الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها إلى الكويت لمدة 4 أيام
أعلنت شركة الطيران الإماراتية "الاتحاد للطيران" إلغاء بعض رحلاتها إلى الكويت لمدة أربعة أيام.
تم إلغاء بعض الرحلات الجوية بين مطار أبوظبي الدولي (AUH) والكويت (KWI) اعتباراً من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.
وقالت شركة الطيران في بيان لها إن إلغاء الرحلة جاء "لأسباب خارجة عن الإرادة".
والرحلات المتأثرة هي الرحلة رقم EY 651 من أبوظبي إلى الكويت والرحلة رقم EY 652 من الكويت إلى أبوظبي. وسيتم تعليق هذه الرحلات خلال الأيام الأربعة.
وقالت شركة الطيران إنها تعمل على معالجة الأمر من خلال توفير ترتيبات رحلات بديلة للعملاء المتأثرين أو تقديم استرداد كامل للمبالغ المدفوعة. واتصلت شركة الطيران بالضيوف المتأثرين بهذه الرحلات بشكل مباشر.
وحثت شركة الطيران المسافرين الذين لديهم حجز على هذه الرحلات على التحقق من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني etihad.com/manage. سيضمن ذلك أن تقوم شركة الطيران بتحديث العملاء عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بأحدث معلومات الرحلة.
ولإجراء أي تعديلات على الحجوزات، يمكن للعملاء الاتصال بشركة الطيران على أرقام هواتفها المحلية، أو من خلال الرسائل المباشرة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال رحلات الاتحاد للطيران الأخرى المتجهة إلى الدولة الخليجية تسير من أبوظبي خلال هذه الفترة. ويتم تشغيل الرحلات التي تحمل أرقام EY 657 و EY 655 و EY 653 جميعها من أبوظبي إلى الكويت يومي 30 و 31 أكتوبر و 1 نوفمبر.
وعلى نحو مماثل، يتم تشغيل الرحلات رقم EY 656 و EY 654 و EY 658 للمسافرين القادمين من الكويت إلى أبوظبي.