"العربية للطيران" تدشن خطاً جديداً إلى جزر المالديف
أعلن مطار الشارقة وشركة العربية للطيران عن إطلاق أول رحلة مباشرة من الشارقة إلى جزر المالديف، ما يعزز خيارات السفر للعملاء.
ومن المقرر أن يبدأ الخط الجديد اليوم 27 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تشغيل رحلات يومية بين مطار الشارقة ومطار فيلانا الدولي في ماليه بجزر المالديف، باستخدام طائرات إيرباص A320.
وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "إن إطلاق هذا الخط الجديد يعكس دور مطار الشارقة كلاعب رئيسي في تعزيز قطاع الطيران في المنطقة".
وأضاف أن "الخط الجديد يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الإمارات والمالديف، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
وأوضح رئيس هيئة مطار الشارقة أن كون جزر المالديف من أكثر الوجهات السياحية المرغوبة من قبل المسافرين على مستوى العالم، "يحفزنا على تكثيف جهودنا لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين المتوقع سفرهم عبر مطار الشارقة في رحلاتهم المباشرة إلى هذه الجزر الجميلة".
وعلق عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تمثل الرحلة الافتتاحية إلى جزر المالديف فصلاً جديدًا ومثيرًا في توسع شبكتنا. ونحن متحمسون لتقديم وصول مباشر لعملائنا إلى هذه الجنة الاستوائية. ومع إضافة هذا المسار الجديد، نؤكد التزامنا بتوفير السفر الجوي بأسعار معقولة وقيمة عالية مع تقديم المزيد من الخيارات لاستكشاف وجهات جديدة حول العالم".
وتهدف الخطة الاستراتيجية لهيئة مطار الشارقة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر، ويشمل ذلك استقطاب شركات الطيران العالمية، وزيادة عدد الرحلات الدولية، وتوسيع شبكة الوجهات الجديدة من خلال شراكات فعّالة مع الجهات الاستراتيجية.
وأكد المدفع أن مطار الشارقة يواصل تعزيز حضوره على خارطة السفر العالمية، ونحن ملتزمون بإضافة وجهات مباشرة جديدة لشركات الطيران العاملة عبر المطار.
حضر السيد حسن وحيد، نائب سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل افتتاح الرحلة الأولى، إلى جانب وفد من المسؤولين والمديرين من الخطوط الجوية الجنوب أفريقية وشركة العربية للطيران.