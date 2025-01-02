الاتحاد للطيران تسهل إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بصالة جديدة

"من خلال الجمع بين خدمة الصالة الفاخرة لدينا وسهولة الحصول على التخليص المسبق من الجمارك الأمريكية، فإننا نقدم لضيوفنا رحلة راقية عبر أبوظبي قبل صعودهم إلى الطائرة. ويعد مطار زايد الدولي المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم هذه الخدمة الموفرة للوقت."

ترحب صالة التخليص المسبق في الولايات المتحدة بالضيوف المؤهلين المسافرين على متن الدرجة السياحية أو الأولى أو درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء فئة الضيوف البلاتينية والزمردية في الاتحاد. كما أن إمكانية الشراء متاحة، حسب التوافر.

وتخدم الاتحاد للطيران أربع وجهات أمريكية برحلات مباشرة إلى بوسطن وشيكاغو ونيويورك وواشنطن العاصمة. كما ستطلق الشركة خدماتها إلى أتلانتا في يوليو 2025، مما يعزز التزامها بسوق أمريكا الشمالية.