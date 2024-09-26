"مازيراتي جران توريزمو تروفيو 2024": سيارة الأحلام
بدأت علاقة "مازيراتي" مع السيارات السياحية الكبرى قبل 80 عاماً، حيث انطلقت في هذه العلاقة مع طراز "ايه 6 1500" (A6 1500) في عام 1947، واستمرت مع طرازات أيقونية مثل "جي تي 3500" و"جي تي 5000" و"سيبرينغ" و"ميسترال" و"غبلي" و"بورا" و"خمسين" و"جي تي 3200"، وصولاً إلى الجيل الأول من "جران توريزمو". ما نتحدث عنه هنا هو الجيل الثاني، وهو "مازيراتي جران توريزمو تروفيو 2024"، الذي يعد قمة مجموعة محركات البنزين.
التصميم والجماليات
تحافظ سيارة "جران توريزمو" الجديدة على الأبعاد الكلاسيكية، مع غطاء محرك طويل وصندوق خلفي قصير وخط سقف انسيابي يربط بينهما. تشترك في الشكل المنخفض مع الطراز السابق، ولكن تم تعديل تفاصيله التصميمية لمنحه هوية جديدة. تتميز الآن بمصابيح أمامية عمودية جديدة تشبه تصميم سيارة "إم سي 20"، وأضواء خلفية أنحف. كما يظل الشعار الأيقوني ثلاثي الشوكات على الشبك والعمود، مع مجموعة فتحات التهوية الجانبية التي تشبه النماذج السابقة. وبعيداً عن الجماليات، ركزت "مازيراتي" أيضاً على الجوانب الهندسية. حيث أن أكثر من 65% من السيارة مصنوعة من الألومنيوم، بالإضافة إلى بعض العناصر من المغنيسيوم. ونتيجة هذه الأشكال أصبحت آلة أحلام تروق لخيال الطفل ورغبات الكبار.
لقد نجحت "مازيراتي" في تقليل معامل السحب إلى "سي اكس 0.28" (0.28 Cx)، لكنها لا تزال سيارة كبيرة بمساحة أرضية تبلغ 9.7 م². ارتفاعها المنخفض البالغ 1353 مم يمنحها وقفة رياضية دون أن يؤثر على سهولة الدخول والخروج، على الرغم من أنه كان من الأفضل أن تكون بأبواب الفراشة.
بمجرد دخولك المقصورة، ستلاحظ أن التصميم جديد تماماً. تتكون لوحة القيادة من طبقات مع حياكة جميلة، بينما تتميز المقاعد بتنجيد جلد ذو تصميم هيرينغ بون، مما يضفي شعوراً حقيقياً بالفخامة. تفتخر مازيراتي باستخدام "مواد حقيقية"، مثل ألياف الكربون والألمنيوم، مما يمنح "جران توريزمو" تشطيبات حقيقية. لكن السر يكمن في نوع الحرفية والفن الذي تم إدخاله في صناعة هذه المقصورة. الآن، تتألق المقصورة بالفخامة وتتنافس مع أفضل المقصورات.
أما بالنسبة للتجهيزات التكنولوجية في جهة السائق، يوجد عجلة قيادة رائعة بثلاثة أذرع مزودة بزر بدء التشغيل ومحدد وضع القيادة. في الخلف، توجد مجموعة عدادات رقمية بحجم 12.2 بوصة مع رسومات أنيقة وإعدادات قابلة للتخصيص، مثل الوضع الكلاسيكي والوضع المطور والوضع المريح ووضع السباق. ومع ذلك، فإن نظام الانتقال الذي يعمل بالزر ليس من أحسنه، حيث يبدو أنه غير مريح في التشغيل، حيث تنطلق اللوحة جزئياً مرة واحدة، مما كشف عن عيب في جودة البناء التي كانت مثالية بخلاف ذلك. يمكن للمستخدمين أيضاً التفاعل مع الساعة الرقمية عبر الأوامر الصوتية لتشغيل نظام التكييف، والوسائط، والملاحة والمكالمات الهاتفية. يمكنك فقط أن تقول: "مرحباً، "مازيراتي"، اضبطي درجة الحرارة على 21 درجة"، وستنفذ ذلك.
تحتوي السيارة على نظام معلومات وترفيه بأسلوب هاتف ذكي مع شاشة مركزية بحجم 12.3 بوصة للتحكم في نظام التكييف بحجم 8.8 بوصة.
ورغم أنها لا تتمتع بأسرع نظام ملاحة، إلا أنها تنجح في العثور على الوجهات، وهو ما قد لا يكون موجوداً لدى بعض المنافسين. كما أنها تدعم نظام "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" اللاسلكي، والقدرة على ربط هاتفين في نفس الوقت.
