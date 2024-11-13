"سالك" تقدم حلول تأمين مبتكرة للسائقين في الإمارات

أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة "ليفا" للتأمين، بهدف تقديم باقة من الحلول التأمينية المبتكرة للسائقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستقوم "سالك" باستخدام قاعدة بياناتها الضخمة لإرسال تذكيرات دورية للسائقين لتجنب انتهاء صلاحية تأمين مركباتهم وضمان تجديد تسجيلها في الموعد المناسب. وستتضمن هذه التذكيرات رابطاً يوجه العملاء إلى بوابة إلكترونية تُديرها "ليفا"، حيث يمكنهم تجديد تأمين سياراتهم بكل سهولة وبخطوات بسيطة.
وكما أشارت صحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق، سيتم تدشين بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في 24 نوفمبر، ليصل بذلك إجمالي عدد بوابات سالك في دبي إلى 10 بوابات.
وقال إبراهيم حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "من خلال الدمج بين التقنيات المتطورة التي تمتلكها سالك وأفضل حلول التأمين التي تقدمها "ليفا"، نهدف إلى ضمان تجديد تأمين المركبات في الوقت المناسب وبطريقة مريحة للسائقين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز رضا العملاء وتقديم خدمات استثنائية، كما تمثل خطوة هامة في استراتيجيتنا لتعزيز مصادر دخلنا الإضافية. وبينما تُعد رسوم المرور نشاطنا الرئيسي، إلا أننا نثبت بسرعة امتلاكنا للإمكانيات والقدرة على تقديم مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المتعلقة بالنقل، مع مواصلة استكشاف فرص جديدة لتنويع خدماتنا وتحقيق النمو".
وستساهم شراكة سالك مع "ليفا"، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية نوفمبر، في دعم جهود الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في السوق وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها، مما سيعزز نمو الإيرادات ويرسي معايير جديدة لخدمات التأمين الرقمية. وسيتم متابعة أداء الخدمات والحلول المقدمة بدقة لضمان تحقيق أفضل النتائج من حيث رضا العملاء والعوائد المالية التي تعود بالنفع على مساهمي الشركة.
وقال "مارتن رويج"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ليفا": "سنقدم حلول تأمين مخصصة لعملاء سالك من خلال منصة رقمية مخصصة. وبفضل هذه الشراكة، سيحظى السائقون في الإمارات العربية المتحدة بوصول فوري لأفضل خدمات التأمين على السيارات، وسيختبرون تجربة مطالبات سهلة وسلسة، مدعومة بفريق دعم خبير جاهز لتقديم المساعدة في أي وقت."