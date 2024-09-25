الاتحاد للطيران تستهدف الإدراج في سوق الأوراق المالية
"قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، "أنتونوالدو نيفز"، يوم الأربعاء إن الشركة تعمل جاهدة للاستعداد للطرح العام الأولي. ومع ذلك، أشار إلى أن قرار الطرح العام الأولي لا يزال بيد المساهم "اي دي كيو".
ونقلت رويترز عن نيفز قوله "لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطرح العام الأولي، إنه قرار المساهمين".
وقال نيفز لرويترز في مارس آذار إن الاتحاد تعمل على تحسين الشفافية والحوكمة وميزانيتها العمومية لتكون جاهزة لطرح عام أولي إذا قررت شركة أبوظبي القابضة إدراجها.
وتجري محادثات حول خطط شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لظهورها الأول في سوق الأوراق المالية بحلول عام 2025. ووفقاً لمصادر مطلعة، يُرجح أن يكون هذا الطرح العام الأولي هو الأول من نوعه لشركة طيران خليجية كبرى، في وقت تكثف فيه العاصمة الإماراتية جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسفر.
ورفضت الاتحاد، المملوكة لصندوق الثروة السيادية ، التعليق في وقت سابق.
ومع ذلك، قال أحد الأشخاص إن الشركة تريد أن تقدم للمستثمرين نتائج مالية لعام 2024 وتظهر أداءً قوياً. وقال الشخص الثاني إن عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة أثر أيضاً على التوقيت.
وأنفقت الاتحاد للطيران، التي بدأت عملياتها في عام 2003، مليارات الدولارات لشراء حصص أقلية في شركات طيران أخرى بهدف إنشاء شبكة واسعة من خلال مركزها في أبوظبي، مما يمكنها من التنافس بشكل أفضل مع منافساتها الخليجيات، مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. ومع ذلك، انهارت هذه الاستراتيجية نتيجة للأزمات المالية التي واجهتها العديد من تلك الشركات.