الاتحاد للطيران: رحلات يومية إلى مدينة"أتلانتا" الأمريكية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة رحلاتها إلى أتلانتا إلى رحلات يومية اعتبارًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن تطلق خدمتها الجديدة إلى المدينة الأمريكية أربع مرات في الأسبوع في الثاني من يوليو/تموز.