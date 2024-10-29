الاتحاد للطيران تضيف العلمين إلى وجهاتها برحلتين أسبوعيتين

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل خط الطيران إلى مطار العلمين الدولي في يوليو 2025، برحلتين أسبوعيتين يومي الخميس والأحد بين أبوظبي والعلمين. وستستخدم الشركة في هذا المسار الجديد إحدى طائرات عائلة إيرباص A320 الحديثة التي تضم ثمانية مقاعد في درجة رجال الأعمال و150 مقعداً في الدرجة الاقتصادية.