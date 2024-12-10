شهر حافل بالأحداث في عالم السيارات بالإمارات
تألقت سيارة خارقة دنماركية بألوان جديدة رائعة، فيما أعلنت شركة سيارات كورية عن انضمامها لقائمة المنافسين في سباقات السيارات. أما نحن، فقد وضعنا شاحنة بيك آب كهربائية في مواجهة تحديات قيادة مثيرة على حلبة دبي أوتودروم. هذا أبرز ما شهده عالم السيارات في الإمارات خلال شهر حافل بالأحداث!
سيارة "زينفو أورورا" الخارقة بألوان جديدة مذهلة
في عرض عالمي باهر، كشفت مجموعة "إليت" القابضة، الشريك الحصري لعلامة "زينفو أوتوموتيف" الدنماركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تشكيلة ألوان ساحرة لسيارة "زينفو أورورا" الخارقة، وذلك لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. الألوان مستوحاة من روعة ظاهرة الشفق القطبي، لتعكس شخصية السيارة الجريئة وتُكمل ثراء لوحة ألوانها. وقد تم الكشف عن هذه السيارة الفريدة في 26 نوفمبر بمنتجع "فور سيزونز دبي" في جميرا بيتش، حيث تراقصت أشعة الشمس الذهبية على هيكلها، مضيفة لمعاناً إلى جمالها الأخّاذ.
شهدت سيارة "زينفو أورورا"، منذ إطلاقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير الماضي، إقبالاً هائلاً من عشاق السيارات في المنطقة، خاصة مع نسختيها "آجيل" (Agil) و"تيور" (Tur) اللتين يقتصر إنتاج كل منهما على 50 سيارة فقط. وقد تم حجز نصف هذه السيارات الحصرية قبل بدء إنتاجها. وتتميز كلتا النسختين بمحرك V12 رباعي التوربو سعة 6.6 لتر مع محركات كهربائية خفيفة الوزن، مما يولد قوة هائلة تبلغ 1850 حصاناً لنسخة "تيور" و1450 حصاناً لنسخة "آجيل". وقد تألّقت النسخة "آجيل" المعروضة في الحدث بطلاء لؤلؤي رمادي فاتح مع لمسات زرقاء وخضراء، مبرزة خطوطها الانسيابية وعاكسة ألوان ظاهرة الشفق القطبي التي استمدّت منها اسمها. أما نسخة "تيور"، فقد تميّزت بطلاء لامع متعدد الألوان، مستوحى من ألوان الجواهر العربية الزاهية.
سيتم تصنيع "زينفو أورورا" يدوياً في مقر شركة "زينفو" في مدينة بريستو الدنماركية، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول سيارة في عام 2026.
"جينيسيس ماجما رايسينج" تظهر لأول مرة عالمياً في دبي
أعلنت "جينيسيس موتور"، الفرع الفاخر لشركة "هيونداي"، عن طموحاتها الكبيرة في عالم سباقات السيارات، وذلك مع الكشف عن سيارة "جينيسيس ماجما رايسينج" في حفل كبير أقيم تحت ظلال برج خليفة بفندق أرماني. وتعتزم "جينيسيس" الانضمام إلى فئة "LMDh" (لومان دايتونا هايبركار) المرموقة، والتي تُعدّ قمّة في التقنيات الهجينة، مع الالتزام بمعايير محددة لضمان التكلفة المناسبة والتكافؤ التنافسي.
سيطرت سيارة "جينيسيس جي ام آر-001" (Genesis GMR-001 Hypercar) الخارقة على الأجواء، حيث تم تطويرها في مركز "جينيسيس" للتصميم في أوروبا بقيادة "لوك دونكروولك"، "شخصية العام في عالم السيارات" سابقاً، والذي اشتهر بتصميمه سيارات مثل "لامبورغيني مورسيلاغو". كما أُزيح الستار عن شعار "جينيسيس ماجما رايسينج" المستلهم من الأبجدية الكورية "هانغول"، والذي يجسد كلمة "ماجما" بشكل مبتكر.
ستلعب "هيونداي موتورسبورت"، الحائزة مؤخراً على ألقاب في بطولة العالم للراليات (WRC) التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وجولة "تي سي آر" (TCR) العالمية، دوراً محورياً في تعزيز خطط "جينيسيس ماجما رايسينج" في سباقات التحمل، حيث سيتولّى رئيسها، "سيريل أبيتبول"، مهمّة إدارة فريق "جينيسيس ماجما رايسينج". وسينضم إلى الفريق السائقان الموهوبان "أندريه لوتيرر" و"لويس (بيبو) ديراني"، ليُشرفا على التطوير الفنّي للسيارة ويُجريا جلسات محاكاة استعداداً للموسم الأوّل في فئة LMDh (لومان دايتونا هايبركار) عام 2026، كما سيشاركان في السباقات كسائقين رئيسيين. وقبل الانطلاق في بطولة العالم للتحمّل عام 2026، سيتعاون الفريق مع "آي دي إي سي سبورت" (IDEC Sport) للمشاركة في فئة LMP2 "لومانز بروتوتايب 2) ضمن سلسلة لومان الأوروبية لعام 2025.
