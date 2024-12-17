"بي واي دي" من تصنيع البطاريات إلى قمة سوق السيارات الكهربائية العالمية
منذ افتتاح شركة صناعة السيارات الصينية BYD (بي واي دي) متجرها في الإمارات العربية المتحدة قبل عام واحد فقط، تمكنت من جذب اهتمام واسع بين الجماهير وعشاق السيارات. وسرعان ما أصبحت فئات مثل (أتوو3 أس في يو) Atto3 SUV و (هان سيدان) Han sedan شائعة بين المستهلكين، وهو أمر ليس مستغرباً.
ففي السنوات الأخيرة، برزت (بي واي دي) BYD كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة (NEV). وقد وجد هذا النوع من الابتكار صدى إيجابياً في سوق الإمارات، التي ترحب دائماً بالتقنيات الحديثة والمبتكرين في مختلف القطاعات.
على الرغم من كون الشركة جديدة نسبياً في المنطقة، ومع عدم اعتياد الجمهور بشكل كبير على مجموعة منتجاتها، قررت استكشاف العلامة التجارية بشكل أعمق والتعرف على الأشخاص الذين يقفون وراءها. لهذا الغرض، قمت برحلة إلى الصين استمرت خمسة أيام.
بعد قيلولة قصيرة ومشاهدة بضعة أفلام، وصلت إلى مطار كوانغتشو بايون الدولي، متوجهاً إلى وجهتي النهائية، مدينة شنتشن. هناك، استُقبلت بسيارة متعددة الأغراض فاخرة تحمل مظهراً مميزًا تُدعى دينزا D9. وأثار علمي بأن دينزا هي علامة تجارية تابعة لشركة (بي واي دي) BYD فضولي للتعرف على العلامات التجارية الأخرى التي تنضوي تحت مظلة الشركة.
في اليوم الأول من زيارتي، سافرت عبر الطرق السريعة المحاطة بالمناظر الطبيعية الخضراء المورقة إلى محطتي الأولى: مصنع سيارات (بي واي دي ) BYD. وعند وصولي، وجدت "شارعاً" من المركبات المعروضة، يُحتمل أنه يضم جميع أنواع مركبات (بي واي دي) BYD التي تنتجها الشركة.
الشركات التابعة لمجموعة (بي واي دي) BYD
تتمتع شركة (بي واي دي للسيارات المحدودة) BYD Auto Co., Ltd بتاريخ طويل في مجال صناعة السيارات. في الواقع، كانت أول سيارة تنتجها هي (بي واي دي أف3) BYD F3 في عام 2005. ورغم أن (بي واي دي اوتو) BYD Auto تُعد الشركة الفرعية الرئيسية التي تركز على إنتاج المركبات الكهربائية والهجينة ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة، إلا أن التكتل يمتلك عدداً من العلامات التجارية الأخرى.
من بين هذه العلامات التجارية، “دينزا”، وهو مشروع مشترك مع شركة مرسيدس بنز، يقدّم مركبات كهربائية فاخرة. هناك أيضاً (فانغتشنغباو) Fangchengbao، وهي علامة (بي واي دي ) BYD التجارية التي تركز على الأداء، وتستهدف عشاق المغامرة والقيادة على الطرق الوعرة. وإذا سبق لك مشاهدة مقاطع الفيديو الشهيرة للمركبات الدوارة وسيارات الدفع الرباعي العائمة، فمن المحتمل أنك سمعت عن العلامة التجارية الفرعية الفاخرة Yangwang (يانج وانج).
بالإضافة إلى ذلك، تدير (بي واي دي ) BYD قسماً متخصصاً في المركبات التجارية يشمل الحافلات والشاحنات والرافعات الشوكية الكهربائية، بهدف تعزيز حلول النقل العام الخضراء والعمليات الصناعية المستدامة. كما تشغل (بي واي دي ) BYD أيضاً قسم (سكاي ريل) SkyRail و (سكاي شاتل) SkyShuttle، وهما أنظمة نقل تعمل بالفعل في بعض المدن الصينية.
(بي واي دي ) BYD تحتفل بالذكرى الثلاثين
يمثل عام 2024 علامة فارقة في مسيرة شركة (بي واي دي) BYD، حيث تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسها. بدأت الشركة نشاطها في عام 1994 (وأُعلنت رسمياً في عام 1995) كشركة متخصصة في تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن. ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار.
خلال زيارتنا لمصنع الشركة، حضرنا الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة (بي واي دي ) BYD، وانج تشوانفو، حيث استعرض التحول الكبير الذي شهدته الشركة. فقد انتقلت (بي واي دي ) BYD من شركة ناشئة تضم 20 موظفاً فقط إلى شركة متعددة الجنسيات يعمل بها ما يقرب من مليون موظف حول العالم.
