الإمارات: تسهيلات جديدة للطيران الخاص تشمل توظيف محترفين بدوام جزئي وتسجيل مرن للطائرات

وعلاوة على ذلك، تسمح القوانين الجديدة لهيئة الطيران المدني الكويتية بتوظيف أطقم طيران مستقلة، أو عاملين مستقلين، أو محترفين بدوام جزئي حتى يتمكن المشغلون من القطاع الخاص من التكيف مع الاحتياجات المتطورة مع الحفاظ على معايير عالية من الامتثال والكفاءة.