الاتحاد للطيران تستهدف الإدراج في سوق الأوراق المالية

وتجري محادثات حول خطط شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لظهورها الأول في سوق الأوراق المالية بحلول عام 2025. ووفقاً لمصادر مطلعة، يُرجح أن يكون هذا الطرح العام الأولي هو الأول من نوعه لشركة طيران خليجية كبرى، في وقت تكثف فيه العاصمة الإماراتية جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسفر.