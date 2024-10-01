العربية للطيران تعلق رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر

وكانت شركات طيران أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة قد مددت في وقت سابق إلغاء رحلاتها إلى بيروت. إذ أوقفت طيران الإمارات ومقرها دبي رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول؛ كما أوقفت الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي رحلاتها إلى لبنان حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.