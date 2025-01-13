الإمارات: أسعار تذاكر الطيران تحافظ على ارتفاعها 2025
من المتوقع أن تظل أسعار تذاكر الطيران مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة والعالم في عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي على السفر، على الرغم من أن أسعار النفط من المرجح أن تظل منخفضة هذا العام.
وسوف يتم دعم هذا الطلب المستدام من خلال مزيج من السفر للشركات والسفر بغرض الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والسفر بغرض العمل والترفيه، إلى جانب الرحلات الموسمية المنتظمة التي يقوم بها الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى كل عام.
ومن العوامل الرئيسية التي تساهم في استمرار هذا الطلب المرتفع الزيادة الكبيرة في أعداد السياح والمقيمين الجدد القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في عدد السكان والسياحة إلى زيادة الطلب على السفر بشكل أكبر، وبالتالي إبقاء أسعار تذاكر الطيران مرتفعة في عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني صناعة الطيران العالمية من التأخير في تسليم الطائرات، وهو ما يعوق خطط التوسع لشركات الطيران الإماراتية والعالمية.
وبحسب وكالة السفر عبر الإنترنت "مسافر"، من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 2 و14% على مستوى العالم في عام 2025 بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والضغوط التضخمية. ومع ذلك، تعمل الشركات على إدارة هذه التكاليف من خلال استراتيجيات سفر مبتكرة وبرامج ولاء.
وقال "ساشين جادويا"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "مسافر دوت كوم" Musafir.com: "مع حلول عام 2025، أصبحت السفريات التجارية أكثر من مجرد وظيفة لوجستية؛ بل إنها حافز للنمو والابتكار". وأشارت وكالة السفر إلى أن وجهات مثل دبي وباريس وسيدني تتصدر قائمة التوسعات الترفيهية.
قالت شركة OAG العالمية للاستشارات في مجال الطيران إن من غير المرجح أن تنخفض أسعار تذاكر الطيران المتوسطة في عام 2025 على الرغم من انخفاض سعر النفط إلى أحد أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2018.
"وفي عام 2025، من غير المرجح أن تنخفض أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير، حيث يظل التوازن بين العرض والطلب أمرا بالغ الأهمية. وسوف تؤثر ندرة العرض، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، على أي مجال لخفض كبير في الأسعار".
وقالت رابطة النقل الجوي الدولي (إياتا) الشهر الماضي إن تسليمات الطائرات انخفضت بشكل حاد من ذروتها البالغة 1813 طائرة في عام 2018. وتشير التقديرات إلى أن عمليات التسليم في عام 2024 هي 1254 طائرة، أي أقل بنسبة 30 في المائة مما كان متوقعًا في بداية العام.
وأضافت الشركة أنه "من المتوقع أن ترتفع عمليات التسليم في عام 2025 إلى 1802، بعد أن تم تخفيضها من 2293، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على هذا العدد".
وأضافت إياتا أن عدد الطلبات غير المنجزة من الطائرات الجديدة بلغ 17 ألف طائرة هذا العام، وهو رقم قياسي بالنسبة للصناعة. ووفقا لمعدلات التسليم الحالية، فإن الأمر سيستغرق 14 عاما لإنجاز الطلبات غير المنجزة.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 79 دولارا للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ 82 دولارا للبرميل في عام 2024
وقالت المنظمة في بيان "توقعاتنا بتغير طفيف نسبيا في الأسعار تستند إلى توقعات بأن العرض والطلب العالمي على السوائل البترولية سيكونان متوازنين نسبيا".
وأضافت "نتوقع بشكل عام أن يكون من المرجح أن ينخفض سعر خام برنت أكثر من الارتفاع لأننا نرى أن إنتاج النفط العالمي من المرجح أن يتجاوز توقعاتنا أكثر من أن يقل عن توقعاتنا".