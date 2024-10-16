لكزس"آراكس350 إتش بلاتينيوم" 2024: تجربة قيادة فاخرة وأداء متوازن
تُعد لكزس (آرأكس) RX واحدة من أكثر السيارات متعددة الاستخدامات (كروس أوفر) شعبية على مدى العقدين الماضيين، حيث تم بيع نحو 900 ألف سيارة على مستوى العالم في عام 2023 وحده. السيارة تتميز بحجم مثالي للتنقل في المدن، وتُعتبر نسخة أكثر فخامة من تويوتا—وكل هذه الأمور إيجابية. والآن، لدينا الجيل الخامس الجديد بالكامل من (آر أكس) RX. لكن هل يعني ذلك أنها أصبحت أفضل من أي وقت مضى؟ وهل لا تزال تستحق أن تنفق عليها أموالك في عام 2024؟ لاكتشاف ذلك، اختبرنا نسخة البلاتينوم (Platinum) الأعلى من طراز 2024 لكزس (آر أكس 350 أتش) RX 350h، وإليك انطباعاتنا حول السيارة التي تجسد مفهوم "الفخامة الهادئة" بطرق متعددة.
التصميم والجماليات
كان الجيل الرابع من لكزس آر أكس RX عبارة عن سيارة (كروس أوفر) مدمجة ذات تصميم مبتكر، تحتوي على العديد من الزوايا والخطوط الحادة أكثر من ماسة مقطوعة بالأشعة. ومع ذلك، تم تنسيق الأجزاء بشكل جيد، ما أسفر عن تصميم متوازن بصرياً. أما الجيل الجديد كلياً من (آر أكس) RX فيحتفظ ببعض السمات المألوفة، ولكنه يعتمد الآن على لغة التصميم الجديدة من لكزس، التي أصبحت أقل حدة، حرفياً ومجازياً.
الواجهة الأمامية المهيمنة تتميز بمقدمة حادة بارزة تتقدم عن باقي الواجهة، إلى جانب تصميم عصري ومعقد لشبكة المبرد الخاصة بـلكزس مع عناصر عائمة. وعلى العكس، فإن الجزء الخلفي يتميز ببروز أقصر بشكل ملحوظ، مما يمنح السيارة مظهراً مدمجاً من زوايا أخرى. تتم الإضاءة بواسطة مصابيح أمامية (أل أي دي) LED ثلاثية الأشعة بتصميم يشبه الشفرات، بينما يوجد في الخلف شريط ضوئي يمتد على طول الباب الخلفي. يتميز هذا الشريط بنحافته في المنتصف واتساعه باتجاه الحواف، مع تفاصيل إضاءة ريشية تشبه أجنحة الطيور. وأخيراً، تضيف العجلات الكبيرة بقياس 21 بوصة، بتصميم متعدد الأضلاع، لمسة من الأناقة للتصميم العام. يمكن تقدير التصميم المتقن بشكل أفضل عند النظر إليه عن قرب، وهو يتناسب تماماً مع شخصية (آر أكس) RX.
بمجرد الدخول إلى لكزس (آر أكس 350 أتش) RX 350h، تشعر بالفخامة، ولكن بطريقة هادئة، حيث يتميز التصميم المتقن للوحة القيادة بأشكال شبه منحرفة وتشطيبات معدنية بلمسات ساتانية. استخدام البلاستيك عالي الجودة والأسطح الناعمة الملمس مثل الألكانتارا والجلد يعزز من فخامة المقصورة. ومع ذلك، كان التباين بين الزخارف الجلدية البنية الداكنة والسوداء في مركبتنا الاختبارية يظهر بوضوح فقط في ظروف إضاءة معينة، مما جعلها تبدو كفرصة لإبراز هذه التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المقصورة بالهدوء الاستثنائي بفضل النوافذ ذات الزجاج المزدوج والعزل الممتاز، مما يخلق تجربة قيادة هادئة حتى عند السرعات العالية.
(آر أكس 350أتش 2024) RX 350h 2024 مزودة بنظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، وهي نقطة محورية في المقصورة، إلا أن أوقات الاستجابة قد تكون بطيئة، خاصة عند التنقل عبر القوائم. كما أن واجهة المستخدم ليست بديهية، خصوصاً للمستخدمين الجدد. وينطبق الأمر نفسه على مقود القيادة ذو الحواف السميكة والأضلاع الثلاث، والذي يفتقر إلى العلامات، مما يؤدي إلى ارتباك السائق عند محاولة الوصول إلى الميزات بسرعة. إلا أن التحكم الصوتي دقيق وموثوق، مما يجعل من السهل نسبياً على السائقين تعيين الوجهات في نظام الملاحة.
من الرائع أيضاً أن يكون لديك شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، على الرغم من أنه ليس من السهل الوصول إليه، على عكس تلك الموجودة في سيارات تِسّلا. على الجانب الإيجابي، توفر لكزس اتصالاً رائعاً، حيث تقدم ثلاثة منافذ (يو أس بي-سي) USB-C ومنفذ (يو أس بي -أيه) USB-A في المقدمة، بالإضافة إلى منفذي (يو أس بي-سي) USB-C إضافيين في الخلف، مما يضمن لجميع الركاب إمكانية الوصول إلى خيارات الشحن.
المساحة في المقدمة واسعة كما هو متوقع، وحتى المقصورة الخلفية تتسع لثلاثة أشخاص بالغين كبار الحجم، ولن يشتكوا من مساحة الأرجل، حيث تبلغ المساحة بين ركبهم والمقاعد الأمامية حوالي ثلاث بوصات، على الرغم من أن بعض الاحتكاك بالكتف أمر لا مفر منه. كما يضيف السقف البانورامي شعوراً بالرحابة في المقصورة.
