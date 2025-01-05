إلغاء رحلة طيران الاتحاد في ملبورن بسبب مشاكل فنية
قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية في بيان لصحيفة خليج تايمز إن الرحلة رقم EY461 التابعة لها والمتجهة من ملبورن إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي ألغت إقلاعها في وقت سابق من اليوم 5 يناير لأسباب فنية.
واتخذ طاقم الطائرة قرارا برفض الإقلاع، ما أدى إلى توقف طائرة بوينج 787-9 دريملاينر على المدرج.
وكإجراء احترازي، حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث. وقامت فرق الإطفاء بوضع رغوة على إطارات معدات هبوط الطائرة، وهو إجراء قياسي بعد عمليات الإقلاع المرفوضة بسرعة عالية.
وتمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم من النزول بسلام من الطائرة دون إصابات، كما أعلنت الشركة أن فرقها تعمل على مساعدتهم في مواصلة رحلاتهم بأسرع وقت ممكن.
وأصدرت شركة الاتحاد للطيران بيانا أكدت فيه وقوع الحادث، مؤكدة أن سلامة وراحة الركاب وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها.
وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران: "تعرب الاتحاد للطيران عن أسفها الشديد لأي إزعاج قد يكون سببه هذا الحادث. وتظل سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تصاعد دخان من الطائرة، لكن شركة الطيران أوضحت أن إطارين انفجرا، وهو أمر يحدث بشكل روتيني أثناء رفض الإقلاع. كما أكدت أن الطائرة لم تشتعل فيها النيران.