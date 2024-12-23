"جيتور" تعزز وجودها في الإمارات بصالة عرض جديدة
نحن الآن في المرحلة الأخيرة من عام 2024 وما زال هناك الكثير مما يحدث في مشهد السيارات الإقليمي. هذا الأسبوع نلقي نظرة على افتتاح صالة عرض لعلامة تجارية صينية ناشئة ونكشف عن سيارتين قمنا بجولة سريعة فيهما.
افتتاح صالة عرض رائدة لـ Jetour في دبي؛ ظهور X50 الجديدة كليًا ومعاينة T1
في خضم حشد من العلامات التجارية الصينية التي تشق طريقها إلى شواطئ الشرق الأوسط، تعد جيتور إحدى العلامات التجارية التي برزت، وخاصة بفضل سيارة الدفع الرباعي T2 التي تحظى بطلب كبير. في 7 ديسمبر، وسعت مجموعة إليت القابضة، الشريك الحصري لشركة جيتور الإمارات العربية المتحدة، من بصمتها الإقليمية من خلال افتتاح أول صالة عرض رئيسية على الإطلاق. تتمتع هذه المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 1900 متر مربع بموقع استراتيجي في ديرة، وتضم مركز خدمة، وهي مساحة بيع بالتجزئة واسعة ومرتبة جيدًا تتضمن شاشات تفاعلية وصالة مريحة ومنطقة لعب للأطفال ومقهى.
وكجزء من احتفال الإطلاق، كشفت جيتور عن جيتور X50 الجديدة كليًا، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة فاخرة على الإطلاق من العلامة التجارية. تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الحضرية ذات الخمسة مقاعد بشبك أمامي مستوحى من الشلال ومصابيح أمامية LED على شكل نسر وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة من الخارج؛ بينما تتميز من الداخل بمقصورة داخلية حديثة ثنائية الألوان مع شاشة معلومات ترفيهية عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة ومجهزة بنظام Apple CarPlay وAndroid Auto وشاشة عرض ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة. وتحت الغطاء يوجد محرك توربيني سعة 1.5 لتر مقترن بناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات، يوفر 156 حصانًا من الطاقة القصوى و230 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، والذي يبدو مناسبًا للغرض الذي تم تصنيعه من أجله. وتكتمل سمات جيتور X50 بضمانها الذي لا مثيل له لمدة مليون كيلومتر / 10 سنوات، وتبدأ الأسعار من 69500 درهم إماراتي معقول جدًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك معاينة مفاجئة لسيارة Jetour T1 SUV ذات التصميم الصندوقي للغاية، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق في عام 2025.
القيادة الأولى: VinFast VF8 Plus
VinFast هي شركة تصنيع سيارات كهربائية جديدة مقرها في فيتنام، وVF8 هي أول سيارة تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة. إنها سيارة متوسطة الحجم تتميز بمظهر يشبه سيارات الكروس أوفر أكثر من مظهر سيارات الدفع الرباعي القوية. ولكن على الرغم من خطوطها النظيفة والبسيطة، إلا أنها تتمتع بحضور على الطريق أكثر مما تتوقع. ومع ذلك، فقد لاحظت تناقضات طفيفة في فجوات الألواح.
انطلقنا من صالة عرض الطاير على طريق الشيخ زايد إلى أنانتارا سانتوريني أبوظبي في موكب من نصف دزينة من المركبات أو نحو ذلك، مما منحنا تجربة مباشرة للسيارة. يتمحور التصميم الداخلي الحديث، الذي يتميز بتصميم بينينفارينا المذهل، حول شاشة معلومات ترفيهية عملاقة مقاس 15.6 بوصة، والتي كانت سريعة الاستجابة وبديهية بشكل معقول. وتشمل أبرز الميزات الأخرى أزرار ناقل الحركة الأنيقة على الكونسول الوسطي وعدم وجود مجموعة أدوات تقليدية. ومع ذلك، يمكن أن تكون جودة البلاستيك أفضل.
