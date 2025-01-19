كلداري تستحوذ على"موتو موريني" والموزع الحصري خليجياً

وقال "أكسل دراير"، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري موتورز: "إن الشراكة مع موتو موريني تشكل خطوة رائعة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير أفضل وأكثر مجموعة متنوعة من الدراجات النارية لعملائنا". وأضاف: "إن هذه الشراكة لا تعزز محفظتنا فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بجلب العلامات التجارية من الدرجة الأولى التي تجمع بين الإبداع والأداء والقدرة على تحمل التكاليف إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي. نحن متحمسون لتمثيل مثل هذه العلامة التجارية المتميزة ونتطلع إلى رحلة ناجحة معًا".