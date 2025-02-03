آراء متباينة حول تكلفة وسلامة التاكسي الطائر في دبي

ولكن ليس الجميع راغبين في تجربة التاكسي الجوي. فقد اعترفت "إيلين كورتيز"، وهي ربة منزل تعيش في الإمارات منذ 11 عامًا، بأنها من غير المرجح أن تجرب التاكسي الجوي، مشيرة إلى مخاوف بشأن السلامة. وعلى الرغم من السرعة القصوى للمركبة التي تبلغ 322 كيلومترًا في الساعة ومعايير السلامة الصارمة، تظل كورتيز مترددة بسبب الخوف من المرتفعات. ومع ذلك، فهي تجد الفكرة مثيرة، وأضافت: "(ربما) من باب الفضول، سأجربها".