شهر حافل بالأحداث في عالم السيارات بالإمارات

حرص المنظمون على عرض بعض النماذج تحت أشعة الشمس، مما أتاح لنا فرصة التعرف على السيارة عن كثب. لاحظنا أن RD6 هي شاحنة بيك آب ضخمة يبلغ طولها 5.26 متر، ولا تتبع التصميم التقليدي لشاحنات البيك آب، بل تتميز بتصميم أقرب إلى سيارات الدفع الرباعي مع جزء خلفي مُخصّص لـ "صندوق تحميل" ضخم يتسع لأكثر من 1200 لتر. وكان هناك نموذج آخر مُجهّز بنظام صوتي ومعدات تخييم أخرى، ليُبرز ميزة التغذية الكهربائية بقوة 6 كيلو واط / 220 فولت، مما يؤكد أن RD6 تُمكنك من تشغيل مختلف الأجهزة لمدة أربعة أيام في رحلات التخييم إذا دعت الحاجة. ورغم كونها شاحنة بيك آب، إلا أن "ريدارا" تتمتع بتصميم داخلي عصري مع "مقاعد جلدية فاخرة"، وعجلة قيادة رياضية ثلاثية الأضلاع، وشاشة معلومات ترفيهية مركزية كبيرة مقاس 14.6 بوصة، وشاشة عدادات "ال سي دي" (LCD) مقاس 10.2 بوصة. إنها مريحة وواسعة مثل أي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، إن لم تكن أفضل. وتتضمن خيارات مجموعة نقل الحركة محرك "إير" (Air) بقوة 73 كيلو واط ساعي (مدى 424 كم) ومحرك "ألترا إكس" (Ultra X) بقوة 86 كيلو واط ساعي (مدى 455 كم). ويتميز كلاهما بأنظمة دفع رباعي قابلة للتحويل ويُنتجان قوة قصوى تبلغ 315 كيلو واط و585 نيوتن متر من عزم الدوران. وبعد بضع لفّات كاملة على الحلبة، أدركت أنّ الـ 4.5 ثانية التي تستغرقها للتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة كانت مذهلة، خاصة مع وجود راكبين آخرين على متنها. كما أظهرت أيضاً رشاقة وتحكماً رائعاً عند الانعطاف على مختلف زوايا الحلبة.