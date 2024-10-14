الإمارات: تطبيق جديد لتسهيل إجراءات السياح عبر البوابات الذكية
لن يضطر السياح القادمون إلى الإمارات العربية المتحدة بعد الآن إلى الوقوف في طوابير لإجراء المقاييس الحيوية ومسح قزحية العين، وبدلاً من ذلك يمكنهم المرور عبر بوابات ذكية في غضون ثوانٍ وإنهاء إجراءات الهجرة.
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تطبيقاً جديداً، تم إطلاقه في مطار زايد الدولي بأبوظبي قبل نحو أسبوعين، خلال معرض جيتكس العالمي في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال مسؤول في جناح شركة "آي سي بي" في معرض جيتكس العالمي لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة: "إن تطبيق UAE Pass Track هو تطبيق جوال يسمح للسياح القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة بالتسجيل قبل وصولهم إلى البلاد. وبمجرد تسجيلهم، يمكنهم استخدام البوابات الذكية في مطار زايد الدولي ولا يتعين عليهم الانتظار في طوابير للحصول على دورهم. وفي الوقت الحالي، يستخدمه معظم المسافرين في مطار زايد. وفي الأشهر القليلة المقبلة، نخطط لطرحه في مطارات دبي والشارقة".
يستخدم المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة المسجلون حالياً لدى هيئة الهجرة والجوازات والمدير العام للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) هذه الخدمة التي تتيح لهم استخدام البوابات الذكية وتخليص إجراءات الهجرة عند المغادرة أو الوصول إلى المطارات.
ومن شأن هذه المرافق الجديدة أن توفر الكثير من الوقت والجهد على ملايين السياح الذين سيزورون الإمارات في المستقبل، حيث استقبل مطار أبوظبي 13.9 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة ملايين السياح الذين يستخدمون مطاري دبي والشارقة شهرياً، حيث استقبل مطار دبي الدولي 44.9 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، بما في ذلك ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم.
وقال المتحدث باسم جناح مركز دبي للسلع المتعددة: "نظرًا لأن الزوار يأتون إلى الإمارات لأول مرة، فإنهم يحتاجون إلى التسجيل للحصول على بيانات القزحية والبيانات الحيوية. والآن، يمكنهم استخدام البوابة الذكية وإكمال العملية في بضع ثوانٍ. يحتاجون إلى إدخال رقم الرحلة وتفاصيل جواز السفر. وسيقوم النظام بجلب جميع المعلومات من جواز السفر".
حاليًا، التطبيق متاح لكل من منصتي Android وApple.
وأضاف "لقد كانت الاستجابة جيدة منذ طرحه للتو. ونحن نعرضه هنا في جيتكس جلوبال وفي الشهر المقبل سيكون لدينا استجابة أفضل".