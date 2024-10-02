الإمارات: إطلاق سيارة "لوتس إيميا" الكهربائية الفاخرة
وسط موجة النشاط في عالم السيارات، هناك ما يثير إعجاب كل عشاق السيارات والمشترين المحتملين. ففي الأسابيع القليلة الماضية فقط، شهدنا ظهور سيارة سوبر سيدان الكهربائية، وسيارة كروس أوفر أنيقة وشاحنة بيك أب كهربائية. دعونا نتعرف على ما يجعل هذه المركبات مميزة...
الكشف عن سيارة "لوتس إيميا إلكتريك هايبر جي تي" الجديدة كلياً
وكشفت مجموعة "آداماس موتور"، الموزع الرسمي لسيارات لوتس في الإمارات، عن سيارة "لوتس إيميا" 2025 في حدث حصري أقيم في نادي بولغاري لليخوت في دبي. تنضم هذه السيارة الفاخرة الجديدة إلى فئة "إليترا" من سيارات الدفع الرباعي، مما يعزز هدف لوتس في أن تصبح علامة تجارية عالمية فاخرة رائدة في مجال السيارات الكهربائية بالكامل.
تتوفر "إيميا" بثلاثة مستويات - "إيميا" و "إيميا إس" و "إيميا ار" - بأسعار تبدأ من 439000 درهم. ومن المتوقع أن يتم تسليم أول دفعة بحلول نهاية العام. تمزج "إيميا" بين خصائص السيارة الرياضية ورقي سيارة السيدان الحديثة، وتتميز بتصميم رياضي يتميز بطرف أمامي حاد مع مصابيح أمامية ثنائية باعثة للضوء (LED) أنيقة وقوام فاستباك. تأتي بستة ألوان مميزة وبها تصميم داخلي فاخر مصنوع من مواد مستدامة مع لمسات معدنية. تشمل أبرز الميزات الأخرى مساند مقاعد من ألياف الكربون وشاشة عرض أمامية ضخمة مقاس 55 بوصة ومكبرات صوت "يونيك" (Uni-Q) من "كيف" (KEF) مع تقنية الصوت المحيطي من "دولبي أتموز" (Dolby Atmos) ونظام معلومات ترفيهي بصمام ثنائي عضوي باعث للضوء "لوتس هايبر أو إس" عالي الدقة (HD OLED Lotus Hyper OS) مقاس 15.1 بوصة مدعوم بمحرك "أنريل إنجن" (Unreal Engine). تم إعداد سيارة "إيميا" الكهربائية بالكامل بمحرك مزدوج، يوفر ما يصل إلى 905 حصان و985 نيوتن متر من عزم الدوران. إن ذلك يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.8 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة في 6.2 ثانية أخرى، وتحقيق سرعة قصوى تبلغ 256 كم/ساعة. وتساعد الديناميكية الهوائية النشطة المتقدمة - مثل الشبك الأمامي الديناميكي، والناشر الخلفي، والجناح الخلفي - في تحسين الأداء من خلال تقليل السحب وتوليد أكثر من 150 كجم من القوة السفلية.
تتضمن سيارة "إيميا" بطارية مزدوجة الطبقات عالية السعة 102 كيلووات/ساعة، وتوفر مدىً مذهلاً يصل إلى 610 كيلومترات. كما تدعم الشحن فائق السرعة، حيث تنتقل من 10 إلى 80 بالمائة في 14 دقيقة فقط باستخدام شاحن سريع بقوة 400 كيلووات.
طرح سيارة الدفع الرباعي "فولكس فاجن تيغوان" الجديدة للبيع
طرحت شركة "فولكس فاجن" الجيل الثالث الجديد من سيارتها "تيغوان" في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل تحديثاً كبيراً لواحدة من سياراتها الأكثر مبيعاً من فئة السيارات ذات الدفع الرباعي المدمجة. ومنذ إطلاقها في عام 2007، باعت "تيغوان" أكثر من 7.6 مليون وحدة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يواصل الطراز الأحدث ذلك النجاح.
تم بناء السيارة الجديدة "تيغوان" على أحدث منصة الأدوات العرضية المعيارية "إيفو" (MQB evo)، وتتميز بتصميم خارجي أعيد تصميمه بالكامل مع خطوط هيكل أكثر سلاسة ونظام "آي كيو" (IQ) متطور. مصابيح أمامية عالية الدقة "ماتريكس لايت اتش دي" مستوحاة من سيارة "طوارق" ذات الدفع الرباعي. توفر هذه المصابيح الأمامية عالية الدقة، المجهزة بـ 38400 مصباح ثنائي باعث للضوء ومتعدد البكسل، إضاءة فائقة لتحسين السلامة. كما تعرض الواجهة الأمامية شريطاً مضاءً إلى جانب شبكة جديدة وصدام، بينما يتميز الجزء الخلفي بشريط إضاءة أفقي ثنائي باعث للضوء. يكتمل المظهر بتصميمات العجلات الجديدة التي تتراوح من 17 إلى 19 بوصة. تتوفر "تيغوان" بثلاثة ألوان جديدة - "السرو الأخضر" (Cypress Green) و "المحار الفضي" (Oyster Silver) و (الكاكي الأحمر) (Persimmon Red) - إلى جانب خمسة خيارات للطلاء المعدني.
