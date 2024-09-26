"مازيراتي جران توريزمو تروفيو 2024": سيارة الأحلام

وبينما تتمتع سيارة جران توريزمو الجديدة بالراحة في القيادة، فما عليك سوى الضغط على دواسة الوقود حتى تنطلق بسرعة هائلة. وفي ظل الظروف المناسبة، ستصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثانية، وتقطع مسافة ربع ميل في 11.4 ثانية، ثم تصل إلى سرعة 320 كيلومتر في الساعة. ولحسن الحظ، تعمل المكابح القرصية (ستة مكابس في المقدمة وأربعة مكابس في الخلف) بطريقة سلسة وتدريجية عند الضغط على الدواسة بلطف، وبعزم وقوة عند الضغط على الدواسة بشدة. وتزعم مازيراتي أنها ستتوقف من سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 35 متراً، ولا أستطيع أن أجادل في ذلك. نعم، هناك سيارات أسرع في هذه الفئة، ولكن صدقني، بالنسبة لأي شخص لا يحمل رخصة سباق، فهذه هي السرعة التي يريدها.