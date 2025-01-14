الإمارات: تصاريح "الدرون"القديمة لاغية والتسجيل مجدداً

وفي السابع من يناير، أعلنت وزارة الداخلية رفع الحظر جزئياً على استخدام طائرات "الدرون" للأفراد، وشعر عشاق التصوير الفوتوغرافي في البلاد بالسرور بهذا القرار. وكان الحظر الذي تم تطبيقه في عام 2022 قد بدأ تخفيفه تدريجياً منذ نوفمبر 2023.