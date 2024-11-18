98% من رواد الأعمال الإماراتيين واثقون من النمو

وقال "ريتشارد فان دير مير"، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات العربية المتحدة، لدى بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط: "تعمل سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال على المستوى المحلي وكذلك جذب رواد الأعمال العالميين الحريصين على إطلاق أعمالهم فيها أو حتى نقل مقارهم الرئيسية إليها. ويعتبر هذا النمو أمراً حيوياً في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، إذ أننا نقوم بمساعدة الشركات على النمو بسرعة وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. ومن خلال توفير الحلول الرقمية مثل إدارة الخزانة العالمية المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية، وعرضنا الجديد للسندات الاستثمارية للشركات التكنولوجية في مراحلها المتوسطة والمتقدمة، فإننا نقوم بدعم رواد الأعمال في تحقيق طموحاتهم. وإنه لأمر مثير للغاية أن نشهد استمرار هذا الزخم في الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح."