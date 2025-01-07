"دبي للتسوق" يقدم عرضاً مذهلاً لـ 90 سيارة كلاسيكية

بإمكان زوار دبي هيلز مول، من المقيمين والسياح، استكشاف عرض مذهل لأكثر من 90 سيارة، تتراوح من السيارات الكلاسيكية إلى السيارات المعاصرة، والتي يتم عرضها جميعها في مناطق مخصصة في معرض السيارات في دبي هيلز مول.
ويُقام هذا الحدث، الذي يُعد جزءاً من موسم السيارات الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق، في الفترة من 1 إلى 12 يناير، ويَعِد بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُشرك عشاق السيارات والعائلات على حد سواء.
ويمتد موسم السيارات في مهرجان دبي للتسوق إلى ما هو أبعد من دبي هيلز مول، ليقدم مجموعة من الفعاليات المثيرة حتى 12 يناير. ومن أبرز الفعاليات موسم السيارات في حلبة ميدان x مهرجان دبي للتسوق من 3 إلى 5 يناير، حيث ستحتل السيارات والدراجات المعدلة حسب الطلب مركز الصدارة.
ومن 9 إلى 12 يناير، ستستضيف "ذا دريفت هوم" مسابقات الانجراف في دبي فستيفال سيتي مول، حيث تدعو المشاركين لتجربة التشويق والقيادة إلى جانب السائقين المحترفين. بالإضافة إلى ذلك، في يومي 10 و11 يناير، سيعرض معرض مردف للسيارات أكثر من 700 مركبة، وسيختتم بسباق ميشلان 24 ساعة للتحمل في دبي أوتودروم.
وفي معرض السيارات بدبي هيلز مول، يمكن للزوار استكشاف العديد من مناطق المركبات المميزة. وإليك نظرة على ما سيشاهدونه في المعرض:
سيجد الزوار مجموعة مختارة من السيارات القديمة في منطقة السيارات الكلاسيكية. تعكس تصميمات هذه السيارات الحقبة الماضية، مما يجذب أولئك الذين يقدرون تاريخ السيارات.
أما منطقة السيارات الرياضية فهي جنة لعشاق السرعة الذين يتوقون إلى الأداء والإثارة. هنا، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من السيارات عالية الأداء المصممة للسائقين الباحثين عن الإثارة. بفضل تصميماتها الأنيقة ومحركاتها القوية، ترفع هذه السيارات من مستوى الأدرينالين بمجرد التواجد بالقرب منها. لا تتميز هذه المنطقة بأحدث الموديلات فحسب، بل تشمل أيضاً كلاسيكيات شهيرة شكلت عالم السيارات الرياضية.
في منطقة سيارات الأحلام، سينتقل الزوار إلى عالم من الخيال في عالم السيارات. يعرض هذا القسم بعضاً من أفخم السيارات عالية الأداء، والتي تتميز بتصميمات مذهلة وتكنولوجيا متطورة. من سيارات لامبورجيني الأنيقة إلى الأناقة الخالدة لسيارات فيراري، تعد منطقة سيارات الأحلام وجهة لا بد من زيارتها لأولئك الذين يقدرون أرقى ما في صناعة السيارات.
أعرب عبد الحكيم عبد الله، الشريك الأول في إدارة الفعاليات والمهرجانات التجارية وتطوير مهرجان دبي للتسوق، عن حماسه لهذا الموسم قائلاً: "تم تصميم هذا الموسم لجذب الجميع، كل الزوار والمقيمين، من الأطفال إلى العائلات والكبار الشغوفين بالسيارات. يعتبر هذا الحدث مختلفاً بوجود العديد من الأنشطة التي ستستمر حتى الثاني عشر من يناير. أما اليوم، فهو يبدو وكأنه متحف للسيارات!"