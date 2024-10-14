الإمارات: تطبيق جديد لتسهيل إجراءات السياح عبر البوابات الذكية

وقال مسؤول في جناح شركة "آي سي بي" في معرض جيتكس العالمي لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة: "إن تطبيق UAE Pass Track هو تطبيق جوال يسمح للسياح القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة بالتسجيل قبل وصولهم إلى البلاد. وبمجرد تسجيلهم، يمكنهم استخدام البوابات الذكية في مطار زايد الدولي ولا يتعين عليهم الانتظار في طوابير للحصول على دورهم. وفي الوقت الحالي، يستخدمه معظم المسافرين في مطار زايد. وفي الأشهر القليلة المقبلة، نخطط لطرحه في مطارات دبي والشارقة".