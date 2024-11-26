كلداري موزعاً حصرياً لسيارات"جايكو وأومودا" في الإمارات

وعلق شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة OMODA & JAECOO Automobile International، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة الجديدة مع كلداري إنجازًا مهمًا في توسعنا في سوق الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر لا يتجزأ من نمونا في المنطقة. إن إرثهم الطويل الأمد وفهمهم العميق لقاعدة العملاء المحليين، جنبًا إلى جنب مع التزام OMODA & JAECOO بتقديم المركبات والمنتجات المبتكرة وعالية الأداء للمستقبل، يضعنا في وضع مثالي لتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودفع رؤيتنا المشتركة لحلول التنقل المستدامة والمتقدمة تقنيًا".