الإمارات حظرت طائرات الدرون للأفراد حفاظاً على السلامة
أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، أن الإمارات أوقفت استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض الترفيهية للأفراد في عام 2022 بسبب المخاوف من طائرات بدون طيار مجهولة الهوية.
وقال عقيل الزرعوني، مساعد المدير العام لسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: "كان الحظر على نطاق واسع بسبب المخاوف من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية، حيث أردنا التأكد من أن جميع الطائرات بدون طيار التي تحلق في الإمارات العربية المتحدة محددة ومعروفة لنا من أجل تشغيل آمن ومأمون".
في عام 2022، حظرت الإمارات العربية المتحدة استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة "للمالكين والممارسين والمتحمسين" بعد حالات سوء الاستخدام.
كما أطلقت الإمارات منصة موحدة لترخيص الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية والترفيهية، حيث يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
تتمثل رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الابتكار ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال سلامة الطيران والتميز. وتعد منصة الطائرات بدون طيار الموحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة على هذه الرؤية. فهي لا تعمل على تعزيز الامتثال التنظيمي فحسب، بل تعزز أيضاً التكامل الآمن لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار عبر مختلف القطاعات.
وقال الزرعوني خلال إحاطة إعلامية يوم الخميس: "نهدف إلى إنشاء نظام بيئي يدعم النمو المستدام لتشجيع الابتكار ويتماشى مع الدور الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطيران والاقتصاد الذكي والجاهز للمستقبل".
الطيران فقط في المناطق الخضراء
وقال أحمد الشحي، مدير في إدارة المجال الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، إن مستخدمي الطائرات بدون طيار الترفيهية يجب عليهم التسجيل عبر بطاقة الإمارات العربية المتحدة وتلبية المتطلبات مثل شهادة تدريب من مركز معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والعمل داخل المناطق الخضراء المخصصة.
"يبلغ أقصى ارتفاع للطيران 400 قدم من مستوى الأرض. ويجب أن يكون ضمن نطاق الرؤية وفي النهار فقط. ولا يُسمح للمشغلين بالتحليق فوق المناطق المأهولة بالسكان وعدم استخدام الطائرات بدون طيار التي قد تشكل خطراً محتملاً على الجمهور أو البنية التحتية."
وأضاف "يتوجب عليهم الالتزام بجميع إجراءات المتطلبات المنصوص عليها في المنصة والالتزام بالمتطلبات الواردة في دليل المستخدم. ويتوجب على المشغلين صيانة الطائرات بدون طيار وفقاً لدليل المستخدم الذي بحوزتهم".
وأوضح الشحي أن المنصة الموحدة تحتوي على خاصية الدردشة للتواصل مع مشغل الطائرات بدون طيار ومشغل النظام في الواجهة الخلفية.
وأضاف أنه يمكن للمتقدمين تلقي الإخطارات من خلال منصة الطائرات بدون طيار للموافقة أو منطقة محظورة أو خضراء جديدة تم فتحها، لأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك أحداث متعددة تجري في مواقع مختلفة قد تكون منطقة خضراء اليوم ومحظورة غداً بسبب حدث أو تجمع.