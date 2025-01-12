تغييرات في سياسات التأمين على السيارات في الإمارات: ارتفاع الأقساط للسائقين ذوي المطالبات الحديثة
ارتفعت أقساط التأمين على السيارات بنسبة تصل إلى 3 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن سائقي السيارات الذين تعرضوا لحوادث وقدموا مطالبات يتعين عليهم دفع أقساط أعلى بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
ومع ذلك، يطلب بعض شركات التأمين من سائقي السيارات التحول من المسؤولية الشاملة إلى المسؤولية تجاه طرف ثالث في حالة ارتفاع المطالبات بسبب الحوادث.
قال معين الرحمن المدير التنفيذي لشركة يونيتراست للتأمين، إن تكلفة سياسات السيارات لشركات التأمين على السيارات زادت بنحو 3 في المائة، وذلك بحسب مستوى التغطية.
وقال إن "الزيادات في تأمين السيارات أكثر وضوحًا بالنسبة للسائقين الذين لديهم مطالبات حديثة. وترتفع الأسعار بنسبة 10-15 في المائة في حالة المطالبات من قبل سائقي السيارات"، مضيفًا أنه في بعض الأحيان تطلب نفس شركة التأمين من سائقي السيارات في وقت تجديد الوثيقة الحصول على بوليصة طرف ثالث بدلاً من التأمين الشامل بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة.
رفعت شركات التأمين أقساط التأمين على المركبات، وخاصة المركبات الكهربائية، بعد الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها دبي والإمارات الشمالية في أبريل 2024، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمركبات، حيث تضررت آلاف المركبات خلال الفيضانات التي شهدتها دبي في أبريل من العام الماضي، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدراهم لشركات التأمين.
وأضاف رحمن أن شركات التأمين أصبحت أكثر صرامة في أعقاب أمطار أبريل 2024، التي كانت الأشد في تاريخ الإمارات الممتد على مدى 75 عاماً، بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبدتها خلال الأمطار.
وقال أفيناش بابور، الرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae، إن "هناك تغييرات طفيفة في أقساط التأمين على السيارات، مع زيادة تقريبية بنحو 2 في المائة حتى الآن".
وأضاف بابور: "في قطاع التأمين على السيارات، كانت التغييرات طفيفة، حيث ظلت معظم السياسات ثابتة".
مع تزايد عدد السكان ووصول سكان جدد، ارتفع أيضًا عدد المركبات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأظهرت بيانات هيئة التعرفة المرورية في دبي (سالك) أن عدد المركبات المسجلة زاد بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 4.3 مليون مركبة بسبب النمو الاقتصادي الكلي للمدينة.
وبحسب إحصائيات رسمية أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد المركبات في دبي خلال ساعات النهار 3.5 مليون مركبة، وسجلت الإمارة زيادة بنسبة 10% في عدد المركبات المسجلة خلال العامين الماضيين، مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 2 و4%.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت شركات التأمين أقساط التأمين الصحي بنسبة تصل إلى 20 في المائة، حيث أضافت تغطية الأسنان والصحة العقلية، وزرع الأعضاء، وغسيل الكلى إلى حزم التأمين الجديدة المحدثة.
وأضاف بابور أن تعديلات الأسعار تنطبق عمومًا على الأفراد والشركات. "لا يتم تقسيم الزيادات عادةً، حيث تميل شركات التأمين إلى تعديل الأسعار بشكل موحد عبر عروضها حيثما ينطبق ذلك".