مجموعة نقل الحركة والأداء
يمكن تجهيز (آر أكس) RX الجديدة بمحرك توربيني سعة 2.4 لتر (يحل محل محرك V6 سعة 3.5 لتر الحالي) أو أحد نظامي مجموعة الدفع والحركة الهجينين، وهما (500 أتش) و (300أتش) 500h و350h. تجمع سيارة الاختبار 350h بين محرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر الذي يعمل بالسحب الطبيعي مع الطاقة الكهربائية لمحركين متزامنين بمغناطيس دائم، مما ينتج عنه إجمالي ناتج يبلغ حوالي 249 حصاناً و317 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى. يقترن هذا الإعداد بناقل حركة متغير باستمرار ينقل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع.
تبلغ سرعة السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة 8 ثوانٍ فقط، وهو ما يجعلها مناسبة للتنقل اليومي، ولكنها قد لا تشبع السائقين النشطين أو تبرر سعرها. كما يمكن الشعور باهتزاز طفيف عند الضغط على دواسة الفرامل، وهو أمر غير معتاد، على الرغم من أن قوة الفرامل نفسها ثابتة ومطمئنة - وهي عامل مهم بالنسبة للسيارة العائلية.
كما تعد (آر أكس 350 أتش) RX 350h خياراً جيداً للرحلات الطويلة أو القيادة في المناطق الحضرية لسببين. فهي توفر قيادة سلسة ومريحة، وذلك بفضل نظام التعليق المصمم لامتصاص المطبات والشوائب على الطريق. ومع استهلاك وقود يبلغ 20.7 كيلومتراً في اللتر، فإن الكفاءة هي أيضاً نقطة قوة، مما يساعد في زيادة المسافة المشار إليها إلى حوالي 750 كيلومتراً أو أكثر، مما يقلل من الحاجة إلى توقف متكرر للتزود بالوقود. كما أن التحكم في القيادة جيد، حيث يوفر نظام الدفع الرباعي قوة جر كافية لمعظم الظروف. ومع ذلك، فإن الشعور العام بالقيادة يميل أكثر نحو الراحة من الحركة.
المميزات والعملية
من بين الميزات البارزة في (آر أكس 350 أتش) RX 350h نظام الصوت المتميز (مارك ليفينسن) Mark Levinson بقوة 1800 واط و21 مكبر صوت. جودة الصوت استثنائية، مع ارتفاعات واضحة وصوت واضح عميق وتجربة استماع غامرة بشكل عام - مثالية لعشاق الصوت. كما يأتي مع شاشتين عريضتين لإبقاء الصغار مستمتعين في الخلف.
يعمل نظام التحكم ثلاثي المناخ بشكل مثالي، حيث يوفر هواءً بارداً في أي وقت من اليوم. كما تتميز أدوات التحكم في درجة الحرارة بشاشة رقمية مزودة بمقابض دائرية، مما يسهل ضبطها. ويتيح تطبيق (ليكزس كونيكت) Lexus Connect وظائف مثل بدء تشغيل السيارة عن بُعد، وهو أمر مفيد خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى التحقق من حالة السيارة وقفلها/فتحها عن بُعد، والمزيد.
وتأتي (آر اكس) RX أيضاً مع مجموعة من ميزات السلامة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقبة النقطة العمياء، ووظيفة ركن السيارة التلقائي، وشاشة عرض أمامية مقاس 10 بوصات، وكاميرا عالية الدقة بزاوية 360 درجة، مما يعزز مكانتها كمركبة عائلية.
تقييم
تقدم سيارة لكزس (آر أكس 350 أتش 2024) RX 350h 2024 نفسها كسيارة (أس يو في) SUV هجينة فاخرة تمتلك القدرة على جذب العديد من المشترين، بفضل تصميمها الأنيق والمتوازن، والمواد والمزايا عالية الجودة داخل المقصورة، والهدوء، وراحة الركوب، وكفاءة استهلاك الوقود. ومع ذلك، تعيقها بعض النقاط، مثل معدل تسارعها المتوسط، ونظام المعلومات الترفيهية البطيء، واهتزاز طفيف في دواسة الفرامل، وسعرها المرتفع نسبياً. ومع ذلك، فإن جودة بناء لكزس المشهورة، والموثوقية، والقيمة المتبقية تعزز تجربة الملكية، مما يجعل القرار بالإيجاب سهلاً بشكل عام.
جيد: مظهر رائع، جودة بناء، راحة المقصورة، مميزات، استهلاك الوقود، موثوقية
سيئ: تسارع متوسط؛ اهتزاز طفيف من دواسة الفرامل؛ نظام معلومات ترفيهي بطيء؛ سعر مرتفع
تقييم المحرر: 7/10 نجوم
تحديد
نوع الهيكل - سيارة كروس أوفر مدمجة فاخرة ذات 5 مقاعد و5 أبواب
المحرك - محرك أمامي؛ 2.5 لتر، 4 أسطوانات + 2 محركين متزامنين مغناطيسيين دائمين (أمامي وخلفي)؛ نظام دفع رباعي
ناقل الحركة (سي في تي) - CVT
أقصى قوة - 249 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة - 316 نيوتن متر عند 4300 - 4500 دورة في الدقيقة
من 0 إلى 100 كم/ساعة - 8 ثوانٍ (تقديرية)
السرعة القصوى - 200 كم/ساعة (محدودة إلكترونياً؛ تم المطالبة بها)
السعر - يبدأ من 285,000 درهم؛ 325,000 درهم (كما تم اختباره)