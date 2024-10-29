"لوسيد إير GT" منافس جديد لـ"تسلا" في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة بالإمارات
تسيطر شركة "تسلا" منذ فترة طويلة على سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة. ولكن يبدو أنها تحصل على منافس جديد حيث تتطلع شركة السيارات الأمريكية "لوسيد موتورز" إلى ترسيخ وجودها في الدولة.
حتى الآن، قدمت شركة لوسيد موتورز طراز Air الذي يضم أربعة نماذج: Pure، وTouring، وGrand Touring، وSapphire، حيث يعتبر الأخير هو النموذج الأعلى سعرًا والمجهز بالكامل بسعر 996,450 درهمًا إماراتيًا.
لقد حصلنا على طراز Grand Touring وهذه أفكارنا.
أولاً وقبل كل شيء، تعد سيارة Lucid Air Grand Touring سيارة سيدان كهربائية فاخرة تتميز بتصميمها المذهل ووسائل الراحة الفاخرة ونطاقها الرائد. من موادها الراقية إلى مواصفات الأداء الرائعة، تعمل سيارة Grand Touring على إعادة تعريف ما يمكن أن تقدمه السيارة الكهربائية.
مواصفات Air Grand Touring
السعر: 475,650 درهم
المدى المقدر: ما يصل إلى 839 كم
الشحن حتى 400 كم: 16 دقيقة (مطالب بها)
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة: 3.2 ثانية (مُطالب به)
السرعة القصوى: 270 كم/ساعة
القوة القصوى: 819 حصان
نظام نقل الحركة ثنائي المحرك AWD
التصميم الخارجي والجماليات
تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بلمسات معدنية غنية. كما تتميز بخيارات ألوانها الستة المستوحاة من كاليفورنيا، إلى جانب الخطوط الأنيقة والعناصر الديناميكية الهوائية، مما يجعلها سيارة مميزة على الطريق. بالنسبة لي، يبدو اللون الأحمر Zenith أفضل بكثير من الألوان الأخرى.
تتراوح خيارات العجلات من عجلات Aero Lite القياسية مقاس 20 بوصة إلى عجلات Aero Range الاختيارية مقاس 19 بوصة وعجلات Aero Blade مقاس 21 بوصة، والتي تعمل على تعزيز الجماليات والأداء بشكل خفي.
من بين السمات المميزة للسيارة هي المظلة الزجاجية الواسعة التي تمتد عبر السقف وتخلق تأثيرًا بانوراميًا. لا يعمل تصميم السقف هذا على تفتيح المقصورة فحسب، بل يتضمن أيضًا حماية متقدمة من الأشعة فوق البنفسجية والحرارة، مما يجعله عمليًا للاستخدام اليومي.
إن معامل السحب الذي يبلغ 0.197، والذي يعد من أدنى معامل السحب بين السيارات الإنتاجية، يسمح بقيادة فعالة وهادئة. وأنا أسميها سيارة نينجا صامتة، ولكنني لست من محبي الأشياء التي لا تصدر ضوضاء. فنحن لا نقود السيارة بسرعة كبيرة حتى نسمع صوت احتراق المطاط، أليس كذلك؟
الراحة والميزات الداخلية
يجسد التصميم الداخلي لسيارة لوسيد جوهر الفخامة مع الحفاظ على القيم البيئية للعلامة التجارية. هناك ثلاثة أنماط داخلية فريدة للاختيار من بينها: موهافي وسانتا كروز وتاهو، كل منها مصنوع من مواد مختارة بعناية تذكرنا باسمها. المقصورة فسيحة، مع مساحة كبيرة للرأس والساقين، مما يجعل جراند تورينج مثالية للرحلات الطويلة.
أماكن الجلوس ووسائل الراحة
الراحة في سيارة Lucid Air Grand Touring مثالية. توفر المقاعد الأمامية نظام تعديل كهربائي بـ 20 اتجاهًا يمكن حفظه وفقًا لملفات تعريف السائق الفردية. بالإضافة إلى ذلك، تضيف مقاعد التدليك طبقة إضافية من الاسترخاء، مع خمسة برامج تدليك مميزة وكثافات مختلفة لتخصيص التجربة. يمكنك ضبط وضعية الأمام/الخلف، والارتفاع، وإمالة الوسادة، والإمالة، ودعم أسفل الظهر، وطول الوسادة، ومساند الظهر، وموضع مسند الرأس، مما يخلق تجربة جلوس قابلة للتخصيص بشكل كبير.
تحمي ستائر الشمس الكهربائية الخلفية والجانبية الركاب من أشعة الشمس القاسية دون إعاقة الرؤية، مما يضيف لمسة مدروسة من الخصوصية والراحة.
أصبحت ميزات Air Grand Touring العديدة سهلة بفضل التحكم الصوتي المدمج في Alexa، والذي يسمح للسائقين بضبط الإعدادات وإجراء المكالمات والتحكم في الملاحة بدون استخدام اليدين. وهذا يجعل القيادة أكثر أمانًا وراحة، خاصة أثناء السفر على الطرق السريعة أو في المناطق غير المألوفة.
يمكن التحكم في كل ذلك من خلال شاشة الكمبيوتر اللوحي الكبيرة الموجودة في المنتصف والتي تعرض جميع خيارات التخصيص. ومن المثير للاهتمام أن الشاشة نفسها يمكن تثبيتها بالداخل، مما يكشف عن مساحة تخزين إضافية أسفلها.
تتميز سيارة Lucid Air GT أيضًا بمساحة صندوق واسعة في الخلف والأمام. لا نقصد تقديم أي أفكار ولكن يمكن لشخص بالغ أن يتسع في "frunk" (الأمام والصندوق) من السيارة.
