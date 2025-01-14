ADQ تسعى لتعزيز محفظتها اللوجستية بالاستحواذ على "أرامكس"

وقالت شركة كيو لوجيستكس إن الشركة لم تعلن عن توزيع أرباح لعام 2023، وهو ما يشير إلى نقص حالي في العائد للمساهمين، ومن خلال أن تصبح مساهماً رئيسياً وتستفيد من سجل القابضة ADQ في دعم شركات محفظتها في التطور إلى أبطال وطنيين تنافسيين عالميين، "فهي في وضع جيد لتوجيه ودعم تحول أرامكس".