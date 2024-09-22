الاتحاد للطيران تؤجل رحلتها من جنيف إلى أبو ظبي

تأخرت رحلة الاتحاد للطيران (EY146) من جنيف إلى أبو ظبي، والتي كان من المقرر أن تغادر في الساعة 10.40 صباحًا اليوم 22 سبتمبر، بسبب إجراء فحوصات روتينية.