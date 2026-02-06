98% من موظفي الإمارات مستعدون لتغيير وظائفهم

كشفت دراسة جديدة عن نمو توجه ملحوظ بين الموظفين في دولة الإمارات لتغيير وظائفهم بهدف تحسين آفاق دخلهم، وذلك في ظل بقاء الرواتب ثابتة مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال توني بيكولو، الشريك المؤسس لشركة "فليتشر بيكولو أسوشيتس" (Fletcher Piccolo Associates) التي أصدرت "دليل رواتب دول مجلس التعاون الخليجي" مؤخراً: "إن حقيقة انفتاح 98% من المتخصصين على تغيير أدوارهم الوظيفية تشير إلى أن الكثيرين يستجيبون بالفعل للتضخم عبر البحث عن فرص ذات أجور أفضل. لقد أصبح تغيير صاحب العمل هو الوسيلة الأساسية للأفراد لحماية قدرتهم الكسبية، خاصة في الحالات التي ظلت فيها الرواتب ثابتة بينما تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع".

ووجدت الدراسة أن هؤلاء الموظفين يسعون من خلال التغيير في عام 2026 إلى تحسين الرواتب، والتقدم الوظيفي، والوصول إلى مشاريع أكثر حماساً وتحدياً. وتستند الدراسة إلى استجابات أكثر من 2,300 شخص في الإمارات، والسعودية، وعمان، والبحرين، وقطر.

وفي عام 2025، لم يرفع 82% من أصحاب العمل الرواتب، ولم يحصل 51% من المتخصصين على مكافآت (Bonuses). وفي الإمارات، صرح أكثر من ثلث المتخصصين (35%) أنهم يتطلعون لتحسين رواتبهم في عام 2026.

الرواتب والنمو الوظيفي

وفقاً للشركة، تظل توقعات نمو الرواتب لعام 2026 متواضعة في منطقة الخليج، حيث يُتوقع أن ترتفع معظم الرواتب بنسبة تصل إلى 5% فقط. ورغم ذلك، تظل الرغبة في الانتقال عالية جداً، حيث لا يزال التطوير المهني، وحجم العمل، والقيادة، والمرونة، عوامل تفوق أهميتها زيادة الراتب قصيرة الأجل في بعض الأحيان.

تفضيل الخبرة المحلية في الإمارات

شهد سكان الإمارات نمواً متسارعاً على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً بنمط الحياة العالمي، والأمن، وفرص النمو. ومع زيادة عدد الباحثين عن عمل، أصبح أصحاب العمل يفضلون العمال الذين لديهم خبرة محلية سابقة.

وأوضح بيكولو: "في قطاعي الإنشاءات والعقارات، يتم دعم خلق الوظائف في 2026 من خلال النمو السكاني والطلب على المشاريع، ومع ذلك، أصبح أصحاب العمل أكثر انتقائية؛ حيث صرح حوالي 40% منهم بأنهم لن يوظفوا مرشحين ليس لديهم خبرة محلية في الإمارات".

وأشار إلى أن الشركات تحتاج إلى أشخاص لديهم سجل حافل في تسليم المشاريع داخل الدولة، حيث هوامش الخطأ صغيرة جداً، والضغوط عالية. ويبقى الطلب قوياً على تخصصات إدارة المشاريع، والتصميم، والمتخصصين التجاريين. وفي الوقت نفسه، تزداد أهمية "المرونة"، حيث يخطط 36% من أصحاب العمل لتوسيع خيارات العمل المرن كجزء من استراتيجية الاحتفاظ بالموظفين.

وخلصت الدراسة إلى أن 40% من أصحاب العمل في الإمارات زادوا عدد موظفيهم بنسبة 20-30% العام الماضي، بينما يطمح 41% منهم لتوظيف 20% إضافية من الموظفين هذا العام.