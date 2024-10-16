لكزس"آراكس350 إتش بلاتينيوم" 2024: تجربة قيادة فاخرة وأداء متوازن

كان الجيل الرابع من لكزس آر أكس RX عبارة عن سيارة (كروس أوفر) مدمجة ذات تصميم مبتكر، تحتوي على العديد من الزوايا والخطوط الحادة أكثر من ماسة مقطوعة بالأشعة. ومع ذلك، تم تنسيق الأجزاء بشكل جيد، ما أسفر عن تصميم متوازن بصرياً. أما الجيل الجديد كلياً من (آر أكس) RX فيحتفظ ببعض السمات المألوفة، ولكنه يعتمد الآن على لغة التصميم الجديدة من لكزس، التي أصبحت أقل حدة، حرفياً ومجازياً.

الواجهة الأمامية المهيمنة تتميز بمقدمة حادة بارزة تتقدم عن باقي الواجهة، إلى جانب تصميم عصري ومعقد لشبكة المبرد الخاصة بـلكزس مع عناصر عائمة. وعلى العكس، فإن الجزء الخلفي يتميز ببروز أقصر بشكل ملحوظ، مما يمنح السيارة مظهراً مدمجاً من زوايا أخرى. تتم الإضاءة بواسطة مصابيح أمامية (أل أي دي) LED ثلاثية الأشعة بتصميم يشبه الشفرات، بينما يوجد في الخلف شريط ضوئي يمتد على طول الباب الخلفي. يتميز هذا الشريط بنحافته في المنتصف واتساعه باتجاه الحواف، مع تفاصيل إضاءة ريشية تشبه أجنحة الطيور. وأخيراً، تضيف العجلات الكبيرة بقياس 21 بوصة، بتصميم متعدد الأضلاع، لمسة من الأناقة للتصميم العام. يمكن تقدير التصميم المتقن بشكل أفضل عند النظر إليه عن قرب، وهو يتناسب تماماً مع شخصية (آر أكس) RX.

بمجرد الدخول إلى لكزس (آر أكس 350 أتش) RX 350h، تشعر بالفخامة، ولكن بطريقة هادئة، حيث يتميز التصميم المتقن للوحة القيادة بأشكال شبه منحرفة وتشطيبات معدنية بلمسات ساتانية. استخدام البلاستيك عالي الجودة والأسطح الناعمة الملمس مثل الألكانتارا والجلد يعزز من فخامة المقصورة. ومع ذلك، كان التباين بين الزخارف الجلدية البنية الداكنة والسوداء في مركبتنا الاختبارية يظهر بوضوح فقط في ظروف إضاءة معينة، مما جعلها تبدو كفرصة لإبراز هذه التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المقصورة بالهدوء الاستثنائي بفضل النوافذ ذات الزجاج المزدوج والعزل الممتاز، مما يخلق تجربة قيادة هادئة حتى عند السرعات العالية.

(آر أكس 350أتش 2024) RX 350h 2024 مزودة بنظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، وهي نقطة محورية في المقصورة، إلا أن أوقات الاستجابة قد تكون بطيئة، خاصة عند التنقل عبر القوائم. كما أن واجهة المستخدم ليست بديهية، خصوصاً للمستخدمين الجدد. وينطبق الأمر نفسه على مقود القيادة ذو الحواف السميكة والأضلاع الثلاث، والذي يفتقر إلى العلامات، مما يؤدي إلى ارتباك السائق عند محاولة الوصول إلى الميزات بسرعة. إلا أن التحكم الصوتي دقيق وموثوق، مما يجعل من السهل نسبياً على السائقين تعيين الوجهات في نظام الملاحة.

من الرائع أيضاً أن يكون لديك شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، على الرغم من أنه ليس من السهل الوصول إليه، على عكس تلك الموجودة في سيارات تِسّلا. على الجانب الإيجابي، توفر لكزس اتصالاً رائعاً، حيث تقدم ثلاثة منافذ (يو أس بي-سي) USB-C ومنفذ (يو أس بي -أيه) USB-A في المقدمة، بالإضافة إلى منفذي (يو أس بي-سي) USB-C إضافيين في الخلف، مما يضمن لجميع الركاب إمكانية الوصول إلى خيارات الشحن.