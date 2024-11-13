"سالك" تقدم حلول تأمين مبتكرة للسائقين في الإمارات

وقال إبراهيم حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "من خلال الدمج بين التقنيات المتطورة التي تمتلكها سالك وأفضل حلول التأمين التي تقدمها "ليفا"، نهدف إلى ضمان تجديد تأمين المركبات في الوقت المناسب وبطريقة مريحة للسائقين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز رضا العملاء وتقديم خدمات استثنائية، كما تمثل خطوة هامة في استراتيجيتنا لتعزيز مصادر دخلنا الإضافية. وبينما تُعد رسوم المرور نشاطنا الرئيسي، إلا أننا نثبت بسرعة امتلاكنا للإمكانيات والقدرة على تقديم مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المتعلقة بالنقل، مع مواصلة استكشاف فرص جديدة لتنويع خدماتنا وتحقيق النمو".