طيران
الخطوط الجوية القطرية: لا صحة لإغلاق مكاتبنا في باكستان
طلبت الشركة من المسافرين في باكستان الاتصال بخط خدمة العملاء المخصص لهم للحصول على أي مساعدة
بعد تداول تقارير عبر الإنترنت تفيد بإغلاق الخطوط الجوية القطرية مكاتبها في باكستان، قامت شركة الطيران بنشر توضيح على منصة "إكس".
وفي تغريدة تم نشرها يوم أمس الأربعاء، قالت شركة الطيران إن رحلاتها من وإلى باكستان تعمل "كالمعتاد". وأضافت الشركة أن مكاتبها لا تزال مفتوحة أيضاً.
وقالت الشركة في منشور على الإنترنت: "التقارير المنشورة مؤخراً والتي زعمت أن الخطوط الجوية القطرية أغلقت مكاتبها في باكستان غير صحيحة".
وطلبت شركة الطيران من المسافرين في باكستان الاتصال بخط خدمة العملاء المخصص لهم للحصول على أي مساعدة، كما قدمت رقماً محلياً لذلك.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق بعد توقف دام نحو 13 عاماً، حيث تبدأ بثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من 7 يناير 2025.