"بي واي دي" من تصنيع البطاريات إلى قمة سوق السيارات الكهربائية العالمية

على الرغم من كون الشركة جديدة نسبياً في المنطقة، ومع عدم اعتياد الجمهور بشكل كبير على مجموعة منتجاتها، قررت استكشاف العلامة التجارية بشكل أعمق والتعرف على الأشخاص الذين يقفون وراءها. لهذا الغرض، قمت برحلة إلى الصين استمرت خمسة أيام.

بعد قيلولة قصيرة ومشاهدة بضعة أفلام، وصلت إلى مطار كوانغتشو بايون الدولي، متوجهاً إلى وجهتي النهائية، مدينة شنتشن. هناك، استُقبلت بسيارة متعددة الأغراض فاخرة تحمل مظهراً مميزًا تُدعى دينزا D9. وأثار علمي بأن دينزا هي علامة تجارية تابعة لشركة (بي واي دي) BYD فضولي للتعرف على العلامات التجارية الأخرى التي تنضوي تحت مظلة الشركة.

في اليوم الأول من زيارتي، سافرت عبر الطرق السريعة المحاطة بالمناظر الطبيعية الخضراء المورقة إلى محطتي الأولى: مصنع سيارات (بي واي دي ) BYD. وعند وصولي، وجدت "شارعاً" من المركبات المعروضة، يُحتمل أنه يضم جميع أنواع مركبات (بي واي دي) BYD التي تنتجها الشركة.