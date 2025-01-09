الخطوط الجوية القطرية: لا صحة لإغلاق مكاتبنا في باكستان

وفي تغريدة تم نشرها يوم أمس الأربعاء، قالت شركة الطيران إن رحلاتها من وإلى باكستان تعمل "كالمعتاد". وأضافت الشركة أن مكاتبها لا تزال مفتوحة أيضاً.