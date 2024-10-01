العربية للطيران تعلق رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر
أكد متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء أن الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان عبر شركة العربية للطيران معلقة إلى أجل غير مسمى وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت شركة الطيران التي يقع مقرها في الشارقة: "نظراً للوضع الحالي، تظل الرحلات الجوية إلى بيروت من الشارقة وأبو ظبي معلقة حتى إشعار آخر".
وكانت شركات طيران أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة قد مددت في وقت سابق إلغاء رحلاتها إلى بيروت. إذ أوقفت طيران الإمارات ومقرها دبي رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول؛ كما أوقفت الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي رحلاتها إلى لبنان حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت شركتا الطيران إن الركاب العابرون عبر دبي وأبو ظبي الذين ستكون وجهتهم النهائية بيروت لن يُسمح لهم بالسفر من نقطة انطلاقهم.
كما تم إلغاء رحلات فلاي دبي حتى يوم الاثنين 7 أكتوبر.
وقال متحدث باسم شركة فلاي دبي في بيان لصحيفة خليج تايمز: "نظرًا للتطورات الجارية، تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار بيروت الدولي (BEY) من 24 سبتمبر إلى 7 أكتوبر. نواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك".