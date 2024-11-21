"جاكوار" تدخل عصر السيارات الكهربائية بشعار جديد
سواء كنت من محبي السيارات أم لا، فمن المرجح أن تتمكن من التعرف على سيارة "جاكوار" وما عليك سوى ملاحظة علامة الفهد الذي يقفز. ولكن بعد أن أعلنت العلامة التجارية عن تغيير العلامة، لم تعد تحمل هذا الرمز الشهير.
وتمر علامة السيارات الفاخرة - المملوكة لشركة "تاتا موتورز" الهندية - بمرحلة تحول حيث تعهدت بتسليم أول سيارة كهربائية بحلول عام 2025. وفي أول بادرة لها، أعطت الجمهور مؤخراً لمحة عن تحديث علامتها التجارية.
وفي يوم الثلاثاء، أطلقت العلامة التجارية رمزها الجديد، كما كشفت عن شعار جاكوار الجديد وهو"لا تنسخ شيئاً".
وتغيرت العلامة من:
إلى:
لقد خضع شعار جاكوار لعدة تعديلات منذ أن أنشأت شركة السيارات البريطانية الشهيرة متجرها في عام 1922. وفي عام 1982 قدمت الرمز الذي أطلقت عليه اسم "ليبر" (Leaper)، وهو فهد يقفز ويبدو وكأنه يلتقط فريسة في الهواء.
ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الرمز علامة بارزة تزين غطاء محرك السيارة وتميز سيارة جاكوار. وقد خضعت العلامة لعدة تعديلات من عام 1982 حتى عام 2021، ولكنها احتفظت بالرمز.
مع دخولها عصر السيارات الكهربائية، قررت العلامة التجارية التخلي عن رمز "ليبر" واستجاب الجمهور للأمر بقوة عبر الإنترنت .
كشفت جاكوار على منصات التواصل الاجتماعي عن الشعار الجديد، بالإضافة لمفهوم مختلف تماماً للعلامة التجارية.
عرض فيديو إعلان "لا تنسخ شيئاَ" مجموعة من العارضات يرتدين ملابس بألوان زاهية، ويخرجن إلى عالم ملون باللون الوردي.
وتم عرض العبارة التالية: "ابتكر بحماس. عش حياة مفعمة بالحيوية. احذف كل ما هو عادي. حطم القوالب. لا تنسخ أي شيئاً"، ولم تظهر أي سيارة في المقطع.
بالنسبة لمتابعي جاكوار، كان الأمر محيراً. وتلقت العلامة التجارية ردود فعل قاسية في قسم التعليقات:
وقال أحد مستخدمي موقع إنستغرام: "تهانينا لكم، لقد تم قتل رمز أيقونة بريطانية".
وكتب آخر: "هل أصبحت هذه شركة للعناية بالبشرة الآن؟"
كما قال أحد مستخدمي إنستغرام:"لم أر شركة تتجاهل تراثها وتاريخها بهذه الطريقة وتحذف العمل الذي قام به آلاف الأشخاص الذين بنوها منذ عام 1922..."
طرح مستخدم فيسبوك رونالد بار سؤالاً، قائلاً: "هل ما زلتم تصنعون السيارات؟"
وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك هذا التغيير أيضاً. وكان من أوائل الذين سخروا من جاكوار - منافسته في مجال السيارات الكهربائية - من خلال الرد على منشور العلامة التجارية على موقع اكس، قائلاً "هل تبيعون السيارات؟"
وتابع ذلك من خلال مشاركة حملة قديمة لشركة جاكوار قائلاً إنها كانت "مثالاً للإعلان الجيد".
وأضاف "لا ينبغي لي أن أساعد منافساً لي لكن هذا الأمر محرج".
ردت جاكوار على بعض التعليقات في محاولة لإدارة الأزمة.
تحول السيارة الكهربائية
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة جاكوار لاند روفر (JLR) إنها ستستثمر 500 مليون جنيه إسترليني (669.6 مليون دولار) لدعم الإنتاج الموازي للسيارات الكهربائية في منشأتها في هاليوود كجزء من استراتيجيتها للتحول إلى السيارات الكهربائية.
وتخطط المجموعة لاستثمار 18 مليار جنيه إسترليني في السيارات الكهربائية بحلول عام 2028 ووعدت بتسليم سيارة جاكوار كهربائية جديدة في عام 2025.
ويتماشى الاستثمار أيضاً مع استراتيجية "Reimagine" الخاصة بشركة جاكوار لاند روفر، والتي تهدف إلى التحول لاستخدام الكهرباء في جميع علاماتها التجارية بحلول عام 2030 وتحقيق صافي كربون صفري عبر سلسلة التوريد والمنتجات والعمليات بحلول عام 2039.
تضمنت أحدث حملة إعلانية لشركة جاكوار تاريخ 2 ديسمبر 2024، في إشارة إلى موعد الإطلاق الكبير، ومن المتوقع أن يتم ذلك في ميامي.
(بمدخلات من رويترز)