إلغاء رحلة طيران الاتحاد في ملبورن بسبب مشاكل فنية

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تصاعد دخان من الطائرة، لكن شركة الطيران أوضحت أن إطارين انفجرا، وهو أمر يحدث بشكل روتيني أثناء رفض الإقلاع. كما أكدت أن الطائرة لم تشتعل فيها النيران.