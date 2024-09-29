افتتاح المدرج الشمالي في مطار زايد الدولي بعد تأهيل ناجح
أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم السبت، عن إعادة الافتتاح المبكر للمدرج الشمالي لمطار زايد الدولي (13L/31R)، والذي يعمل الآن بكامل طاقته للقادمين والمغادرين، بعد مشروع إعادة تأهيل ناجح.
وقد حقق مشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي سلسلة من التحسينات المهمة. فبالإضافة إلى تعزيز وإعادة تعبيد المدرج باستخدام 210 آلاف طن من الأسفلت لضمان المتانة والمرونة، شهد المشروع تقدماً تكنولوجياً كبيراً. ويشمل ذلك نظام مراقبة جديد ومتكرر للرؤية الأرضية لتعزيز السلامة، ونظام هبوط آلي متطور لتحسين الدقة التشغيلية، واستبدال أكثر من 1200 مصباح هالوجيني كثيف الاستهلاك للطاقة في المطارات بتكنولوجيا LED الصديقة للبيئة.
ويجسد هذا التحول إلى الإضاءة بتقنية LED التزام مطارات أبوظبي بالاستدامة والمسؤولية البيئية، في حين تعمل الترقيات في المساعدات الملاحية المهمة مثل نظام الهبوط الآلي ونظام مدى الرؤية للمدرج على تعزيز سلامة وكفاءة عمليات الطائرات، وخاصة خلال فترات الطقس العاصف.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن النجاح في إنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار زايد الدولي لا يعكس الرؤية الاستراتيجية لمطارات أبوظبي فحسب، بل يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتعزيز المكانة العالمية لمطارات الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني والرؤية الوطنية للازدهار على المدى الطويل".
وقالت "إيلينا سورليني"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "إن الإنجاز الناجح لمشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي قبل الموعد المحدد هو نتيجة مباشرة للتخطيط الدقيق والتعاون الفعال بين الجهات المعنية والالتزام الراسخ بالتميز التشغيلي. وستمكننا هذه البنية التحتية المحسنة من إدارة الزيادات المستمرة في الطلب على الحركة الجوية بشكل فعال وتحسين إنتاجية المطار في مطار أبوظبي الدولي".
إن العودة إلى عمليات المدرج المزدوج تسمح للمطار بتلبية الطلب المتزايد على خدمات شركات الطيران بشكل أكثر فعالية. وخلال فترة الإغلاق، نجحت مطارات أبوظبي في إدارة العمليات في أبوظبي عبر المدرج الجنوبي كعملية ذات مدرج واحد. وبفضل إدارة الزيادة في الحركة الجوية بشكل فعال، تم الحفاظ على العمليات اليومية السلسة، مما يضمن الاستمرارية والسلامة دون أي انقطاع.