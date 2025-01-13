الإمارات: أسعار تذاكر الطيران تحافظ على ارتفاعها 2025

ومن العوامل الرئيسية التي تساهم في استمرار هذا الطلب المرتفع الزيادة الكبيرة في أعداد السياح والمقيمين الجدد القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في عدد السكان والسياحة إلى زيادة الطلب على السفر بشكل أكبر، وبالتالي إبقاء أسعار تذاكر الطيران مرتفعة في عام 2025.