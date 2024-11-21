"جاكوار" تدخل عصر السيارات الكهربائية بشعار جديد

سواء كنت من محبي السيارات أم لا، فمن المرجح أن تتمكن من التعرف على سيارة "جاكوار" وما عليك سوى ملاحظة علامة الفهد الذي يقفز. ولكن بعد أن أعلنت العلامة التجارية عن تغيير العلامة، لم تعد تحمل هذا الرمز الشهير.