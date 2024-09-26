إلغاء رحلات "طيران الإمارات" إلى بيروت حتى أكتوبر

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن إلغاء الرحلات بين دبي وبيروت حتى الأول من أكتوبر وسط الاضطرابات المستمرة في لبنان. وأوضحت الشركة أنه لن يُسمح للعملاء المسافرين من وإلى بيروت بالسفر من نقاط انطلاقهم، مما يؤثر بشكل خاص على المسافرين الذين يعبرون عبر دبي.