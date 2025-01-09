الإمارات: قوانين صارمة ملزمة على مشغلي طائرات الدرون

وقال أحمد الشحي، مدير أول قسم المجال الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" اليوم الخميس: "يتوجب على المشغلين الالتزام بلوائح الإمارة التي يقيمون فيها بالإضافة إلى المتطلبات الاتحادية".