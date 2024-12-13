أبوظبي تعزز صناعة طائرات "الدرون" بمركز التميز الجديد

تقوم شركة إنسيتو بتصنيع عائلة من أنظمة الطائرات بدون طيار ذات القدرة على التحمل الطويل والمستقلة عن المدرجات، بما في ذلك طرازات سكان ايغيل إنتيغريتور وإنتيغريتور اكستيند رينج .

وقالت روز: "تم إنشاء المنشأة بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي، مع التركيز على دعم القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أكبر عميل لنظام إنتيغريتور. وتتمثل الرؤية في توفير القدرة على الإصلاح والتجديد والتدريب في هذه المنشأة... ستعمل هذه المنشأة الجديدة على تعزيز شراكتنا مع مجلس التوازن الاقتصادي، وتعزيز الدعم الذي نقدمه، وخلق فرص مستمرة للتعاون مع الشركات الإماراتية الأخرى في جميع أنحاء منظومة الدفاع".

تخطط شركة إنسيتو للنمو على أربع مراحل حتى عام 2030. في المرحلة الأولى، افتتحت مركز التميز الذي سيوفر منشأة لإصلاح المحركات والتدريب. ثم تخطط لمشاريع التوريد المحلي والبحث والتطوير، ومركز هندسي ومركز تصنيع وبرمجيات في المرحلة الأخيرة.