في الداخل، تم تجديد المقصورة بمظهر عصري، مع لوحة قيادة رقمية مقاس 10 بوصات وشاشة معلومات ترفيهية اختيارية تصل إلى 15 بوصة، مع بنية قائمة ورسومات مطورة. يدير قرص التحكم باللمس الجديد - مع شاشة ثنائية عضوية باعثة للضوء مدمجة في وحدة التحكم الوسطي - إعدادات "الجو" وأوضاع القيادة ومستوى صوت الراديو. وتعد وظيفة التدليك الهوائي المدمجة في المقاعد الأمامية هي الأولى من نوعها في سيارة "تيغوان".
تحت غطاء المحرك، يوجد محرك الحقن الطبقي التوربيني (TSI) بسعة 1.4 لتر ينتج 150 حصاناً وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع محرك (TSI) أقوى سعة 2.0 لتر قادم في وقت لاحق من هذا العام. يعمل نظام التحكم في الهيكل التكيفي الاختياري برو على ضبط أقفال الترس التفاضلي الإلكترونية والمكونات الديناميكية الجانبية لتحسين الراحة وخفة الحركة.
وتأتي سيارة "تيغوان" الجديدة بأربع فئات هي "لايف" و "لايف بلس" و "إليجنس" و "آر لاين"، بأسعار تتراوح بين 109,500 درهم إلى 144,800 درهم.
إطلاق شاحنة البيك اب الكهربائية "ريدارا آر دي 6" في الإمارات العربية المتحدة
لأول مرة في هذه الفئة، توجد شاحنة بيك أب كهربائية بالكامل، تسمى "ريدارا آر دي 6". "ريدارا" هي شركة تابعة لمجموعة جيلي القابضة ، سميت بناءً على اسم الكلمة الأيسلندية بمعنى "الفارس". كشفت الشركة عن شاحنة بيك أب آر دي 6" في حدث أقيم في منتجع جيه ايه، جبل علي.
تتميز الشاحنة العصرية هيكل بطول 5.26 متر مع "خزان فائق" خلفي بسعة تزيد عن 1200 لتر (1525 مم × 1450 مم × 540 مم) بسعة حمولة 450 كجم مما يؤكد على فائدته، كما تتميز بتصميم رياضي يشبه سيارات الدفع الرباعي مما يعزز تصميمها ثنائي الغرض. يوجد في التصميم الأمامي أحرف مضاءة بتقنية (LED) محاطة بمصابيح أمامية بتقنية (LED)، بينما يوجد بالجزء الخلفي مصابيح (LED) أيضاً، وتعمل لمسات الكروم وعجلات السبائك ثنائية اللون مقاس 18 بوصة على ترقية مظهرها. تتميز "ريدارا" بتصميم داخلي عصري مع "مقاعد جلدية فاخرة" وعجلة قيادة رياضية بثلاثة أضلاع وشاشة معلومات ترفيهية مركزية كبيرة مقاس 14.6 بوصة وشاشة عدادات "إل سي دي" (شاشة عرض البلورة السائلة) مقاس 10.2 بوصة. وهي متوفرة بخيارين: 73 كيلو وات في الساعة طراز "إير" (Air) (مدى 424 كم) و 86 كيلو وات في الساعة طراز "ألترا إكس" (Ultra X) (مدى 455 كم). تتميز كلتا السيارتين بنظام دفع رباعي قابل للتبديل وتنتجان إجمالي طاقة 315 كيلو وات و585 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، مما يجعلها قادرة على الانتقال من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية فقط. كما تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 3500 كجم. ومن بين المزايا الأخرى التي تتمتع بها السيارة هي مزودات التفريغ 6 كيلو وات/220 فولت التي تسمح للمستخدمين بتشغيل الثلاجات وآلات القهوة والأضواء ومعدات التخييم الأخرى. أما بالنسبة للسلامة، فهي تأتي مع 6 وسائد هوائية، وفرامل طوارئ أوتوماتيكية، وتحذير من الاصطدام وحماية للمشاة.
وقال الدكتور "لينج شيكوان"، الرئيس التنفيذي لشركة "رادار أوتو": "ستطرح جيلي "ريدارا آر دي 6" في سوق الإمارات العربية المتحدة. إنها فئة جديدة من الشاحنات الكهربائية كلياً، وتجربة جديدة تتحدى المعتاد، ونموذج جديد للتكنولوجيا الذكية. إنها تملأ الفجوة في احتياجات مستخدمي الإمارات العربية المتحدة التي لا تستطيع الشاحنات التقليدية تلبيتها وتجلب أسلوب حياة أكثر تنوعاً".
تتوفر سيارة "ريدارا آر دي 6" الجديدة بـ 8 ألوان مختلفة بما في ذلك لونين مثيرين للاهتمام، الأصفر الصحراوي والأصفر الجملي، بأسعار تبدأ من 139 ألف درهم إماراتي.