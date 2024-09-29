افتتاح المدرج الشمالي في مطار زايد الدولي بعد تأهيل ناجح

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن النجاح في إنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار زايد الدولي لا يعكس الرؤية الاستراتيجية لمطارات أبوظبي فحسب، بل يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتعزيز المكانة العالمية لمطارات الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني والرؤية الوطنية للازدهار على المدى الطويل".