طيران
الاتحاد للطيران تؤجل رحلتها من جنيف إلى أبو ظبي
إجراء فحوصات على الطائرة بعد "الاشتباه في اصطدامها بطائر" بحسب الشركة
تأخرت رحلة الاتحاد للطيران (EY146) من جنيف إلى أبو ظبي، والتي كان من المقرر أن تغادر في الساعة 10.40 صباحًا اليوم 22 سبتمبر، بسبب إجراء فحوصات روتينية.
وتأتي هذه الفحوصات بعد "الاشتباه في اصطدامها بطائر" بحسب تحديث من شركة الطيران.
واعتذرت شركة الطيران عن الانقطاع وقالت إن الفرق "تبذل قصارى جهدها" لمساعدة الركاب.
ونصحت الاتحاد للطيران العملاء بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان حصولهم على أحدث معلومات الرحلات. ويمكن للمسافرين زيارة الموقع الرسمي للتحقق من بيانات الاتصال الخاصة بهم.
للاستفسار، يمكن للعملاء التواصل مع شركة الطيران عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الدردشة المباشرة.