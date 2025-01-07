"دبي للتسوق" يقدم عرضاً مذهلاً لـ 90 سيارة كلاسيكية

أعرب عبد الحكيم عبد الله، الشريك الأول في إدارة الفعاليات والمهرجانات التجارية وتطوير مهرجان دبي للتسوق، عن حماسه لهذا الموسم قائلاً: "تم تصميم هذا الموسم لجذب الجميع، كل الزوار والمقيمين، من الأطفال إلى العائلات والكبار الشغوفين بالسيارات. يعتبر هذا الحدث مختلفاً بوجود العديد من الأنشطة التي ستستمر حتى الثاني عشر من يناير. أما اليوم، فهو يبدو وكأنه متحف للسيارات!"