بالنسبة للأناقة الخارجية التي تتمتع بها "جراند توريزمو"، يمكن القول إن المقاعد الخلفية كافية. فهي جيدة لشخصين بالغين ذوي قامة قصيرة ويمكن الوصول إليها بسهولة بفضل المقاعد الأمامية القابلة للتحريك بسهولة. ومن الغريب أنها لا تحتوي على فتحة سقف. وهذا ما صرحت به "مازيراتي": "إذا كنت تريد هواءً نقياً، فاشترِ "جراند كابريو"." كما أن حجم صندوق الأمتعة مناسب، لكن الإطار الاحتياطي يستهلك ثلثي المساحة.
يعتمد محرك جران توريزمو على تقنية الاحتراق المزدوج من "مازيراتي" (MTC)، والتي ظهرت لأول مرة في طراز "ام سي 20" (MC20). تم تجهيز نسخة مودينا "الأساسية" بمحرك "نوتينو توين تيربو في 6" (Nettuno Twin Turbo V6) سعة 3.0 لتر بقوة 490 حصان، بينما تمت ترقيته هنا إلى 550 حصان و650 نانومتر من القوة وعزم الدوران الأقصى. يتم توجيه كل هذه الطاقة إلى جميع الزوايا باستخدام نظام دفع رباعي، من المفترض أنه الأول في "جران توريزمو"، بالإضافة إلى ناقل حركة بـ 8 سرعات.
وبينما تتمتع سيارة جران توريزمو الجديدة بالراحة في القيادة، فما عليك سوى الضغط على دواسة الوقود حتى تنطلق بسرعة هائلة. وفي ظل الظروف المناسبة، ستصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثانية، وتقطع مسافة ربع ميل في 11.4 ثانية، ثم تصل إلى سرعة 320 كيلومتر في الساعة. ولحسن الحظ، تعمل المكابح القرصية (ستة مكابس في المقدمة وأربعة مكابس في الخلف) بطريقة سلسة وتدريجية عند الضغط على الدواسة بلطف، وبعزم وقوة عند الضغط على الدواسة بشدة. وتزعم مازيراتي أنها ستتوقف من سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 35 متراً، ولا أستطيع أن أجادل في ذلك. نعم، هناك سيارات أسرع في هذه الفئة، ولكن صدقني، بالنسبة لأي شخص لا يحمل رخصة سباق، فهذه هي السرعة التي يريدها.
تعمل مجموعة تعليق العجلات ذات أذرع التعليق العرضية المزدوجة الأمامية ونظام النوابض الهوائية مع التحكم الإلكتروني في التخميد، بالتوازي مع التعليق الخلفي متعدد الوصلات ومجموعة تروس فرقية إلكترونية ذاتية القفل، على تقديم تجربة قيادة متوازنة. يوفر هذا النظام مرونة كبيرة، حيث يتيح للسيارة القدرة على التكيف مع ظروف القيادة المختلفة. ففي القيادة العادية، يضمن التخميد المرن الراحة والثبات، بينما يعزز التحكم الإلكتروني في التخميد الأداء الديناميكي ويحقق مستويات عالية من التحكم الجانبي عند القيادة على المضمار.
الخلاصة
قد يبدو شعار مازيراتي "الآخرون يسافرون فقط" متعجرفاً، ولكنهم بالتأكيد ابتكروا شيئاً مميزاً هنا. فعند الذهاب إلى مكان راقي، ستجد نفسك محط أنظار الجميع. وبخصوص السعر الباهظ الذي يبدأ من 689 ألف درهم إماراتي...فإن هذه السيارة الرياضية الإيطالية تمثل قيمة معقولة، بالنظر إلى تاريخ الشركة العريق.
النقاط الجيدة في السيارة
تصميم خارجي وهندسة داخلية رائعة، جودة بناء متكاملة، أداء جيد
النقاط السيئة في السيارة
لا تزال هناك بعض المشاكل في الجودة، سرعات المعالجة
تقييم المحرر- 7.5/10 نجوم
الخصائص
نوع الهيكل - مقعد 2+2، سيارة كوبيه فاخرة عالية الأداء ببابين
المحرك - محرك أمامي، 3.0 لتر V6 مزدوج التوربو، نظام دفع رباعي
ناقل الحركة - أوتوماتيكي بـ 8 سرعات
السرعات القصوى
- 550 حصان عند 6500 دورة في الدقيقة
- 650 نانومتر عند 3000 دورة في الدقيقة
من 0 إلى 100 كم/ساعة - 3.5 ثانية (حسبما زعموا)
السرعة القصوى - 320 كم / ساعة (سحب محدود، حسبما زعموا)
السعر: يبدأ من 689,000 درهم