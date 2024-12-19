رسوم شحن جديدة للسيارات الكهربائية بالإمارات في يناير

أعلنت شبكة شحن السيارات الكهربائية المملوكة للحكومة، UAEV، يوم الخميس، أن تعرفاتها الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025. وبموجب التسعير المحدث، ستكلف شواحن التيار المستمر 1.20 درهم لكل كيلووات في الساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، بينما سيتم تسعير شواحن التيار المتردد عند 0.70 درهم لكل كيلووات في الساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.