"أودي"تكشف عن سيارة "كيو6 أي-ترون" الكهربائية

"في جوهرها، تعتمد سيارة (كيو6 أي -ترون) Q6 e-tron على منصة (منصة أودي الكهربائية الفاخرة) Audi Premium Platform Electric (PPE)، التي توفر مدى يصل إلى 625 كيلومتراً (598 كيلومتراً لطراز أس كيو6 أي-ترون SQ6 e-tron). ويتميز نظام الشحن السريع بقوة 800 فولت بقدرته على شحن السيارة بالتيار المستمر، مما يتيح إعادة الشحن لمسافة 255 كيلومتراً في 10 دقائق فقط، أو من 10% إلى 80% في 21 دقيقة. تعمل كيو6 أي -ترون Q6 e-tron بمحركين مزدوجين يقدمان نظام دفع رباعي بقوة 285 كيلو وات، مما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 5.9 ثانية. أما أس كيو6 أي-ترون SQ6 e-tron، التي تصل قوتها إلى 360 كيلو وات، فتبلغ نفس السرعة في 4.3 ثانية (مع وظيفة دفع بقوة إضافية 20 كيلو وات). كلا الطرازين مزودان بنظام تعليق هوائي متكيف لضمان قيادة سلسة."

"تعد سيارة كيو6 أي-ترون Q6 e-tron أول سيارة تظهر فيها لغة التصميم الجديدة من أودي. وتتميز بإشارات ضوئية رقمية نشطة، ومصابيح خلفية من الجيل الثاني بتقنية (او أل أي دي) OLED، ومصابيح أمامية بتقنية (أل أي دي) LED الرقمية المتطورة. يمكن للسائقين تخصيص إشاراتهم الضوئية الرقمية مع ثمانية خيارات مختلفة عبر نظام MMI في الداخل (وهي وحدة التحكم المركزية التي تمنحك التحكم في جميع وظائف سيارتك)، تقدم (كيو أي -ترون) Q6 e-tron مقصورة متقدمة بتصميم أنيق ودقيق، وهي الأكثر تطوراً من أودي حتى الآن، وتضم ثلاث شاشات قياسية: (اودي فيرتشوال كوكبيت بلاس) Audi Virtual Cockpit Plus مقاس 11.9 بوصة، وشاشة (أم أم أيه) MMI مركزية مقاس 14.5 بوصة، وشاشة (ام أن أيه) MMI مقاس 10.9 بوصة مخصصة للراكب. يتميز المقعد الخلفي بإمكانية تقسيمه وطيه بنسبة 40:20:40، مما يسمح بزيادة سعة الأمتعة من 526 لتراً إلى 1529 لتراً عند طي المقاعد بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على حجرة أمتعة إضافية بسعة 64 لتراً تحت غطاء المحرك."

تتوفر الآن سيارة كيو6 أي-ترون Q6 e-tron للطلب المسبق، بأسعار تبدأ من 290 ألف درهم إماراتي وتصل إلى 343 ألف درهم إماراتي تقريباً لسيارة أس كيو6 أي-ترون SQ6 e-tron. ومن المقرر أن تصل السيارة إلى صالات العرض في الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2025، مع المزيد من المتغيرات مثل (سبورت باك) Sportback التي ستتبعها.