الجدول الزمني للنمو
دخلت شركة (بي واي دي للسيارات) BYD Auto صناعة السيارات من خلال الاستحواذ على شركة (شركة تشينتشوان للسيارات) Qinchuan Automobile في عام 2003. وفي عام 2008، أطلقت الشركة طراز (بي واي دي أف3 دي أم) BYD F3DM، وهو أول مركبة هجينة تعمل بالكهرباء يتم إنتاجها بكميات كبيرة. تلا ذلك إطلاق طراز (بي واي دي أي 6) BYD e6، أول مركبة كهربائية تعمل بالبطارية، في عام 2009.
بحلول عام 2020، اتخذت BYD خطوة استراتيجية مهمة بتحويل إنتاجها بالكامل إلى المركبات الكهربائية الجديدة (NEV)، حيث بدأت بالتخلي تدريجياً عن إنتاج المركبات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE). وفي مارس 2022، أوقفت الشركة تماماً إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي البحت، لتُكرّس جهودها بشكل حصري على تطوير سوق المركبات الكهربائية الجديدة.
في الربع الرابع من عام 2023، أصبحت شركة (بي واي دي ) BYD الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، متجاوزة شركة (تيسلا) Tesla. وكان هذا أيضاً العام الذي أنتجت فيه الشركة 10 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.
القيادة والرحلات الأولى
خلال الأيام التالية، قمنا بالعديد من الأنشطة المثيرة. فقد أتيحت لنا فرصة الحصول على تجربة مباشرة في استوديوهات التصميم، بالإضافة إلى زيارة مرافق التصنيع والاختبار. كما زرنا صالة عرض “يانغوانج”، وهي مساحة أنيقة مصممة على طراز الصالات الراقية في قلب المدينة.
في هذه الصالة، شهدنا عرضاً مميزاً لسيارة (يو 9) U9 الكهربائية الخارقة، حيث استعرضت قدرتها على تنفيذ مناورة "دوران الخزان"، وهي حركة تتيح للسيارة الدوران حول محورها المركزي. كما شاهدنا السيارة “ترقص” على أنغام الموسيقى، حيث تم ضبط حركة نظام التعليق بشكل مستقل في كل زاوية، مما أضفى على العرض طابعاً مدهشاً.
لكن تجربتنا لم تقتصر على المشاهدة من المدرجات فقط؛ بل أتيحت لنا أيضاً فرصة ركوب وقيادة مجموعة من إبداعاتهم ذات العجلات في حلبة سباق دولية. كانت أول سيارة نقودها هي (دينزا زد 9 جي تي ) Denza Z9 GT، وهي سيارة فاخرة أنيقة بحجم وأسلوب ينافسان سيارة (بورش باناميرا سبورت توريزمو) Porsche Panamera Sport Turismo.
انطلقت (دينزا زد 9 جي تي ) Denza Z9 GT عبر المضمار بسرعة هائلة مع تحكم دقيق، مع الحفاظ على التوازن المثالي الذي يليق بسيارة سيدان تنفيذية. كما قمنا بتجربة قيادة سيارة (باو 5) BAO 5، وهي سيارة أصغر حجماً من علامة (فانغتشنغباو) Fangchengbao، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي (راو8) BAO 8 كاملة الحجم، التي بدت واسعة وقوية وقادرة على التعامل مع مختلف التضاريس.
"من أبرز ما شاهدناه هو عرض سيارة يانغوانج يو 8 الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات كمركبة عائمة للطوارئ. في هذا الوضع، يمكن لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم أن تعبر في الماء لمدة 30 دقيقة بسرعات تصل إلى 3 كم/ساعة. هذا النوع من التنوع لا يُقدّر بثمن، خاصة لأولئك الذين يعيشون في المناطق المتضررة بشكل متكرر من الفيضانات والعواصف. ومع ذلك، كان ما أثار الدهشة أكثر هو تجربة قيادة يانغوانج يو 9. هذه السيارة الكهربائية الخارقة بقوة 1300 حصان، والتي تأتي بنظام الدفع الرباعي، هي مركبة صاروخية على عجلات. لقد قدمت تسارعاً مذهلاً جعل مساعدي ومدربي على حافة مقعده. ومع ذلك، فقد قدمت أيضاً خصائص تحكم وكبح رائعة، توازي إن لم تكن أفضل من بعض السيارات الخارقة."
ورغم أن بعض هذه المركبات قد تبدو غير ذات صلة بسوق الشرق الأوسط الحالية، فإن حقيقة أنني سُمح لي بتجربة هذه المركبات بنفسي تعد علامة على الأشياء التي يمكن توقعها في منطقتنا.
الوجبات الجاهزة
"الحقيقة أن مجموعة (بي واي دي) BYD تقوم بوضوح ببعض الأمور الرائعة في مجال السيارات. إنهم ينظرون إلى المستقبل البعيد لدرجة أن شركات صناعة السيارات التقليدية تبدو قصيرة النظر مقارنة بهم، وهم قادرون على تحقيق ذلك من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع التركيز على الأشخاص الذين يستخدمونها."
ولكن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، إذ يُنسب إلى الصينيين اختراعات واكتشافات مثل الشاي، والحرير، والمظلة، والبارود، والورق.