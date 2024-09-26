طيران
إلغاء رحلات "طيران الإمارات" إلى بيروت حتى أكتوبر
يُطلب من العملاء التواصل مع وكلاء الحجز لديهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة
أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت حتى الأول من أكتوبر وسط الاضطرابات المستمرة في لبنان. وأوضحت الشركة أنه لن يُسمح للعملاء المسافرين من وإلى بيروت بالسفر من نقاط انطلاقهم، مما يؤثر بشكل خاص على المسافرين الذين يعبرون عبر دبي.
وفي بيان رسمي، دعت "طيران الإمارات" العملاء المتأثرين بهذا القرار للتواصل مع وكلاء الحجز لديهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة.
كما يمكن للمسافرين الذين قاموا بالحجز مباشرة مع الشركة الاتصال بخدمة العملاء للحصول على الدعم. ونصحت الشركة الركاب أيضاً بتحديث معلومات الاتصال الخاصة بهم عبر ميزة "إدارة الحجوزات" على موقع "طيران الإمارات"، وذلك لضمان تلقي التحديثات في الوقت المناسب بشأن خطط سفرهم.