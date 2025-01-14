الإمارات: تصاريح "الدرون"القديمة لاغية والتسجيل مجدداً
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع شهادات تسجيل طائرات "الدرون" الصادرة في الإمارات قبل السادس من يناير الجاري، وذلك ضمن التحديثات المهمة التي أعلنتها لعشاق طائرات "الدرون".
ويتعين على مالكي طائرات "الدرون" الآن تقديم طلب جديد عبر تطبيق (درون الإمارات) "UAE Drones". انقر هنا لمعرفة كيفية التسجيل.
وفي السابع من يناير، أعلنت وزارة الداخلية رفع الحظر جزئياً على استخدام طائرات "الدرون" للأفراد، وشعر عشاق التصوير الفوتوغرافي في البلاد بالسرور بهذا القرار. وكان الحظر الذي تم تطبيقه في عام 2022 قد بدأ تخفيفه تدريجياً منذ نوفمبر 2023.
لكن السلطات في الإمارة قالت إن القيود المخففة لا تشمل دبي. وأوضحت هيئة دبي للطيران المدني أن استخدام طائرات الدرون للأغراض الترفيهية لا يزال معلقاً في المدينة "حتى إشعار آخر".
وقالت هيئة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إن طائرات "الدرون" يجب أن تكون مجهزة بنظام تحديد الهوية عن بعد، ويجب استخدام التطبيق أثناء التشغيل.
ويجب على الراغبين في تشغيل طائرة "الدرون" الحصول على شهادة تدريب من مركز معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وطلب بيان حالة المنتج من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والالتزام بجميع الشروط الموضحة في تطبيق (درون الإمارات) "UAE Drones".