على الطريق، بدا طراز Plus سريعًا وخفيفًا وسهل القيادة. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا حيث يعمل Plus بإعداد محرك مزدوج ينتج 402 حصان (300 كيلو واط) و620 نيوتن متر من عزم الدوران، مدعومًا ببطارية 87.7 كيلو واط في الساعة. يسمح هذا بوقت انطلاق من 0 إلى 100 كم / ساعة أقل من 5.5 ثانية. حتى طراز Eco الذي يأتي بمحرك 349 حصان (260 كيلو واط) قادر على نقلك من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.9 ثانية فقط. يأتي بعض التسارع الخالي من الدراما بفضل نظام الدفع الرباعي، والذي يمنح السيارة أيضًا خصائص تحكم هادئة. ومع ذلك، فإن التوجيه يبدو منفصلًا قليلاً، وهو لا يختلف عن المركبات الكهربائية الأخرى.
لم تكن مسافة القيادة البالغة 120 كيلومترًا كافية لاستنفاد مدى 476 كيلومترًا في طراز Plus (493 كيلومترًا في طراز Eco)، لكن شركة VinFast تعد بإمكانية شحن السيارة من 10 إلى 70 في المائة في 31 دقيقة فقط باستخدام منفذ تيار مستمر. بسعر ابتدائي يبلغ 174500 درهم، فهي أقل بكثير من Tesla Model Y بينما تقدم نفس النوع من الأداء والميزات والراحة، مما يجعلها اقتراحًا مقنعًا.
القيادة الأولى: أودي SQ8
بسعر يبدأ من 412,241 درهمًا إماراتيًا، لا تعد سيارة Audi SQ8 سيارة SUV رخيصة، ولا هي سيارة عادية. لكنها مبنية على نفس منصة MLB Evo مثل سيارات مجموعة فولكس فاجن الأخرى مثل Bentayga وLamborghini Urus، وهو ما يعني الكثير. بدت سيارتنا الاختبارية، التي كانت مطلية باللون الذهبي المعدني (البني) وعجلات متعددة الأضلاع مقاس 23 بوصة باللون الأسود، كسيارة SUV أنيقة المظهر توازن بين المظهر الرياضي والرقي.
من الداخل، لا يوجد نقص في المساحة. فهي تتمتع بتصميم داخلي نموذجي للغاية من أودي مع جودة بناء من الدرجة الأولى. لا شيء يصدر صريرًا! تتميز المقصورة ذات اللونين ببلاستيك علوي عالي الجودة ومقاعد جلدية ناعمة من فالكونا وشاشتين معلوماتيتين مركزيتين. ومن المتوقع وجود كمية رائعة من التشطيبات اللامعة اللامعة أيضًا. هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ليست طويلة فحسب؛ بل إنها عريضة أيضًا، مما يعني أنه يمكن لثلاثة أشخاص الجلوس بشكل مريح في الخلف. وإذا لم يكن صندوق الأمتعة الكبير والمربع والمضاء كافيًا، فإن طي المقاعد الخلفية المقسمة بنسبة 40:40:40 يوفر سعة كبيرة للأمتعة تبلغ 1755 لترًا.
تستمد هذه السيارة قوتها من محرك قوي سعة 4.0 لتر V8 TFSI. مقابل حوالي 500 ألف درهم، تحصل على 507 أحصنة من القوة القصوى وعزم دوران هائل يبلغ 770 نيوتن متر. اضغط على دواسة الوقود، ويمكنك الخروج من الطريق بسرعة كبيرة - حيث تصل إلى 100 كم / ساعة في 4.1 ثانية فقط. يمنحها نظام الدفع الرباعي quattro مع الترس التفاضلي الرياضي ثباتًا عند المنحنيات والمنعطفات الضيقة، مما يتيح لك نسيان الحاجة إلى سيارة رياضية، على الرغم من وزنها. أيضًا، لم أستطع الحصول على ما يكفي من صوت العادم المزعج دائمًا وشعرت بالراحة التامة على الطرق السريعة، وذلك بفضل التعليق الهوائي الناعم. ومع ذلك، كانت إحدى الشكاوى هي ناقل الحركة ذي الثماني سرعات. لقد شعرت بالارتعاش عند السرعات المنخفضة.
خلاصة القول هي أن SQ8 ليست مجرد مركبة ذات غرضين، بل إنها قد تكون مركبة ثلاثية الأغراض. فهي تتمتع بالرقي والراحة التي تتمتع بها المركبات التنفيذية، في حين أن جانبها الرياضي المضحك يمكن أن يشبع حاجتك إلى السرعة. أضف إلى ذلك حقيقة أنها تحتوي على نظام صوت Bang & Olufsen الرائع، وخيارات شحن وتوصيل متعددة، وقائمة شاملة من ميزات الأمان، مما يجعلها مركبة عائلية رائعة أيضًا.