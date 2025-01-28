EXEED TXL: سيارة "كروس أوفر"تجمع بين الفخامة والأداء
هل تبحث عن سيارة صغيرة ذات مزايا مميزة وبأسعار معقولة؟ تعرف على EXEED، وهي علامة تجارية فرعيّة فاخرة لشركة Chery Auto تتفوق على سياراتها الرئيسية. إنها ليست مجرد علامة تجارية فاخرة تحمل نفس الاسم - بل تعتبر صفقة حقيقية، حيث تأتي في أربعة طرازات مميزة.
اليوم، تسلط الأضواء على TXL، وهي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم وتعتبر أقل من VX (وRX) الأكبر حجماً، وأكبر من LX الأصغر حجماً. تم إطلاقها لأول مرة في عام 2022 وهي الآن تستفيد من تحديث منتصف الدورة. مؤخراً، قمنا بقيادة نسخة "Luxury" من TXL المُجددة، ذات السعر المعقول للغاية والذي يبلغ 109000 درهم إماراتي، وتعتبر اقتراحاً مقنعاً. وإليك الأسباب:
التصميم والجماليات
من حيث التصميم، فكر في "الفانيليا". ليس لها تلك النكهة القوية، لكن طعمها يجعلك تشعر بالراحة، وتتناسب جداً مع النكهات الأخرى، ويحبها الكثيرون. ذلك يشبه TXL إلى حدّ كبير. فتصميمها آمن بسمات نظيفة، ومُجمَّعة بشكل جيد وأنيق.
تتميز الواجهة الأمامية بشبكة سفلية واسعة ذات أربع شرائح، محاطة بمصابيح ضباب LED عمودية. إلّا أنّ المصابيح الأمامية LED البسيطة تفتقر إلى قوة الشبكة - وهي تعتبر فرصة ضائعة. ومع ذلك، فإنّ المنظر الجانبي هو المفضل لدي، مع هيكلها المنحوت وأقواس العجلات البارزة. في الخلف، مرة أخرى، إنها لعبة على البساطة مع مصابيح LED ذات الشريط الواحد الأفقية الممتدة عبرها - وهو شيء رأيناه في موديلات صينية أخرى. وتعدّ أحرف "EXEED" المتباعدة لمسة أنيقة، وكذلك العجلات المصنوعة من سبائك معدنية مقاس 19 بوصة متعددة الأضلاع.
تتميز المقصورة الداخلية، التي تشترك فيها مع طراز RX الأكثر تكلفة، بكونها مميزة في فئتها وتتفوق على معظم التصميمات الأوروبية. وتتميز بمقصورة ذات لونين بني وأسود مع شاشة رقمية منحنية عملاقة مقاس 24.6 بوصة (شاشات LCD عالية الدقة مزدوجة مقاس 12.3 بوصة)، وثلاثة عناصر تحكم محززة موضوعة في المنتصف مع أزرار مدمجة (لأوضاع تكييف الهواء والقيادة)، وأسطح مبطنة بالجلد في جميع الأنحاء. كما تضيف أغطية مكبرات الصوت المعدنية الأنيقة نسيجاً بصرياً إلى المساحة. ومع ذلك، فإن عناصر التحكم الموجودة على عجلة القيادة المسطحة ذات الضلعين لا تستجيب وتتطلب إدخالاً ثابتاً.
يوفّـر المقعد الأمامي إمكانية تعديله كهربائياً بستة اتجاهات، مما يسهل عليك العثور على وضع القيادة المثالي. ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من كونها كروس أوفر الأصغر حجماً من فئة السيارات متوسطة الحجم، إلا أن هناك مساحة كبيرة للأرجل في الخلف بفضل قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2800 ملم. كما تعمل فتحة السقف البانورامية، القياسية في جميع الفئات، على إضفاء إشراقة على المقصورة الداخلية عند سحب الغطاء للخلف.
مجموعة نقل الحركة والأداء
تعتمد النسخة الأساسية من Comfort على محرك توربيني سعة 1.6 لتر وإدخال مباشر للوقود مقترن بناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات. وتشترك نسخ Luxury وFlagship في نفس المحرك التوربيني سعة 2.0 لتر وناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 8 سرعات مثل RX. يوفر هذا الإعداد أقصى خرج صحي يبلغ 261 حصاناً و400 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، والذي يتم إرساله إلى العجلات الأمامية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن قبضة الدفع الرباعي، فإن 10 آلاف درهم إضافية ستمكنك من الترقية إلى نسخة Flagship.
على الطريق، توفر TXL قدراً جيداً من الطاقة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة على الرغم من التأخر البسيط أثناء التسارع والتأخر الطفيف للتوربو. وهذا يجعل من السهل القيادة سواء في المدينة أو على الطريق السريع، على عكس الطبيعة المتقلبة لمحركات التوربو الأخرى.
