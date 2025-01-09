الإمارات حظرت طائرات الدرون للأفراد حفاظاً على السلامة

وقال عقيل الزرعوني، مساعد المدير العام لسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: "كان الحظر على نطاق واسع بسبب المخاوف من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية، حيث أردنا التأكد من أن جميع الطائرات بدون طيار التي تحلق في الإمارات العربية المتحدة محددة ومعروفة لنا من أجل تشغيل آمن ومأمون".