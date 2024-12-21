الحصول على ترخيص طاقم الضيافة الجوية في الإمارات
هل ترغب في بدء مسيرة مهنية في قطاع الطيران والعمل كعضو في طاقم الضيافة الجوية؟ مع توسع خدمات الطيران بشكل كبير، أصبحت العديد من وظائف طاقم الضيافة الجوية متاحة في السوق، وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب هذه الصناعة المزدهرة.
أعلنت العديد من شركات الطيران في البلاد عن وظائف شاغرة مربحة لطاقم الضيافة الجوية تجتذب المواهب الشابة. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الانضمام إلى أجواء البلاد الصديقة يتطلب الحصول على شهادة رسمية من الهيئة العامة للطيران المدني.
لا يمكن الحصول على هذا الترخيص إلا بعد إكمال التدريب الأولي المطلوب لدى مؤسسة معتمدة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته للحصول على الترخيص:
المستندات المطلوبة
- نسخة من جواز السفر
- نسخة تأشيرة الإمارات العربية المتحدة
- شهادة دورة تصنيف النوع (المرجع: TR01). يتم إصدار هذه الشهادة بعد إكمال دورة تصنيف النوع، والتي تغطي:
- إجراءات السلامة والطوارئ مثل التعرف على موقع مخارج الطوارئ والمعدات والبروتوكولات المصممة خصيصًا لطائرة معينة.
- تخطيط المقصورة والمعدات وفهم تكوين المقاعد ومعدات المقصورة والأنظمة الأخرى ذات الصلة بتلك الطائرة المحددة.
- سلامة الركاب والخدمة مثل كيفية تقديم تعليمات السلامة ومساعدة الركاب وإدارة الخدمة أثناء الرحلة على طراز الطائرة المحدد.
- شهادة دورة إجراءات السلامة الأساسية والطوارئ (SEP)
- هوية الإمارات
- صورة شخصية ملونة حديثة
قم بإلقاء نظرة على المواصفات المطلوبة للصورة لتجنب أي تأخير في العملية:
- حجم جواز السفر القياسي (3.0 × 3.5 سم)
- اللون (يجب أن تكون الجودة 600 × 600 بكسل على الأقل)
- التنسيقات المقبولة هي .gif، .png، .jpg أو .jpeg
- تم اتخاذها خلال ستة أشهر من تقديم الطلب
- مع خلفية بيضاء عادية، ورؤية كاملة للوجه، وكلا الأذنين مرئيتان، وكلا العينين مفتوحتان وتعبير وجه محايد
- لا يجوز ارتداء قبعة أو غطاء للرأس يحجب خط الشعر، إلا إذا تم ارتداؤه يوميًا لغرض ديني
- لا يتم قبول سماعات الرأس أو الأجهزة اللاسلكية أو النظارات أو العناصر المماثلة
الرسوم والمدة
وتبلغ تكلفة هذه الخدمة 1700 درهم، ولتسريع العملية، يمكن للمتقدمين دفع مبلغ إضافي قدره 200 درهم.
يمكن إجراء الدفع عن طريق التحويل المصرفي إلى الحساب المصرفي لهيئة الطيران المدني، أو عبر الإنترنت باستخدام Visa/Master Card، أو Apple Pay، أو Samsung Pay، أو عن طريق إيداع شيك.
يستغرق الحصول على الترخيص أربعة أيام عمل، ويستغرق الإجراء السريع يومين عمل فقط. وإذا كنت بحاجة إلى تسليم الترخيص عن طريق البريد السريع، فسوف يتم تطبيق تكاليف إضافية.
خطوات
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للطيران المدني باستخدام UAE Pass.
- قم بربط حسابك في الهيئة العامة للطيران المدني ببطاقة الإمارات العربية المتحدة. قم بالتسجيل إذا لم يكن لديك حساب في الهيئة العامة للطيران المدني.
- عند التسجيل، سوف تتلقى إشعارًا تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني يحتوي على بيانات الاعتماد الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى موقع GCAA.
- بمجرد حصولك على بيانات الاعتماد، اضغط على رابط "تسجيل الدخول" الموجود في شريط التنقل العلوي للموقع.
- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تلقيتها من الهيئة العامة للطيران المدني.
- اضغط على زر "تسجيل الدخول" لتسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للطيران المدني والانتقال إلى صفحة كتالوج الخدمة للوصول إلى الخدمة الإلكترونية المطلوبة.
- اختر الخدمة من قسم الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتقديم المستندات ودفع الرسوم.
- ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بمراجعة الطلب للتأكد من تلبية جميع المتطلبات التنظيمية بشكل مناسب.
- يمكن استلام الرخصة من مكتب الهيئة العامة للطيران المدني في دبي أو يمكن تسليمها عن طريق البريد.