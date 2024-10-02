"بريجستون" و"الجوادين" يعززان حلول التنقل المستدامة
تعاقدت شركة "بريجستون"، الرائدة عالمياً في مجال الإطارات وحلول التنقل المستدام، مع مجموعة "الجوادين"، إحدى الشركات البارزة في قطاع السيارات بالعراق، بهدف تحويل حلول التنقل في منطقة الشرق الأوسط.
وتسعى هذه الشراكة إلى دمج الحصة السوقية الكبيرة لمجموعة "الجوادين" في العراق مع تكنولوجيا الإطارات وخدمات التنقل التي تقدمها "بريجستون"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وقد أكد الجانبان التزامهما بتحسين وتحويل المشهد في قطاع السيارات من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من الكفاءة والموثوقية. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام "بريجستون" بالاستدامة، التي تركز على تعزيز حلول التنقل المستدامة المعتمدة على البيانات.
وعلق "جاك فوري"، رئيس شركة "بريجستون" في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "من خلال تعاوننا الأخير مع مجموعة "الجوادين"، أحرزنا تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين حلول التنقل في العراق. ومن خلال دمج معرفتنا وخبرتنا الواسعة، أصبحت كلتا الشركتين في وضع أفضل لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائنا وتعزز الابتكار والنمو. نحن، في "بريجستون"، متحمسون للإمكانات التي قد تحملها هذه الشراكة بالنسبة لخططنا الاستراتيجية للتوسع ومستقبل التنقل."
وأضاف أحمد الخماسي، المدير العام لمجموعة "الجوادين": "من خلال التعاون مع بريجستون، لدينا فرصة واعدة للارتقاء بقطاع السيارات في العراق. وسنعمل معاً على توفير أدوات وتقنيات متطورة تتجاوز توقعات العملاء، فضلاً عن تعزيز السلامة والكفاءة لعملائنا".
ويعزز هذا التعاون مكانة "بريجستون" كشركة رائدة في سوق الشرق الأوسط، ويعكس التزام الشركة بتقديم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتقدمة. وتضع هذه المبادرات "بريجستون" في موقع يؤهلها لإحداث تأثير إيجابي على قطاع السيارات وضمان نمو مستدام في المنطقة.