وعلاوة على ذلك، تم عرض سيارة "جي في 80 كوب كونسبت" (GV80 Coupe Concept)، و"جي 80 إي في ماجما كونسبت" (G80 EV Magma Concept)، و" جي في 60 ماجما كونسبت" (GV60 Magma Concept)، و"إكس جران بيرلينيتا كونسبت" (X Gran Berlinetta Concept)، و"إكس جران رايسر في حي تي كونسبت" (X Gran Racer VGT Concept) في الحدث.
القيادة الأولى: شاحنة بيك اب كهربائية "ريدارا RD6"
شهد مطلع أكتوبر إطلاق أول شاحنة بيك آب كهربائية بالكامل بأسعار معقولة، والتي تحمل اسم "ريدارا RD6"، وهي تابعة لمجموعة "جيلي" القابضة، واستمدّت اسمها من الكلمة الأيسلندية التي تعني "الفارس". وقد أتيحت لنا فرصة قيادة هذه الشاحنة في حلبة دبي أوتودروم مبكراً هذا الشهر، لاختبار ميزاتها وقدراتها على الطرق المختلفة، سواءً الوعرة أو المعبّدة.
حرص المنظمون على عرض بعض النماذج تحت أشعة الشمس، مما أتاح لنا فرصة التعرف على السيارة عن كثب. لاحظنا أن RD6 هي شاحنة بيك آب ضخمة يبلغ طولها 5.26 متر، ولا تتبع التصميم التقليدي لشاحنات البيك آب، بل تتميز بتصميم أقرب إلى سيارات الدفع الرباعي مع جزء خلفي مُخصّص لـ "صندوق تحميل" ضخم يتسع لأكثر من 1200 لتر. وكان هناك نموذج آخر مُجهّز بنظام صوتي ومعدات تخييم أخرى، ليُبرز ميزة التغذية الكهربائية بقوة 6 كيلو واط / 220 فولت، مما يؤكد أن RD6 تُمكنك من تشغيل مختلف الأجهزة لمدة أربعة أيام في رحلات التخييم إذا دعت الحاجة. ورغم كونها شاحنة بيك آب، إلا أن "ريدارا" تتمتع بتصميم داخلي عصري مع "مقاعد جلدية فاخرة"، وعجلة قيادة رياضية ثلاثية الأضلاع، وشاشة معلومات ترفيهية مركزية كبيرة مقاس 14.6 بوصة، وشاشة عدادات "ال سي دي" (LCD) مقاس 10.2 بوصة. إنها مريحة وواسعة مثل أي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، إن لم تكن أفضل. وتتضمن خيارات مجموعة نقل الحركة محرك "إير" (Air) بقوة 73 كيلو واط ساعي (مدى 424 كم) ومحرك "ألترا إكس" (Ultra X) بقوة 86 كيلو واط ساعي (مدى 455 كم). ويتميز كلاهما بأنظمة دفع رباعي قابلة للتحويل ويُنتجان قوة قصوى تبلغ 315 كيلو واط و585 نيوتن متر من عزم الدوران. وبعد بضع لفّات كاملة على الحلبة، أدركت أنّ الـ 4.5 ثانية التي تستغرقها للتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة كانت مذهلة، خاصة مع وجود راكبين آخرين على متنها. كما أظهرت أيضاً رشاقة وتحكماً رائعاً عند الانعطاف على مختلف زوايا الحلبة.
ولما حان وقت اختبارها على الطرق الوعرة، أثبتت السيارة جدارتها بكل ثقة. فقد تسلّقت المنحدرات الحادة بسلاسة، وانحدرت بثبات بفضل نظام التحكم في نزول التلال، وشقت طريقها عبر رمال الصحراء بكل سهولة.
رغم أننا لم نتمكن من اختبار قدرتها على السحب (مع أن قدرتها على سحب 3500 كجم تبدو مبهرة!) أو اختبار مجموعة ميزات الأمان الشاملة التي تتمتع بها، إلا أن تجربة قيادة ريدارا RD6 كانت مرضية جداً. وبسعر يبدأ من 139000 درهم إماراتي، تُعدّ ريدارا RD6 الجديدة خياراً مثالياً لمن يبحث عن شاحنة عملية ومتعددة الاستخدامات.