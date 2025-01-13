العربية للطيران: حقيبة يد مجانية بوزن 10 كجم وأخرى للأطفال

وبالنسبة للمسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران في الدرجة الاقتصادية مع طفل رضيع يتراوح عمره بين سبعة أيام و23 شهراً، فيمكنهم أيضاً أخذ حقيبة واحدة للمقصورة يصل وزنها إلى 5 كجم بالإضافة إلى عنصر إضافي مثل عربة أطفال واحدة، أو سرير محمول، أو مقعد سيارة إذا كان هذا العنصر يفي بالأبعاد المحددة.