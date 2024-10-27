"العربية للطيران" تدشن خطاً جديداً إلى جزر المالديف

وعلق عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تمثل الرحلة الافتتاحية إلى جزر المالديف فصلاً جديدًا ومثيرًا في توسع شبكتنا. ونحن متحمسون لتقديم وصول مباشر لعملائنا إلى هذه الجنة الاستوائية. ومع إضافة هذا المسار الجديد، نؤكد التزامنا بتوفير السفر الجوي بأسعار معقولة وقيمة عالية مع تقديم المزيد من الخيارات لاستكشاف وجهات جديدة حول العالم".