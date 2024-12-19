رسوم شحن جديدة للسيارات الكهربائية بالإمارات في يناير
أعلنت شبكة شحن السيارات الكهربائية المملوكة للحكومة، UAEV، يوم الخميس، أن تعرفاتها الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025. وبموجب التسعير المحدث، ستكلف شواحن التيار المستمر 1.20 درهم لكل كيلووات في الساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، بينما سيتم تسعير شواحن التيار المتردد عند 0.70 درهم لكل كيلووات في الساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
تعتبر هذه التعريفات خطوة مهمة نحو تحسين استدامة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وقابليتها للتوسع. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن خدمات شحن المركبات الكهربائية ظلت مجانية منذ تطبيق التعريفات لأول مرة في مايو.
وأطلقت شركة UAEV تطبيقًا للهواتف المحمولة يوفر ميزات مثل العثور على محطة الشحن التالية، وتحديثات الحالة المباشرة، وخيارات الدفع البسيطة.
واستكمالاً للتطبيق، أطلقت UAEV مركز اتصال مخصصًا يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة الفورية، وضمان تجارب سلسة للمستخدم في جميع الأوقات.
وقال شريف العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة UAEV: "إن تطبيق تعريفات الشحن الموحدة وإطلاق حلول مبتكرة مثل تطبيق UAEV والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعكس التزامنا المستمر بتعزيز تجربة سائقي السيارات الكهربائية. ومن خلال توسيع شبكتنا والتوافق مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للصفر الصافي 2050، فإننا نقود مستقبلًا أكثر نظافة وخضرة للجميع".
بحلول عام 2030، ستشمل شبكة UAEV 1000 محطة شحن موزعة بشكل استراتيجي عبر المراكز الحضرية والطرق السريعة ونقاط العبور داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وستغطي المواقع الرئيسية جميع الإمارات، مما يضمن إمكانية الوصول لمستخدمي السيارات الكهربائية بين المدن وداخلها.