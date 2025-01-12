تغييرات في سياسات التأمين على السيارات في الإمارات: ارتفاع الأقساط للسائقين ذوي المطالبات الحديثة

رفعت شركات التأمين أقساط التأمين على المركبات، وخاصة المركبات الكهربائية، بعد الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها دبي والإمارات الشمالية في أبريل 2024، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمركبات، حيث تضررت آلاف المركبات خلال الفيضانات التي شهدتها دبي في أبريل من العام الماضي، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدراهم لشركات التأمين.