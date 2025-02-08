الاتحاد للطيران: رحلات يومية إلى مدينة"أتلانتا" الأمريكية
أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة رحلاتها إلى أتلانتا إلى رحلات يومية اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تطلق خدمتها الجديدة إلى المدينة الأمريكية أربع مرات في الأسبوع في الثاني من يوليو/تموز.
وتُعد زيادة وتيرة الرحلات بين مطار زايد الدولي ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي هي الرحلة المباشرة الوحيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأتلانتا، ومن شأنها أن توفر مرونة وراحة أكبر للمسافرين.
وسيتم تشغيل الخدمة باستخدام أحدث طائرات الشركة من طراز إيرباص A350-1000، والتي تضم 44 مقعدًا في درجة الأعمال و327 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية، مما يعد بتجارب استثنائية وخدمة حائزة على جوائز للضيوف في جميع الدرجات.
وقال "جوريان ستيلدر"، نائب الرئيس الأول لشؤون الشبكات والتحالفات في الاتحاد للطيران: "منذ الإعلان عن رحلاتنا إلى أتلانتا في نوفمبر/تشرين الثاني، شهدنا اهتماماً كبيراً من جانب الضيوف، ولهذا السبب قررنا زيادة الرحلات إلى رحلات يومية على هذا المسار الذي يحظى بشعبية كبيرة بالفعل.
"إن ربط مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بشبكتنا العالمية المتنامية يعني توفير اتصالات سلسة في محطة واحدة إلى بعض الوجهات الأكثر شهرة في جنوب آسيا في أتلانتا بما في ذلك بنغالورو وتشيناي ومومباي وكراتشي."
وتعد الخطوة إلى الرحلات اليومية إلى أتلانتا جزءاً من خطط النمو المستمرة لشركة الاتحاد للطيران والتي تتضمن مسارات جديدة تم الإعلان عنها إلى 13 وجهة عالمية أخرى هذا العام.