الإمارات: قوانين صارمة ملزمة على مشغلي طائرات الدرون
قال مسؤول كبير، اليوم الخميس، أنه سيتوجب على مشغلي الطائرات بدون طيار في الإمارات العربية المتحدة الالتزام بمتطلبات وأنظمة الحكومة الاتحادية وكذلك الإمارة التي يعملون فيها.
وقال أحمد الشحي، مدير أول قسم المجال الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" اليوم الخميس: "يتوجب على المشغلين الالتزام بلوائح الإمارة التي يقيمون فيها بالإضافة إلى المتطلبات الاتحادية".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" يوم أمس الأربعاء، فإن استخدام الطائرات بدون طيار للاستخدام الترفيهي لا يزال معلقاً في دبي. وجاء في إشعار صادر عن هيئة الطيران المدني في دبي: "يرجى العلم بأن استخدام الطائرات بدون طيار للاستخدام الترفيهي لا يزال معلقاً في إمارة دبي حتى إشعار آخر".
وفي عام 2022، حظرت الإمارات العربية المتحدة استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة "للملاك والمحترفين والهواة" بعد حالات سوء الاستخدام.
وسمحت الهيئة العامة للطيران المدني للأفراد بتشغيل الطائرات بدون طيار وأطلقت منصة موحدة لترخيص الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية والترفيهية، حيث يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على ترخيص. وفيما يلي دليل سريع حول كيفية التسجيل.
وكشفت الهيئة أنّ إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المسجلة في الإمارات بلغ 23 ألف طائرة، ومنذ الإعلان عن رفع الحظر سجلت المنصة 93 شركة وتلقت 270 طلباً فردياً.
وأضاف الشحي أن المنصة مخصصة للمقيمين فقط، وفي المستقبل قد تستهدف المنصات والأنظمة فئات أخرى مثل السياح.