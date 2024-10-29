الاتحاد للطيران تضيف العلمين إلى وجهاتها برحلتين أسبوعيتين
أعلنت الاتحاد للطيران، الثلاثاء، عن إطلاق خط جديد إلى العلمين في مصر.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل خط الطيران إلى مطار العلمين الدولي في يوليو 2025، برحلتين أسبوعيتين يومي الخميس والأحد بين أبوظبي والعلمين. وستستخدم الشركة في هذا المسار الجديد إحدى طائرات عائلة إيرباص A320 الحديثة التي تضم ثمانية مقاعد في درجة رجال الأعمال و150 مقعداً في الدرجة الاقتصادية.
وتنطلق الرحلات من مطار أبوظبي الدولي في تمام الساعة 9.20 صباحاً وتصل إلى العلمين في تمام الساعة 12.35 ظهراً، فيما تنطلق الرحلات من العلمين في تمام الساعة 2.15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في تمام الساعة 7.05 مساءً.
سيربط هذا المسار الجديد المسافرين مباشرة بالساحل الشمالي المذهل في مصر على طول البحر الأبيض المتوسط، وعلى مسافة قصيرة من مدينة الإسكندرية التاريخية.
وستوفر الرحلات الجديدة أيضًا للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية الوصول بسهولة إلى منطقة الساحل، المعروفة بشواطئها النابضة بالحياة ومنتجعها الساحلي المتنامي.
وقال "أنطونوالدو نيفز"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: "نحن سعداء بإضافة العلمين إلى قائمتنا المتنامية من الوجهات".
وأضاف: "تعد العلمين نقطة الدخول إلى جوهرة مصر الخفية، حيث تقدم مزيجاً من الجمال الطبيعي والتاريخ الثقافي، ونحن على ثقة من أنها ستصبح خياراً شائعاً للضيوف الباحثين عن الاسترخاء والمغامرة. ويؤكد هذا المسار الجديد التزامنا بتوفير تجارب سفر استثنائية وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة ومثيرة".