التكنولوجيا ومساعدة السائق
في قلب مجموعة التقنيات المتوفرة في سيارة Lucid Air Grand Touring يوجد نظام DreamDrive™ Premium، وهو منصة مساعدة السائق المتقدمة المملوكة لشركة Lucid. يوفر النظام مراقبة ثلاثية الأبعاد للرؤية المحيطة، وعرض النقاط العمياء، وميزات أخرى تعمل على تعزيز سلامة السائق ووعيه بالموقف.
تتضمن بعض الميزات البارزة ما يلي:
• عرض محيطي ثلاثي الأبعاد وعرض النقاط العمياء: يساعد ذلك في ركن السيارة والمناورة من خلال توفير رؤية واضحة ومتعددة الزوايا للمناطق المحيطة.
• نظام مراقبة السائق: يتضمن تنبيه السائق المشتت وتنبيه السائق النعس، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان للرحلات الطويلة. نظامي المفضل شخصيًا هو تنبيه بمجرد إبعاد عينيك عن الطريق. سيوفر علينا جميع الغرامات المحتملة التي قد نتكبدها الآن إذا كنا نستخدم هواتفنا أثناء القيادة.
• نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام حماية مغادرة المسار: جنبًا إلى جنب مع نظام مساعدة تحديد السرعة، تعمل هذه الميزات على جعل القيادة على الطرق السريعة أكثر راحة. ومع ذلك، فإن الاهتزاز المفاجئ الذي يتم تمكينه باستخدام نظام حماية مغادرة المسار قد يكون غير مريح. فضلت إيقاف تشغيله.
• ركن السيارة تلقائيًا للدخول والخروج: يزيل الضغط من عملية ركن السيارة، سواء كانت متوازية أو عمودية.
إن هذه المجموعة الشاملة من ميزات مساعدة السائق تجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا ومتعة. كما أن الأجهزة المتقدمة من Lucid مواكبة للمستقبل، مما يعني إمكانية تقديم تحسينات محتملة للميزات بسلاسة بمرور الوقت.
الأداء والمدى
تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بقوة مذهلة ومدى وتسارع. وهي مجهزة بنظام دفع رباعي ثنائي المحرك، وتنتج ما يصل إلى 819 حصانًا، مما يدفع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية فقط (كما هو مذكور). وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 270 كم/ساعة، مما يجعلها من بين أسرع سيارات السيدان الكهربائية المتاحة.
ولعل الإنجاز الأكثر إثارة للإعجاب هو مدى السيارة. فبتقدير WLTP يصل إلى 839 كيلومترًا، يمكن لسيارة Lucid Air Grand Touring أن تدوم أكثر من معظم السيارات الكهربائية الأخرى على الطريق، مما يجعلها خيارًا رائعًا للسفر لمسافات طويلة. وبفضل قدرات الشحن السريع، يمكن للبطارية أن تكتسب مدى يصل إلى 400 كيلومتر في 16 دقيقة فقط، مما يقلل الحاجة إلى توقفات شحن ممتدة ويعزز من الطابع العملي لامتلاك السيارة الكهربائية.
إن مدى لوسيد الأكبر، والشحن الفعّال، والقوة الوفيرة تجعلها خيارًا هائلاً للقيادة لمسافات طويلة، متجاوزة قدرات المدى التي تتمتع بها تسلا. ومع ذلك، فإن ميزة السرعة والتسارع التي تتمتع بها تسلا لا يمكن إنكارها. بالنسبة للسائقين الذين يركزون على الأداء، فإن التسارع السريع والقوة الخام لسيارة تسلا موديل إس بلايد توفر ميزة لا يمكن لسيارة لوسيد إير جراند تورينج أن تضاهيها. تتسارع موديل إس بلايد من تسلا من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 2.1 ثانية (كما تدعي) بإعداد ثلاثي المحركات وتفتخر بقوة ذروة أعلى
السعر
بسعر 475,650 درهمًا إماراتيًا، توفر سيارة Lucid Air Grand Touring أعلى مستويات الفخامة والتكنولوجيا المتطورة ومدى لا مثيل له، مما يجعلها منافسًا جادًا في سوق السيارات الكهربائية الراقية في المنطقة. يبدأ سعر الطراز الأساسي "Pure"، ذو القوة والمدى الأقل، من 309,750 درهمًا إماراتيًا.
الحكم
إن سيارة Lucid Air Grand Touring هي سيارة تقدم كل ما هو ممكن من الراحة والأداء والمدى والتكنولوجيا. إن تصميمها الأنيق ومداها الواسع وقيادتها الهادئة والسلسة وميزاتها الفاخرة تجعلها خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يبحثون عن سيارة كهربائية تجمع بين الأناقة والجودة. فهي تجمع بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والفخامة، وتضع معيارًا عاليًا في فئة سيارات السيدان الكهربائية. ولكن عشاق السيارات الذين يحبون السرعة والصوت الذي يأتي معها قد لا ينجذبون إلى تسارع Lucid أو أي سيارة كهربائية أخرى.
الايجابيات
مجموعة متفوقة
تصميم أنيق؛ سقف زجاجي بانورامي يعزز من جاذبية الفخامة
الراحة؛ مقاعد التدليك، وخيارات التخصيص الشاملة
تسريع
سلبيات
قيادة هادئة كالهمس
شبكة خدمات لوسيد لا تزال تتوسع في المنطقة
قد يكون الشحن غير مريح وبطيئًا للغاية في الأماكن العامة