وعلى الرغم من تصميمها بنظام الدفع الأمامي، إلا أنها لا تتأثر بتوجيه عزم الدوران وتتمكن من الحفاظ على المسار المقصود أثناء تغيير المسار السريع والمنحنيات الكاسحة. كما تحافظ على هدوء المقصورة وتتعامل مع المطبات والنتوءات بسهولة، مما يعزز راحة المقصورة. كما أنها تتوقف بثقة تامة. كل هذا، مقارنة بكونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، يجعل ديناميكيات الطريق جديرة بالثناء. وتتوافق مع سعرها المعقول، حيث يبلغ معدل استهلاكها للوقود 16.6 كم/لتر. ومع ذلك، تحاول الوفاء بوعدها من خلال تقديم 11 كم/لتر أو أفضل (مع دعسة قدم خفيفة) في العالم الحقيقي.
الميزات والوظائف
يتمكن نظام تكييف الهواء من إخراج تيار هواء جيد ويبرد جيداً - حيث تساعد فتحات التهوية الخلفية على ذلك. كما تتميز بنظام تنقية هواء ذكي، لكن وظائف تدفئة/تبريد المقاعد محجوزة لشقيقتيها RX وVX. لا يوجد نقص في التخزين داخل TXL. بالإضافة إلى الأماكن العادية، يوجد أيضاً رف أسفل وحدة التحكم مع منافذ USB-A وUSB-C، وخلف الباب الخلفي الكهربائي، يوجد صندوق خلفي كبير بسعة 420 لتراً، يمكن توسيعه بشكل أكبر عن طريق طي المقاعد الخلفية. كما تأتي مع مقبس طاقة ومقعد احتياطي موفر للمساحة، مما يضيف بعض العملية.
تتمتع الشاشتان مقاس 12.3 بوصة برسوم متحركة حيوية وقابلة للتخصيص، كما تعمل ميزة الملاحة المدمجة كما هو متوقع. ومع ذلك، من خلال الاستفادة من وظائف Apple CarPlay وAndroid Auto، يمكنك تسهيل الأمور. يعد إقران الهاتف جيداً، على الرغم من أن تشغيل موسيقى صوتية عبر البلوتوث كان أمراً مزعجاً - يمكن تحسين تجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، هناك لوحتان للهاتف (إحداهما مزودة بوظيفة شحن سريع بقوة 50 وات) ونظام صوتي مكون من 14 مكبر صوت من علامة تجارية غير معروفة تسمى Lion Melody في مجال الصوت والفيديو، ولكنها توفر مزيجاً جيداً من الصوت الواضح والعالي، ليبدأ الحفل.
ولكن ما يميز هذه السيارة هو 23 وظيفة متقدمة لمساعدة السائق. وقد اختبرت أفضل مزيج من نظام تثبيت السرعة التكيفي ومساعدة الحفاظ على المسار أثناء الرحلة من دبي إلى خورفكان. فقد قطعت السيارة مسافة أطول مع أقل عدد من المطالبات بإدخال التوجيه مقارنة بأي سيارة أخرى اختبرتها من قبل. وبالإضافة إلى نظام مساعدة السائق المتقدم، تأتي السيارة أيضاً مع نقاط ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في نزول المنحدرات، وكاميرا واضحة بزاوية 360 درجة مما يجعلها مجهزة جيداً من حيث السلامة.
الحكم
حصلت EXEED TXL على العلامة الزرقاء للقيمة والفخامة. إنها سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات حديثة ومتكاملة، تتميز بمظهر خارجي لطيف وتحوي مقصورة أنيقة وواسعة ومجهزة تجهيزاً جيداً. يوفر نظام نقل الحركة القوي، جنباً إلى جنب مع هيكلها المتوازن جيداً ونظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)، قوة دفع وديناميكيات طريق كافية، مما يجعلها سيارة مريحة للتنقل في المدينة والسفر لمسافات طويلة. كما هو الحال مع كل مركبة جديدة، في حين لم يتم تحديد الموثوقية والقيمة المتبقية بعد، تقدم EXEED حجة جيدة من خلال توفير ضمان مطمئن لمدة سبع سنوات / 200000 كيلومتر لعملائها.
جيد: تصميمات داخلية فاخرة وأنيقة؛ مميزات؛ أنظمة مساعدة متقدمة (ADAS) فعّالة؛ سعر؛ قيمة مقترحة.
سيئ: أدوات التحكم في التوجيه تفتقر إلى الاستجابة؛ لم يتم المصادقة على الموثوقية والقيمة المتبقية بعد.
تقييم المحرر: 8/10 نجوم
تحديد
نوع الهيكل: 5 مقاعد؛ 5 أبواب، سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم فاخرة
المحرك: محرك أمامي؛ محرك توربيني سعة 2.0 لتر 4 أسطوانات؛ دفع أمامي
ناقل الحركة: أوتوماتيكي بـ 8 سرعات
أقصى قوة: 260 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة - 400 نيوتن متر عند 1750: 4000 دورة في الدقيقة
من 0 إلى 100 كم/ساعة: 8 ثوانٍ (تقديرية)
السرعة القصوى: 200 كم/ساعة (سحب محدود؛ تقديري)
السعر: يبدأ من 99,999 درهماً إماراتياً؛ 109,999 درهماً إماراتياً (كما تم اختباره)