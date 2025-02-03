آراء متباينة حول تكلفة وسلامة التاكسي الطائر في دبي
في الطابق الثاني من متحف المستقبل، استقبل الزوار نموذجاً مذهلًا بالحجم الطبيعي لسيارات الأجرة الطائرة التي من المقرر أن تنطلق في دبي في أوائل العام المقبل.
يبلغ حجم التاكسي الطائر حجم المروحية تقريباً، وهو مصمم لحمل ما يصل إلى أربعة ركاب، مما يوفر طريقة سلسة وفعالة للتنقل في المدينة. وبفضل ستة دوارات وثلاث زلاجات هبوط مستديرة، يميزه تصميمه عن المروحيات التقليدية.
حظي عرض النموذج الأولي لسيارة الأجرة باهتمام كبير، ما أثار فضول الزائرين حول مستقبل الطيران في سيارة الأجرة الجوية.
وتحدثت صحيفة الخليج تايمز إلى السكان حول أفكارهم بشأن استخدام التاكسي الجوي بمجرد تشغيله. وأعرب ديب شاه، وهو أحد سكان دبي، عن حماسه للخدمة، قائلاً إنه على استعداد لدفع ما يصل إلى 150 درهمًا إماراتيًا. وقال: "إذا كانت تنقلك من القرهود إلى المارينا في 10 دقائق، فإن 150 درهماً إماراتيا سيكون سعراً عادلاً".
وتقدر مدة الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا بـ 12 دقيقة فقط باستخدام التاكسي الجوي، مقارنة بـ 45 دقيقة بالسيارة. وقد سمع شاه لأول مرة عن التاكسي الجوي قبل ثماني سنوات وكان حريصًا على معرفة كيف يمكن أن يحدث ثورة في النقل في دبي.
بالنسبة للآخرين، تكمن الجاذبية في تجنب زحام المدينة. رأى الزوجان المقيمان في دبي "حسن كاظم خاني" و"مريم حسيني" أن التاكسي الطائر هو حل عملي لتنقلاتهم اليومية. ذكر حسن أنه سيدفع 50 درهمًا كحد أقصى لرحلة من جميرا إلى ديرة.
وأقرت مريم بأن الخدمة قد تكون مكلفة، إلا أنها قد تكون مفيدة في المواقف التي تتطلب الالتزام بالمواعيد. وقالت: "سمعت أنها باهظة الثمن، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مكان ما في الوقت المحدد وكان المرور كثيفًا".
ولكن ليس الجميع راغبين في تجربة التاكسي الجوي. فقد اعترفت "إيلين كورتيز"، وهي ربة منزل تعيش في الإمارات منذ 11 عامًا، بأنها من غير المرجح أن تجرب التاكسي الجوي، مشيرة إلى مخاوف بشأن السلامة. وعلى الرغم من السرعة القصوى للمركبة التي تبلغ 322 كيلومترًا في الساعة ومعايير السلامة الصارمة، تظل كورتيز مترددة بسبب الخوف من المرتفعات. ومع ذلك، فهي تجد الفكرة مثيرة، وأضافت: "(ربما) من باب الفضول، سأجربها".
ومن المقرر أن تصبح دبي أول مدينة في العالم تطلق سيارات الأجرة الطائرة، حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الأول من عام 2026. وتتوافق سيارات الأجرة الطائرة، الكهربائية بالكامل والتي تنتج انبعاثات صفرية، مع أهداف النقل الأوسع في دبي، بما في ذلك رؤيتها لتحقيق 25 في المائة من الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.