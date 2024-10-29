"لوسيد إير GT" منافس جديد لـ"تسلا" في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة بالإمارات

إن مدى لوسيد الأكبر، والشحن الفعّال، والقوة الوفيرة تجعلها خيارًا هائلاً للقيادة لمسافات طويلة، متجاوزة قدرات المدى التي تتمتع بها تسلا. ومع ذلك، فإن ميزة السرعة والتسارع التي تتمتع بها تسلا لا يمكن إنكارها. بالنسبة للسائقين الذين يركزون على الأداء، فإن التسارع السريع والقوة الخام لسيارة تسلا موديل إس بلايد توفر ميزة لا يمكن لسيارة لوسيد إير جراند تورينج أن تضاهيها. تتسارع موديل إس بلايد من تسلا من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 2.1 ثانية (كما تدعي) بإعداد ثلاثي المحركات وتفتخر بقوة ذروة أعلى