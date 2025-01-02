الاتحاد للطيران تسهل إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بصالة جديدة
افتتحت الاتحاد للطيران صالة جديدة لإجراءات التخليص المسبق للسفر إلى الولايات المتحدة في مطار زايد الدولي في 30 ديسمبر، وذلك بهدف تعزيز تجربة السفر للمسافرين إلى الولايات المتحدة.
وتقع الصالة الجديدة على بُعد خطوات من منشأة التخليص المسبق التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، وتوفر للضيوف المؤهلين مساحة للاسترخاء بعد استكمال إجراءات دخولهم إلى الولايات المتحدة وقبل ركوب رحلتهم.
وتقدم الصالة مجموعة مختارة من المشروبات وخيارات تناول الطعام الخفيفة. وتوفر بعض الرحلات المختارة إمكانية الصعود المباشر من الصالة.
وقال جون رايت، رئيس العمليات ومسؤول الضيوف في الاتحاد للطيران: "تمثل هذه الصالة الجديدة إنجازاً آخر في التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا".
"من خلال الجمع بين خدمة الصالة الفاخرة لدينا وسهولة الحصول على التخليص المسبق من الجمارك الأمريكية، فإننا نقدم لضيوفنا رحلة راقية عبر أبوظبي قبل صعودهم إلى الطائرة. ويعد مطار زايد الدولي المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم هذه الخدمة الموفرة للوقت."
ترحب صالة التخليص المسبق في الولايات المتحدة بالضيوف المؤهلين المسافرين على متن الدرجة السياحية أو الأولى أو درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء فئة الضيوف البلاتينية والزمردية في الاتحاد. كما أن إمكانية الشراء متاحة، حسب التوافر.
وتخدم الاتحاد للطيران أربع وجهات أمريكية برحلات مباشرة إلى بوسطن وشيكاغو ونيويورك وواشنطن العاصمة. كما ستطلق الشركة خدماتها إلى أتلانتا في يوليو 2025، مما يعزز التزامها بسوق أمريكا الشمالية.