة لطيران الإمارات، فإن المشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية من المشروبات الروحية والسجائر والعطور بكميات معقولة مسموح بها أيضاً. وأوضحت شركة الطيران أن العملاء الذين يصعدون إلى الطائرة في مطارات الهند سيُسمح لهم بحمل قطعة واحدة من الأمتعة المحمولة باليد.
وبالنسبة للمسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران في الدرجة الاقتصادية مع طفل رضيع يتراوح عمره بين سبعة أيام و23 شهراً، فيمكنهم أيضاً أخذ حقيبة واحدة للمقصورة يصل وزنها إلى 5 كجم بالإضافة إلى عنصر إضافي مثل عربة أطفال واحدة، أو سرير محمول، أو مقعد سيارة إذا كان هذا العنصر يفي بالأبعاد المحددة.
وتقول فلاي دبي إنه بالإضافة إلى الأمتعة اليدوية التي يبلغ وزنها 7 كيلوجرامات، سيتم السماح بحقيبة كمبيوتر محمول واحدة، أو حقيبة يد نسائية واحدة، أو حقيبة رجالية واحدة على متن الطائرة.
يذكر أن وسائل إعلام هندية ذكرت الشهر الماضي أن مكتب أمن الطيران المدني في البلاد قد أدخل قواعد جديدة تقتصر على قطعة واحدة فقط للأمتعة المحمولة في مقصورة الطائرة وتضمن ألا يتجاوز وزنها 7 كيلوجرامات لجميع الرحلات الداخلية الدولية.