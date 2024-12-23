"جيتور" تعزز وجودها في الإمارات بصالة عرض جديدة

وكجزء من احتفال الإطلاق، كشفت جيتور عن جيتور X50 الجديدة كليًا، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة فاخرة على الإطلاق من العلامة التجارية. تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية ذات الخمسة مقاعد بشبك أمامي مستوحى من الشلال ومصابيح أمامية LED على شكل نسر وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة من الخارج؛ بينما تتميز من الداخل بمقصورة داخلية حديثة ثنائية الألوان مع شاشة معلومات ترفيهية عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة ومجهزة بنظام Apple CarPlay وAndroid Auto وشاشة عرض ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة. وتحت الغطاء يوجد محرك توربيني سعة 1.5 لتر مقترن بناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات، يوفر 156 حصانًا من الطاقة القصوى و230 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، والذي يبدو مناسبًا للغرض الذي تم تصنيعه من أجله. وتكتمل سمات جيتور X50 بضمانها الذي لا مثيل له لمدة مليون كيلومتر / 10 سنوات، وتبدأ الأسعار من 69500 درهم إماراتي معقول جدًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك معاينة مفاجئة لسيارة Jetour T1 SUV ذات التصميم الصندوقي للغاية، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق في عام 2025.