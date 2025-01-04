الإمارات تدشن طائرتها الجديدة A350 برحلة إلى اسكتلندا
دخلت طائرة الإمارات A350 الخدمة التجارية رسمياً، الجمعة، حيث أقلعت من دبي نحو إدنبرة، وجهتها الأولى.
وتعد الطائرة المجهزة بأحدث المنتجات الخاصة بطيران الإمارات، الأولى من بين 65 طائرة إيرباص A350 تنضم إلى أسطول الشركة في السنوات المقبلة.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "توفر طائرة الإمارات A350 أفضل المنتجات الجوية الحديثة لدينا، مع ميزات وتحسينات جديدة في كل مقصورة. ومع استمرارنا في توسيع أسطولنا من طائرات A350، فإننا لا نضيف طائرات جديدة فحسب، بل نضع معايير جديدة للسفر الجوي العالمي".
أين ستطير طائرة A350 أيضًا؟
وقالت شركة الطيران في بيان إنها قامت بتكوين طائراتها من طراز A350 لتوفير "ثلاث فئات واسعة من المقصورة، تستوعب 312 راكباً في 32 مقعداً من الدرجة الأولى من الجيل التالي، و21 مقعداً اقتصادياً ممتازاً، و259 مقعداً اقتصادياً واسعاً".
وفي الأشهر المقبلة، يمكن للعملاء أن يتطلعوا إلى تجربة طائرة الإمارات A350 على متن رحلات إلى 8 وجهات عالمية أخرى:
مومباي
أحمد آباد
الكويت
البحرين
كولومبو
ليون
المسكات عنب طيب الشذا
بولونيا
ويأتي وصول طائرة الإمارات A350 إلى إدنبرة في أعقاب استئناف الشركة لخدماتها إلى عاصمة اسكتلندا في نوفمبر 2024. وتشغل الشركة 14 رحلة أسبوعية إلى اسكتلندا، بما في ذلك خدمة A380 إلى غلاسكو.
وتغادر رحلة طيران الإمارات رقم EK23 بطائرة A350 من دبي في الساعة 14:50 بعد الظهر، وتصل إلى إدنبرة في الساعة 19:05 مساءً. وتغادر رحلة العودة رقم EK24 من إدنبرة في الساعة 20:40 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 08:05 صباحًا من اليوم التالي.