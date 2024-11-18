الاتحاد للطيران تنهي شراكتها مع "فيرجن" أستراليا يونيوالمقبل

تعتزم شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، إنهاء اتفاقية الرمز المشترك من جانب واحد وشراكة المسافر الدائم الثنائية مع شركة "فيرجن" أستراليا اعتباراً من 1 يونيو 2025.
مع انتهاء الشراكة، لن يكون بإمكان الركاب حجز الرحلات التي تشغلها شركة فيرجن أستراليا عبر قنوات الحجز التابعة للاتحاد للطيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف أعضاء برنامج الاتحاد للطيران عن كسب أميال الضيوف على رحلات فيرجن أستراليا اعتباراً من 1 يونيو 2025.
ومع ذلك، لن يطرأ أي تغيير على برامج رحلات عملاء الاتحاد الذين لديهم حجوزات حالية تتضمن رحلة تديرها شركة فيرجن أستراليا.
ويظهر قرار إبرام الشراكة اختلاف التوجه الاستراتيجي لشركات الطيران المعنية.
وقالت الاتحاد للطيران إن الشركة ستظل ملتزمة بخدمة فيرجن أستراليا. وفي صيف عام 2025، ستزيد الشركة الوطنية أيضاً رحلاتها إلى سيدني وملبورن.