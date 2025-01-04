الإمارات تدشن طائرتها الجديدة A350 برحلة إلى اسكتلندا

وتغادر رحلة طيران الإمارات رقم EK23 بطائرة A350 من دبي في الساعة 14:50 بعد الظهر، وتصل إلى إدنبرة في الساعة 19:05 مساءً. وتغادر رحلة العودة رقم EK24 من إدنبرة في الساعة 20:40 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 08:05 صباحًا من اليوم التالي.