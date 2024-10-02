الإمارات: إطلاق سيارة "لوتس إيميا" الكهربائية الفاخرة

تتوفر "إيميا" بثلاثة مستويات - "إيميا" و "إيميا إس" و "إيميا ار" - بأسعار تبدأ من 439000 درهم. ومن المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة بحلول نهاية العام. تمزج "إيميا" بين خصائص السيارة الرياضية ورقي سيارة السيدان الحديثة، وتتميز بتصميم رياضي يتميز بطرف أمامي حاد مع مصابيح أمامية ثنائية باعثة للضوء (LED) أنيقة وقوام فاستباك. تأتي بستة ألوان مميزة وبها تصميم داخلي فاخر مصنوع من مواد مستدامة مع لمسات معدنية. تشمل أبرز الميزات الأخرى مساند مقاعد من ألياف الكربون وشاشة عرض أمامية ضخمة مقاس 55 بوصة ومكبرات صوت "يونيك" (Uni-Q) من "كيف" (KEF) مع تقنية الصوت المحيطي من "دولبي أتموز" (Dolby Atmos) ونظام معلومات ترفيهي بصمام ثنائي عضوي باعث للضوء "لوتس هايبر أو إس" عالي الدقة (HD OLED Lotus Hyper OS) مقاس 15.1 بوصة مدعوم بمحرك "أنريل إنجن" (Unreal Engine). تم إعداد سيارة "إيميا" الكهربائية بالكامل بمحرك مزدوج، يوفر ما يصل إلى 905 حصان و985 نيوتن متر من عزم الدوران. إن ذلك يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.8 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة في 6.2 ثانية أخرى، وتحقيق سرعة قصوى تبلغ 256 كم/ساعة. وتساعد الديناميكية الهوائية النشطة المتقدمة - مثل الشبك الأمامي الديناميكي، والناشر الخلفي، والجناح الخلفي - في تحسين الأداء من خلال تقليل السحب وتوليد أكثر من 150 كجم من القوة السفلية.