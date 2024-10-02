"بريجستون" و"الجوادين" يعززان حلول التنقل المستدامة

وتسعى هذه الشراكة إلى دمج الحصة السوقية الكبيرة لمجموعة "الجوادين" في العراق مع تكنولوجيا الإطارات وخدمات التنقل التي تقدمها "بريجستون"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وقد أكد الجانبان التزامهما بتحسين وتحويل المشهد في قطاع السيارات من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من الكفاءة والموثوقية. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام "بريجستون" بالاستدامة، التي تركز على تعزيز حلول التنقل المستدامة المعتمدة على البيانات.