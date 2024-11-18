الاتحاد للطيران توصي بالوصول المبكر في مطار"تورونتو"

نصحت الاتحاد للطيران الضيوف المسافرين على متن الرحلات المغادرة من مطار تورونتو بيرسون الدولي (YYZ) بالوصول قبل 4 ساعات من موعد المغادرة المقرر.

وفي تحديث للسفر نشر على موقعها الإلكتروني، قالت شركة الطيران: إنّ التوصية "هي السماح بوقت كاف لإتمام الإجراءات قبل الرحلة".

وقالت شركة الطيران: إنها تظل ملتزمة بضمان تجربة سفر سلسة، وتعمل بشكل وثيق مع سلطات المطار لمساعدة الضيوف.

يجب على المسافرين مع الاتحاد التأكّد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، حتى يتمكّنوا من تلقي أحدث معلومات وتحديثات الرحلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

ويمكن للضيوف التواصل مع شركة الطيران عبر الدردشة المباشرة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف للاستفسار، وأضافت شركة الطيران التي يقع مقرها في أبوظبي أنّ "سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا تأتي على رأس أولوياتنا".

سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ربحاً بعد الضريبة بقيمة 1.4 مليار درهم، بحسب ما أعلنته الاتحاد للطيران، مع إعلانها عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

ونقلت الاتحاد للطيران أيضاً ما يقرب من 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادةٍ قدرُها 35% على أساس سنوي.