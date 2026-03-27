9.6 مليون تحميل للـ "في بي إن".. و"مليونان" ثمن المخالفة القانونية في الإمارات

سجلت دولة الإمارات ارتفاعاً متواصلاً في معدلات تحميل تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) خلال السنوات الأخيرة، في وقت واصلت فيه تصدّر قائمة دول الخليج والعالم في تبنّي هذه التقنية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة Cybernews حول معدلات استخدام الـVPN عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت في عام 2025 معدل تبنٍ بلغ 85.5 في المئة، مع تنزيل أكثر من 9.6 ملايين تطبيق من قبل المقيمين والزوار، لتتصدر بذلك دول المنطقة.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية بـ 1.76 مليون تنزيل ومعدل تبنٍ يبلغ 58.47 في المئة، تلتها سلطنة عمان في المركز الثالث بـ 3.98 ملايين تنزيل وبمعدل 54 في المئة.

وبيّن التقرير أن أعداد تنزيلات VPN في الإمارات واصلت ارتفاعها عاماً بعد عام، إذ ارتفعت من 4.87 ملايين تطبيق في 2021 إلى 6.54 ملايين في 2022، ثم 7.81 ملايين في 2023، لتصل إلى 9.20 ملايين في 2024، قبل أن تسجل 9.6 ملايين العام الماضي.

وأوضح التقرير أن زيادة الإقبال على تطبيقات VPN في الإمارات ودول الخليج تعود إلى ضخامة أعداد المقيمين الأجانب الذين يعتمدون عليها للتواصل مع عائلاتهم في الخارج. كما ساهم النمو المستمر في عدد سكان الدولة، الذي تجاوز 11 مليون نسمة في 2025، في ارتفاع معدلات الاستخدام، مع تزايد أعداد الوافدين الباحثين عن فرص عمل وحياة عالية الجودة.

وبحسب التقرير، فقد استندت الدراسة إلى تحليل بيانات تنزيلات 50 تطبيق VPN الأكثر شهرة في متجري Google Play وApple App Store في 126 دولة، مع مقارنة الأرقام بعدد السكان لحساب معدل التبنّي الحقيقي في كل دولة.

الاستخدام القانوني للشبكات الافتراضية الخاصة في الإمارات

يؤكد الخبراء القانونيون أن استخدام تطبيقات VPN في الدولة مسموح قانوناً، شرط عدم إساءة استعمالها.

فوفقاً لـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعد استخدام VPN لأغراض غير مشروعة جريمة يعاقب عليها القانون — مثل محاولة إخفاء الهوية الرقمية أو الوصول إلى مواقع أو تطبيقات محظورة داخل الدولة.

وقد تصل العقوبات في حال المخالفة إلى السجن وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليوني درهم.

الاتجاهات العالمية لاستخدام VPN

إلى جانب الإمارات وقطر وعُمان، جاءت كل من سنغافورة وناورو والسعودية والمملكة المتحدة وهولندا والأردن وفرنسا ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في تبنّي تطبيقات VPN.

وأفاد التقرير بأن إجمالي تنزيلات تطبيقات VPN حول العالم بلغ ذروته في عام 2022 عند 487 مليون تنزيل، قبل أن يتراجع إلى 404 ملايين في 2023، ثم يتعافى قليلاً إلى 464 مليوناً في 2024، ليهبط مجدداً إلى 412.5 مليوناً في عام 2025.

وتُعد أوروبا الإقليم الوحيد الذي واصل النمو الإيجابي في استخدام VPN العام الماضي، في حين تباطأت وتيرة التبني في معظم المناطق الأخرى حول العالم.