كلداري موزعاً حصرياً لسيارات"جايكو وأومودا" في الإمارات
أعلنت "جايكو وأومودا" OMODA & JAECOO، العلامة التجارية للسيارات المخصصة لريادة مستقبل السفر، رسميًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع أول موزع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلداري.
ومن خلال هذا الإنجاز، تمهد العلامة التجارية طريقًا واضحًا لعملياتها السوقية القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للشرق الأوسط، وتؤكد التزامها بضمان توافر منتجاتها في جميع الإمارات عند إطلاقها الرسمي في يناير 2025.
وستتيح الشراكة مع كلداري للعملاء المحتملين في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة تشكيلة سيارات OMODA وJAECOO - بما في ذلك طرازاتها الرائدة، OMODA C5 وJAECOO J8 - في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة من خلال ثلاث صالات عرض ومراكز خدمة مختلفة في جميع أنحاء هذه الإمارات.
وباعتبارها الموزع الحصري للعلامة التجارية في هذه المناطق، ستجسد مجموعة كلداري رؤية OMODA وJAECOO لجلب مستقبل التنقل إلى عملائهما، من خلال تقديم مرافق متطورة وأعلى معايير الخدمة، وخدمات ما بعد البيع، ورعاية العملاء.
وبتوقيع هذه الاتفاقية، أطلقت OMODA & JAECOO رسميًا نموذجها الفرعي بالكامل، حيث قدمت نظامًا جديدًا تمامًا للعمليات الخاصة بالمركبات الصينية في سوق الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تنويع مقدمي خدماتها في الدولة، ستتمكن العلامة التجارية من ضمان مراقبة الجودة والضمان والتوافر السريع من تسليم المركبات إلى خدمات ما بعد البيع لعملائها.
وعلق شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة OMODA & JAECOO Automobile International، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة الجديدة مع كلداري إنجازًا مهمًا في توسعنا في سوق الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر لا يتجزأ من نمونا في المنطقة. إن إرثهم الطويل الأمد وفهمهم العميق لقاعدة العملاء المحليين، جنبًا إلى جنب مع التزام OMODA & JAECOO بتقديم المركبات والمنتجات المبتكرة وعالية الأداء للمستقبل، يضعنا في وضع مثالي لتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودفع رؤيتنا المشتركة لحلول التنقل المستدامة والمتقدمة تقنيًا".
وقال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك لمجموعة كلداري: "نحن سعداء بتقديم OMODA & JAECOO إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، وهي العلامة التجارية التي تتوافق تمامًا مع رؤية كلداري لاحتضان مستقبل الابتكار في مجال السيارات. تعكس هذه الشراكة التزامنا الطويل الأمد بتقديم مركبات متطورة وعالية الأداء لعملائنا. وباعتبارها أسرع علامة تجارية للسيارات نموًا في العالم، تضع OMODA & JAECOO معايير جديدة في التصميم والتكنولوجيا والاستدامة، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من رحلتهم وهم يعيدون تعريف التنقل في المنطقة".
وقال "أكسل دراير"، الرئيس التنفيذي لقسم التنقل في كلداري: "مع استمرار كلداري في قيادة قطاع السيارات في الإمارات العربية المتحدة، فإن شراكتنا مع OMODA وJAECOO تعزز قدرتنا على تقديم حلول تنقل استثنائية ومستدامة وعالية الأداء لعملائنا. من خلال التكنولوجيا الحديثة وخدمة العملاء التي لا مثيل لها، نحن ملتزمون بضمان أن تعكس كل تجربة عميل التميز الذي تمثله كلتا العلامتين التجاريتين. نتطلع إلى دعم نمو OMODA وJAECOO في الإمارات العربية المتحدة ووضع معايير جديدة في صناعة السيارات ".
وتخطط OMODA & JAECOO لمواصلة النمو السريع في السوق، وتقديم تجربة العلامة التجارية من الدرجة الأولى للعملاء في جميع الإمارات السبع من خلال شبكة متوسعة من الموزعين في المستقبل القريب.