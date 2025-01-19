كلداري تستحوذ على"موتو موريني" والموزع الحصري خليجياً
أعلنت شركة "كاداري أخوان"، الشركة الرائدة في صناعة الرياضات القوية، عن استحواذها على علامة الدراجات النارية الإيطالية المرموقة، "موتو موريني"، كجزء من محفظتها المتوسعة.
ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت شركة كلداري الموزع الرسمي الوحيد لدراجات موتو موريني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
وبفضل إرثها الذي يمتد لأكثر من 85 عامًا، تشتهر"موتو موريني" Moto Morini بصناعتها الإيطالية وهندستها المبتكرة. وتجمع دراجاتها النارية بسلاسة بين قدرات الأداء العالي والجودة الممتازة، وكل ذلك بأسعار تنافسية.
ويمثل إضافة "موتو موريني"Moto Morini إلى محفظة كلداري Galadari خطوة مهمة في تعزيز حضور المجموعة في سوق الدراجات النارية وتلبية الطلب المتزايد على الدراجات النارية الفاخرة.
وقال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك لمجموعة كلداري: "تمثل موتو موريني إرثًا غنيًا من الحرفية والسعي الدؤوب للابتكار، مما يجعلها إضافة مثالية لمحفظة كلداري. يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية في استراتيجيتنا لقيادة صناعة الرياضات الآلية، وتنويع عروضنا من العلامات التجارية العالمية. يتماشى إرث موتو موريني المتميز وقيمته الاستثنائية تمامًا مع رؤيتنا لتقديم عروض استثنائية وعالية الجودة لعملائنا. ويشرفنا أن نلعب دورًا في توسيع إرث موتو موريني في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ".
وقال "أكسل دراير"، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري موتورز: "إن الشراكة مع موتو موريني تشكل خطوة رائعة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير أفضل وأكثر مجموعة متنوعة من الدراجات النارية لعملائنا". وأضاف: "إن هذه الشراكة لا تعزز محفظتنا فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بجلب العلامات التجارية من الدرجة الأولى التي تجمع بين الإبداع والأداء والقدرة على تحمل التكاليف إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي. نحن متحمسون لتمثيل مثل هذه العلامة التجارية المتميزة ونتطلع إلى رحلة ناجحة معًا".
وقال أحمد فراج، مدير العلامة التجارية في شركة "كلداري باور سبورتس": "إن إضافة موتو موريني ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا. وبفضل تراثها الفريد وتصميمها الرائع وقيمتها القوية، ستجذب موتو موريني كل من الدراجين المحترفين والدراجين الجدد. ونحن على ثقة من أن هذه العلامة التجارية ستعزز حضورنا في السوق وتدفع عجلة النمو في جميع أنحاء المنطقة".