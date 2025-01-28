EXEED TXL: سيارة "كروس أوفر"تجمع بين الفخامة والأداء

وعلى الرغم من تصميمها بنظام الدفع الأمامي، إلا أنها لا تتأثر بتوجيه عزم الدوران وتتمكن من الحفاظ على المسار المقصود أثناء تغيير المسار السريع والمنحنيات الكاسحة. كما تحافظ على هدوء المقصورة وتتعامل مع المطبات والنتوءات بسهولة، مما يعزز راحة المقصورة. كما أنها تتوقف بثقة تامة. كل هذا، مقارنة بكونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، يجعل ديناميكيات الطريق جديرة بالثناء. وتتوافق مع سعرها المعقول، حيث يبلغ معدل استهلاكها للوقود 16.6 كم/لتر. ومع ذلك، تحاول الوفاء بوعدها من خلال تقديم 11 كم/لتر أو أفضل (مع دعسة قدم خفيفة) في العالم الحقيقي.