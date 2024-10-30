الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها إلى الكويت لمدة 4 أيام

وفي الوقت نفسه، لا تزال رحلات الاتحاد للطيران الأخرى المتجهة إلى الدولة الخليجية تسير من أبوظبي خلال هذه الفترة. ويتم تشغيل الرحلات التي تحمل أرقام EY 657 و EY 655 و EY 653 جميعها من أبوظبي إلى الكويت يومي 30 و 31 أكتوبر و 1 نوفمبر.