ADQ تسعى لتعزيز محفظتها اللوجستية بالاستحواذ على "أرامكس"
أعلنت شركة تابعة للقابضة شركة أبوظبي التنموية القابضة(ADQ)، الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، عن نيتها تقديم عرض نقدي طوعي مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أرامكس للتوصيل السريع.
وذكرت الشركة في بيان للبورصة إن المساهمين في شركة التوصيل المحلية الإماراتية، باستثناء شركة موانئ أبوظبي التي قررت قبول العرض، سيكونون مؤهلين للحصول على 3 دراهم (0.82 دولار) للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 33 في المائة فوق سعر السهم الأخير البالغ 2.25 درهم للسهم اعتباراً من 9 يناير 2025.
وبحسب بيان للبورصة يوم الاثنين، سيتم إطلاق العرض عبر شركة كيو لوجيستكس القابضة، وهي وحدة تابعة للقابضة ADQ. ولا تمتلك الشركة أي أسهم في أرامكس بينما تمتلك موانئ أبوظبي، التي تمتلك ADQ 75.42% منها، 22.69% من أسهم أرامكس.
وتقدر الصفقة المقترحة قيمة شركة التوصيل المدرجة في دبي بنحو 4.39 مليار درهم.
تعمل أرامكس في أكثر من 600 مدينة عبر 70 دولة. تقدم الشركة خدمات النقل واللوجستيات بما في ذلك التوصيل السريع المحلي والدولي عن طريق البر والجو والبحر.
وتمتلك القابضة ADQ محفظة واسعة من الأصول المحلية، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وشركة موانئ أبوظبي.
وتهدف القابضة ADQ من خلال هذا الاستحواذ إلى توسيع نطاق حضورها في البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد. ويعمل الصندوق السيادي في قطاعات اقتصادية رئيسية بما في ذلك الطاقة والمرافق والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية وعلوم الحياة. ومن خلال الاستحواذ على أرامكس، تسعى القابضة ADQ أيضاً إلى تحقيق هدفها المتمثل في تطوير قوة ومرونة القطاعات الأساسية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت أرامكس إنه "سيتم عرض هذا الأمر على مجلس إدارة الشركة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة"، مضيفة أنها "ستقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في الوقت المناسب".
وارتفعت أسهم أرامكس بنحو 15 بالمئة، وهو الحد الأقصى للمكاسب اليومية في البورصة، إلى 2.65 درهم يوم الاثنين. وكان ذلك أكبر ارتفاع خلال اليوم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لبيانات بلومبرج.
ويعد العرض للحصول على السيطرة الكاملة على أرامكس هو الأحدث في سلسلة من الصفقات التي قدمتها القابضة ADQ، التي تسعى إلى توسيع محفظتها المحلية والدولية من الأصول.
وتملك القابضة ADQ، التي يبلغ إجمالي أصولها 225 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو، حصصاً في أكثر من 25 شركة في قطاعات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والتنقل والخدمات اللوجستية.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يمتلك الصندوق السيادي قاعدة أصول كبيرة بما في ذلك موانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للسكك الحديدية، و ويز إير أبوظبي، وأبوظبي للطيران.
وقالت شركة كيو لوجستكس إن أرامكس تكمل الأصول الحالية ضمن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية التابعين للقابضة ADQ، وبالتالي فإن أرامكس لديها القدرة على لعب دور محوري في تحقيق رؤية القابضة ADQ وأهدافها الأوسع للاقتصاد المحلي الأوسع.
ويشير الأداء المالي الأخير لشركة أرامكس إلى أن "التحول الاستراتيجي والتشغيلي مطلوب لإطلاق العنان لإمكانات الشركة الكاملة واستعادة الاستقرار المالي"، ووقف التراجع في الأداء المالي منذ عام 2019، حسبما قالت الشركة في خطاب النوايا.
ارتفعت أرباح أرامكس في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 177% على أساس سنوي إلى 27 مليون درهم إماراتي. وارتفعت الإيرادات في الربع بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 1.59 مليار درهم إماراتي.
وقالت شركة كيو لوجيستكس إن الشركة لم تعلن عن توزيع أرباح لعام 2023، وهو ما يشير إلى نقص حالي في العائد للمساهمين، ومن خلال أن تصبح مساهماً رئيسياً وتستفيد من سجل القابضة ADQ في دعم شركات محفظتها في التطور إلى أبطال وطنيين تنافسيين عالميين، "فهي في وضع جيد لتوجيه ودعم تحول أرامكس".
تعتبر القابضة ADQ، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، مستثمراً سيادياً عالمياً نشطاً. في أكتوبر، وقعت القابضة ADQ اتفاقية نهائية مع بنك عودة اللبناني للاستحواذ على حصة 96 في المائة في أوديابانك، الفرع التركي للمقرض. ويمثل الاستحواذ أحدث خطوة من القابضة ADQ لتوسيع محفظتها في القطاع المصرفي وتعزيز حضورها في السوق المالية المتنامية في تركيا.
أصبحت القابضة ADQ مستثمراً إلى جانب بنك مونتريال في شركة إدارة الأصول البديلة الكندية "ساغارد" في عام 2023. وكشفت عن خطط لشراء حصة 49 في المائة في شركة "بليناري" التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، مما يشير إلى دخولها إلى أستراليا.