"أودي"تكشف عن سيارة "كيو6 أي-ترون" الكهربائية
"يشهد هذا الموسم حركة نشطة، حيث تقوم كل شركة لتصنيع السيارات بإطلاق وكشف النقاب عن مركبات وتقنيات ومبادرات جديدة. وفي هذا الأسبوع، تركز الأضواء على مجموعة فولكس فاجن، الشركة الأم لكل من أودي وبورش. إليكم أبرز ما أثار الجدل في المنطقة."
أودي (كيو6 أي-ترون) Q6 e-tron الجديدة كلياً تظهر لأول مرة في الشرق الأوسط
"في وقت سابق من هذا الشهر، تم الكشف عن سيارة (كيو6 أي-ترون أس يو في) Audi Q6 e-tron SUV الجديدة كلياً لأول مرة في المنطقة، في خمسة مواقع شهيرة. وقد تم عرض السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل أمام خلفيات مذهلة مثل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومنحوتة '7' لريتشارد سيرا في حديقة متحف الفن الإسلامي في الدوحة، ومتحف المستقبل في دبي، وبيت الحكمة في الشارقة، ومجمع الموج في مسقط. بالأمس فقط، كنا من بين القلائل المحظوظين الذين حصلوا على فرصة استثنائية لرؤية السيارة عن قرب وقيادتها عبر المناظر الطبيعية الخلابة في خورفكان."
"في جوهرها، تعتمد سيارة (كيو6 أي -ترون) Q6 e-tron على منصة (منصة أودي الكهربائية الفاخرة) Audi Premium Platform Electric (PPE)، التي توفر مدى يصل إلى 625 كيلومتراً (598 كيلومتراً لطراز أس كيو6 أي-ترون SQ6 e-tron). ويتميز نظام الشحن السريع بقوة 800 فولت بقدرته على شحن السيارة بالتيار المستمر، مما يتيح إعادة الشحن لمسافة 255 كيلومتراً في 10 دقائق فقط، أو من 10% إلى 80% في 21 دقيقة. تعمل كيو6 أي -ترون Q6 e-tron بمحركين مزدوجين يقدمان نظام دفع رباعي بقوة 285 كيلو وات، مما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 5.9 ثانية. أما أس كيو6 أي-ترون SQ6 e-tron، التي تصل قوتها إلى 360 كيلو وات، فتبلغ نفس السرعة في 4.3 ثانية (مع وظيفة دفع بقوة إضافية 20 كيلو وات). كلا الطرازين مزودان بنظام تعليق هوائي متكيف لضمان قيادة سلسة."
"تعد سيارة كيو6 أي-ترون Q6 e-tron أول سيارة تظهر فيها لغة التصميم الجديدة من أودي. وتتميز بإشارات ضوئية رقمية نشطة، ومصابيح خلفية من الجيل الثاني بتقنية (او أل أي دي) OLED، ومصابيح أمامية بتقنية (أل أي دي) LED الرقمية المتطورة. يمكن للسائقين تخصيص إشاراتهم الضوئية الرقمية مع ثمانية خيارات مختلفة عبر نظام MMI في الداخل (وهي وحدة التحكم المركزية التي تمنحك التحكم في جميع وظائف سيارتك)، تقدم (كيو أي -ترون) Q6 e-tron مقصورة متقدمة بتصميم أنيق ودقيق، وهي الأكثر تطوراً من أودي حتى الآن، وتضم ثلاث شاشات قياسية: (اودي فيرتشوال كوكبيت بلاس) Audi Virtual Cockpit Plus مقاس 11.9 بوصة، وشاشة (أم أم أيه) MMI مركزية مقاس 14.5 بوصة، وشاشة (ام أن أيه) MMI مقاس 10.9 بوصة مخصصة للراكب. يتميز المقعد الخلفي بإمكانية تقسيمه وطيه بنسبة 40:20:40، مما يسمح بزيادة سعة الأمتعة من 526 لتراً إلى 1529 لتراً عند طي المقاعد بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على حجرة أمتعة إضافية بسعة 64 لتراً تحت غطاء المحرك."
تتوفر الآن سيارة كيو6 أي-ترون Q6 e-tron للطلب المسبق، بأسعار تبدأ من 290 ألف درهم إماراتي وتصل إلى 343 ألف درهم إماراتي تقريباً لسيارة أس كيو6 أي-ترون SQ6 e-tron. ومن المقرر أن تصل السيارة إلى صالات العرض في الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2025، مع المزيد من المتغيرات مثل (سبورت باك) Sportback التي ستتبعها.
الكشف عن بورش ماكان الكهربائية بالكامل الجديدة؛ بورش تايكان تحصل على مظهر جديد
في يوم 10 أكتوبر، أطلق مركز بورش أبوظبي والعين طرازي بورش ماكان الكهربائية بالكامل وتايكان المحدثة في قاعة مارينا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي.
