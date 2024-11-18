98% من رواد الأعمال الإماراتيين واثقون من النمو
أظهر أحدث استطلاع أجرته شركة "اتش اس بي سي" (HSBC) أن 98% من رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وهي من أعلى النسب عالمياً، واثقون من أن أعمالهم ستزدهر، على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المستقرة والأوضاع غير المواتية للاقتصاد الكلي العالمي. كما يتوقع 95% من رواد الأعمال زيادة ثرواتهم الشخصية في السنوات القليلة المقبلة.
وتستند نظرتهم التفاؤلية إلى أداء محافظهم الاستثمارية وفرص العمل والثقة في قدراتهم والتقدم التكنولوجي وتنويع مجالات أعمالهم، وفقاً لتقرير HSBC العالمي السنوي لثروات رواد الأعمال لعام 2024. ولقد استطلع التقرير آراء ما يزيد على 1800 من رواد الأعمال ممن لديهم أصول قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن مليوني دولار أمريكي أو صافي ثروة إجمالي يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر عشر أسواق بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والهند والصين.
الطموحات الدولية
يتمتع أصحاب الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بالقدرة العالية على التنقل، حيث يعيش سبعة من أصل كل عشرة (65%) منهم بشكل جزئي في أكثر من مكان واحد، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 53%. وبالنسبة لأولئك الذين يفكرون في نقل أصولهم وأعمالهم، فإن المملكة العربية السعودية المجاورة تعتبر هي الخيار الأول لتأتي بعدها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال "فرزاد بيليموريا"، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الإمارات العربية المتحدة، لدى بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط: "يتميز رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بأنهم مدفوعون بشغفهم واهتماماتهم الشخصية مقارنة بنظرائهم العالميين، ومع أن حرية تحريك الأموال وإعادة الاستثمار تشكل أولوية هامة بالنسبة لهم، فإنهم يحبون أيضاً السفر والاستجمام والاستمتاع بأنماط الحياة الفاخرة. إلا أن ما يلفت الانتباه مثل نظرائهم العالميين، هو أن حوالي نصف أصحاب الأعمال من الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة ليس لديهم خطط لإدارة وانتقال ثرواتهم. وهنا يمكن لخبراء تخطيط الثروة المحترفين التدخل للمساعدة من أجل ضمان استمرار إرثهم بالازدهار للأجيال القادمة من خلال وضع الهياكل المناسبة والتخطيط على المدى الطويل."
بيئة العمل المؤيدة للأعمال في الإمارات
يحتل رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأعلى عالمياً من حيث الثقة في مستوى وجودة الدعم الذي تقدمه الحكومة لأصحاب الأعمال. ويتفق 86% على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها اللوائح والقوانين والسياسات الضريبية الصحيحة لتشجيع أصحاب الأعمال.
وقال "ريتشارد فان دير مير"، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات العربية المتحدة، لدى بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط: "تعمل سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال على المستوى المحلي وكذلك جذب رواد الأعمال العالميين الحريصين على إطلاق أعمالهم فيها أو حتى نقل مقارهم الرئيسية إليها. ويعتبر هذا النمو أمراً حيوياً في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، إذ أننا نقوم بمساعدة الشركات على النمو بسرعة وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. ومن خلال توفير الحلول الرقمية مثل إدارة الخزانة العالمية المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية، وعرضنا الجديد للسندات الاستثمارية للشركات التكنولوجية في مراحلها المتوسطة والمتقدمة، فإننا نقوم بدعم رواد الأعمال في تحقيق طموحاتهم. وإنه لأمر مثير للغاية أن نشهد استمرار هذا الزخم في الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح."