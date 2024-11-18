الاتحاد للطيران تنهي شراكتها مع "فيرجن" أستراليا يونيوالمقبل

مع انتهاء الشراكة، لن يكون بإمكان الركاب حجز الرحلات التي تشغلها شركة فيرجن أستراليا عبر قنوات الحجز التابعة للاتحاد للطيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف أعضاء برنامج الاتحاد للطيران عن كسب أميال الضيوف على رحلات فيرجن أستراليا اعتباراً من 1 يونيو 2025.