"تتميز سيارة ماكان الكهربائية بالكامل بهيكل أكثر سمكاً وتصميم أنيق يشبه الكوبيه. في إصدار(توربو) 'Turbo'، توفر قوة تصل إلى 639 حصاناً (470 كيلو واط)، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 3.3 ثانية، وتحقق مدى يصل إلى 590 كيلومتراً. أما سيارة ماكان 4 بقوة 408 حصان (300 كيلو واط)، فتقدم مدى مثيراً للإعجاب يصل إلى 612 كيلومتراً. تعتمد ماكان الجديدة على (المنصة الكهربائية الفاخرة) Premium Electric (PPE) التي تتضمن بنية كهربائية بقدرة 800 فولت، مما يتيح شحناً سريعاً بقوة 270 كيلو واط، حيث يمكنها الانتقال من 10% إلى 80% من الشحن في 21 دقيقة فقط. بفضل تصميمها الرياضي، ومقصورتها المتطورة، ونظام إدارة التعليق النشط من بورش (PASM)، والتعليق الهوائي المتكيف، وخيار Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) (نظام توجيه عزم الدوران من بورش بلس)، ونظام توجيه المحور الخلفي، تظل ماكان تقدم تجربة قيادة مميزة تعكس الأداء الديناميكي لبورش."
"تتميز طرازات تايكان المُجددة، بما في ذلك تايكان 4S وتايكان توربو، بمقدمة وخلفية مُعدلتين، مع تأثيرات الأجنحة الأمامية والمصابيح الأمامية المسطحة، مما يبرز مظهرها الأوسع. كما يأتي شعار بورش الأيقوني مُدمجاً في شريط الضوء الخلفي بإصدار مُضاء للمرة الأولى. تتمتع مجموعة توربو إس بمدى يصل إلى 678 كيلومتراً، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 35% عن الطراز السابق، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 2.4 ثانية مذهلة (مع زيادة إضافية تبلغ 79 كيلو واط). بينما يمكن للطراز الأساسي تحقيق نفس التسارع في 4.8 ثانية. بفضل نظام الشحن بجهد 800 فولت من بورش، يستغرق الشحن من 10% إلى 80% فقط 18 دقيقة باستخدام محطة تيار مستمر بقوة 320 كيلو واط. حقاً، إنها تجربة سريعة مذهلة!"
تقييم تطبيق (اوتو: بلوسمارت) Auto: BluSmart
يقدم تطبيق بلوسمارت Blusmart خياراً صديقاً للبيئة لتأجير السيارات في الإمارات العربية المتحدة، ويضم أسطولاً من مركبات (اودي أي-ترون55) Audi e-tron 55 الفاخرة الكهربائية بالكامل. مع التركيز على الاستدامة، تهدف بلوسمارت Blusmart إلى تقليل الانبعاثات الكربونية مع توفير خدمة مريحة ومهنية.
"يتيح التطبيق سهل الاستخدام الحجز والدفع بسهولة عبر بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية، مع أجرة أساسية تبلغ 25 درهماً إماراتياً ورسوم إضافية لوقوف السيارات في المطار تبلغ 25 درهماً للاستلام. يمكن للمستخدمين استئجار رحلات فردية أو الحجز بالساعة، حيث يقتصر الأخير على المسافة: فالإيجارات لمدة ساعة تغطي حتى 50 كيلومتراً، والإيجارات لمدة ثلاث ساعات تغطي حتى 100 كيلومتر، مع رسوم إضافية لأي مسافة أو مدة إضافية. يمكنك إضافة مسافرين آخرين إلى حسابك. تتضمن كل مركبة زجاجات مياه مجانية وكابلات شحن للأجهزة، كما أن المركبات الكهربائية توفر تجربة سفر هادئة مقارنة بالمركبات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي. يوجد أيضاً خيار (بلوسمارت للأعمال) "BluSmart for Business" لاستئجار المركبات للأحداث واحتياجات العمل. يعزز تطبيق بلوسمارت BluSmart تجربة الركوب من خلال فتح السائقين للأبواب للعملاء، مما يضيف شعوراً حقيقياً بالرفاهية."
"بلغت تكلفة رحلتي من منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في النخلة إلى جداف 125 درهماً إماراتياً، وهو مبلغ معقول. كما أشار التطبيق إلى كمية ثاني أكسيد الكربون التي تم توفيرها في كل رحلة، والتي بلغت في حالتي 2.47 كجم، مما يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة على بصمتهم الكربونية الشخصية المتعلقة بالنقل. بينما تحافظ الخدمة على مستويات عالية من النظافة والراحة، وجدت أن المقصورة الخلفية فسيحة. ولكن، يمكن أن تكون مساند المقاعد أكثر راحة، وهو الأمر الذي يمثل الشكوى الوحيدة التي يمكن الإشارة إليها."